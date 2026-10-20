Los 3 videojuegos de terror recomendados para jugar en Halloween 2026

Con Halloween cada vez más cerca, el desarrollador de videojuegos Pedro Aguilar visitó Canal 4 de Jujuy y compartió un ranking de tres videojuegos de terror que marcaron la historia del género. Durante su participación, explicó qué hace especial a cada título y cómo logran generar miedo a través de diferentes recursos narrativos y tecnológicos.

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Aguilar seleccionó tres juegos que recibieron altas calificaciones de la crítica especializada en Metacritic, una plataforma que reúne reseñas y establece puntuaciones sobre 100. Aunque aclaró que no se trata necesariamente de los tres mejores calificados, destacó que cada uno presenta una manera diferente de construir el terror.

"Por ahí la película te tiene como espectador, el videojuego te tiene como protagonista", explicó sobre la diferencia entre mirar una historia de miedo y vivirla a través de un videojuego.

En el tercer puesto del ranking, Pedro Aguilar ubicó a Silent Hill 2 , lanzado originalmente en 2001, al que definió como uno de sus videojuegos favoritos por la profundidad de su historia y la manera en que utiliza el terror psicológico.

La trama sigue a James Sunderland, un hombre que recibe una misteriosa carta de su esposa fallecida, quien le pide que regrese a Silent Hill, un pueblo donde ambos compartieron momentos felices.

El desarrollador explicó que uno de los elementos más característicos del videojuego es la niebla, que limita la visión del escenario y aumenta la sensación de incertidumbre. Este recurso también estuvo relacionado con las limitaciones tecnológicas de las consolas de aquella época.

Además, destacó que los monstruos y personajes tienen un significado vinculado con los traumas, los recuerdos y los conflictos internos de sus protagonistas.

"Personalmente, es mi juego de terror favorito y uno de mis juegos favoritos por cómo cuenta la historia y por el estilo de terror que usa" "Personalmente, es mi juego de terror favorito y uno de mis juegos favoritos por cómo cuenta la historia y por el estilo de terror que usa"

El título cuenta con una calificación de 89 puntos en Metacritic, según señaló el especialista, y dispone de versiones posteriores que permiten descubrir nuevamente su historia.

Eternal Darkness: el videojuego que juega con la mente del jugador

En el segundo lugar aparece Eternal Darkness: Sanity's Requiem, un videojuego lanzado en 2002 para Nintendo GameCube que se destacó por incorporar una mecánica particular: la pérdida de cordura del personaje.

La historia comienza cuando una joven investiga el asesinato de su abuelo y encuentra un misterioso libro que la lleva a descubrir diferentes acontecimientos ocurridos a lo largo del tiempo.

Sin embargo, lo más llamativo es la manera en que el juego altera la percepción de quien está frente a la pantalla.

A medida que el personaje atraviesa situaciones paranormales, comienza a perder cordura y aparecen efectos inesperados: escenarios que cambian, voces misteriosas y situaciones que parecen afectar incluso el funcionamiento del videojuego.

Aguilar explicó que una de las escenas más sorprendentes ocurre cuando el jugador intenta guardar su partida y el sistema simula que todos sus avances fueron eliminados.

"Te vuelve loco, literal. O sea, se te apaga la pantalla, juega a ese nivel" "Te vuelve loco, literal. O sea, se te apaga la pantalla, juega a ese nivel"

El especialista remarcó que estas mecánicas resultaban especialmente innovadoras para un videojuego de 2002. También señaló que, a diferencia de otros clásicos, Eternal Darkness no recibió una remasterización ni una remake oficial.

Resident Evil 4: acción y terror en uno de los grandes clásicos

El primer puesto del ranking quedó para Resident Evil 4, lanzado originalmente en 2005 y considerado por muchos jugadores como uno de los mejores títulos de la reconocida saga.

A diferencia de los otros dos videojuegos, esta entrega combina el terror con una fuerte presencia de acción.

Su protagonista es Leon S. Kennedy, un agente entrenado que debe enfrentarse a situaciones extremas en una zona rural de España.

Aguilar destacó que, aunque el personaje cuenta con preparación y habilidades para combatir a sus enemigos, el juego consigue mantener la tensión durante toda la aventura.

La sensación de peligro, los enfrentamientos y los escenarios son elementos que convierten a Resident Evil 4 en una experiencia de terror diferente a las anteriores.

Además, se trata de uno de los títulos más populares de la selección y cuenta con distintas versiones, incluida una remake.

¿Cuánto duran los videojuegos recomendados?

Otro de los aspectos que destacó Pedro Aguilar fue la duración de cada aventura. Según explicó, se trata de juegos que pueden completarse en varias sesiones, aunque el tiempo depende del estilo de cada jugador.

Silent Hill 2 puede completarse en aproximadamente nueve horas, mientras que Eternal Darkness y Resident Evil 4 requieren alrededor de 16 horas, de acuerdo con las estimaciones compartidas durante la entrevista.

De todas maneras, Aguilar aclaró que quienes disfrutan de explorar cada escenario y descubrir todos los secretos pueden necesitar más tiempo.

Finalmente, ante una consulta de los televidentes, explicó que los tres títulos están pensados principalmente para un solo jugador. Sin embargo, adelantó que existen otras alternativas de terror cooperativo para quienes prefieren compartir la experiencia con amigos o familiares.

De esta manera, el desarrollador propuso aprovechar Halloween para descubrir o volver a jugar tres clásicos que demuestran cómo los videojuegos pueden generar miedo no solamente con monstruos y sobresaltos, sino también a través de sus historias y de la interacción directa con el jugador.