¿Qué videojuegos te enseñan historia sin darte cuenta? Un desarrollador jujeño eligió tres

Tres videojuegos pueden convertirse en una puerta de entrada para conocer distintos momentos de la historia mundial mientras se juega. El desarrollador jujeño Pedro Aguilar Ortiz recomendó Age of Empires II, Assassin's Creed II y Commandos como alternativas que, sin reemplazar el estudio, permiten acercarse a personajes, escenarios y contextos históricos.

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Aguilar Ortiz aclaró que los títulos no presentan datos 100% precisos ni cuentan literalmente los hechos históricos, sino que toman momentos y personajes reales para construir sus mecánicas, niveles y escenarios. Por eso, destacó principalmente su capacidad para despertar curiosidad.

“Uno aprende más jugando y desde el entretenimiento que de otra forma, que dentro de lo convencional”, sostuvo.

El primero de los recomendados fue Age of Empires II, uno de los títulos más reconocidos de la saga y ambientado principalmente en períodos relacionados con la Edad Media. A través de sus diferentes campañas, el jugador se encuentra con personajes históricos como Juana de Arco y Gengis Khan, mientras administra recursos y avanza por distintos escenarios.

Para Aguilar Ortiz, su propia experiencia con el videojuego terminó sirviéndole cuando tuvo que estudiar historia durante el secundario.

Fue lo que hizo que yo apruebe en el secundario sobre todo una de las historias, porque yo conocí a los personajes que me iban nombrando gracias al juego, contó. Fue lo que hizo que yo apruebe en el secundario sobre todo una de las historias, porque yo conocí a los personajes que me iban nombrando gracias al juego, contó.

Pero destacó otro aspecto: encontrarse con esos nombres mientras jugaba despertó su interés por conocer quiénes habían sido realmente.

“Vos escuchás el personaje y vos decís, pero ¿quién fue Juana de Arco?”, ejemplificó. Lo mismo le ocurrió con William Wallace y Gengis Khan. Actualmente, explicó, Age of Empires II puede jugarse principalmente en PC, mientras que sus Definitive Editions también están disponibles en consolas.

Assassin's Creed II: recorrer el Renacimiento desde adentro

La segunda recomendación fue Assassin's Creed II, cuya historia transcurre en Florencia durante el Renacimiento. A diferencia de Age of Empires, donde el jugador administra y desarrolla sus estrategias, este título permite recorrer las ciudades y desenvolverse dentro de una recreación de la sociedad de aquella época.

Entre los personajes históricos que aparecen se encuentra Leonardo da Vinci, con quien el protagonista mantiene diálogos durante la historia. Aguilar Ortiz destacó especialmente la recreación de las construcciones, la indumentaria y diferentes aspectos de la vida de ese período.

No es la historia contada literalmente, pero sí sirve como disparador, como base, como información del contexto, de lo que se vivía y cómo eran en cada una de las diferentes épocas, explicó. No es la historia contada literalmente, pero sí sirve como disparador, como base, como información del contexto, de lo que se vivía y cómo eran en cada una de las diferentes épocas, explicó.

Incluso mencionó que algunas misiones incorporan festividades y situaciones contextualizadas en la época en la que transcurre el videojuego.

Commandos y la Segunda Guerra Mundial

Para el tercer título, Aguilar Ortiz eligió Commandos, un videojuego de estrategia y sigilo ambientado en la Segunda Guerra Mundial. En este caso, el jugador controla un equipo de comandos cuyos integrantes cumplen diferentes funciones y deben infiltrarse para completar distintas misiones de oposición al nazismo.

Una característica que destacó es que antes de comenzar las misiones el juego ofrece información sobre el contexto histórico en el que se desarrolla la acción. Al igual que le ocurrió con Age of Empires II, Aguilar Ortiz recordó que esa experiencia le sirvió posteriormente cuando tuvo que estudiar la Segunda Guerra Mundial.

Cuando la tuve que estudiar en historia, me basé mucho en lo que yo ya sabía de haber jugado el juego, contó. Cuando la tuve que estudiar en historia, me basé mucho en lo que yo ya sabía de haber jugado el juego, contó.

También resaltó que Commandos fue desarrollado por una empresa española, a diferencia de los otros títulos mencionados.

¿Desde qué edad recomienda estos videojuegos?

En cuanto a la dificultad, Aguilar Ortiz consideró que Assassin's Creed II es el más accesible de los tres, mientras que Age of Empires II y Commandos requieren un mayor componente de estrategia. Como referencia, recomendó los títulos a partir de los 8 años, aunque señaló que pueden acercarse antes si la experiencia es compartida con un adulto.

“Si quieren hacerlo desde los seis años y despertar curiosidad, siempre con un adulto al lado, pueden ir jugando entre los dos”, indicó. En ese sentido, propuso convertir el videojuego en una actividad compartida para que aquello que aparece en pantalla pueda generar preguntas y convertirse en el punto de partida para buscar más información.

Siempre despertando la curiosidad para aprender, me parece que es una buena forma de jugar videojuegos, resumió. Siempre despertando la curiosidad para aprender, me parece que es una buena forma de jugar videojuegos, resumió.

La propuesta, remarcó, no es reemplazar los contenidos escolares ni el estudio, sino aprovechar el entretenimiento como una herramienta adicional: “Es un extra”.