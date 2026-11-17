Los videojuegos para celulares ofrecen alternativas que van mucho más allá de los títulos tradicionales. El desarrollador Pedro Ortiz presentó tres opciones gratuitas para Android y iPhone que se destacan por sus propuestas artísticas, mecánicas originales y experiencias de juego diferentes. Se trata de Sky: Children of the Light, Creatures of the Deep y Usagi Shima.

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Para elaborar su selección, Ortiz tuvo en cuenta tres aspectos fundamentales : que los juegos fueran gratuitos, que tuvieran una estética atractiva y que cada uno ofreciera una experiencia diferente. "Primero, son gratuitos tanto para la Play Store de Android como para iPhone. Cualquiera los puede jugar, no tiene que pagar para ello", explicó.

También destacó la importancia de que tengan una propuesta visual agradable y una jugabilidad que los diferencie de los títulos más populares. "Que artísticamente tengan una propuesta que sea atractiva de ver. Y tercero, que cada uno tenga una jugabilidad distinta. O sea, que no sean tres juegos parecidos entre sí", señaló.

La primera recomendación es Sky: Children of the Light, un videojuego que propone recorrer amplios escenarios mediante una mecánica de vuelo . "Es un juego donde hay un mundo abierto, los escenarios se notan amplios porque tus personajes pueden volar. Va generando toda la historia a través del vuelo", explicó Ortiz.

Una de sus principales particularidades es la posibilidad de jugar de manera cooperativa. A diferencia de otros títulos multijugador, no busca enfrentar a los participantes, sino fomentar la colaboración. "No es un juego que te invita a enfrentarte o a competir con el que estás jugando, sino a que se ayuden para poder completar", destacó.

Incluso, los personajes pueden volar tomados de la mano, una mecánica que permite compartir la exploración y generar diferentes impulsos durante el recorrido. El juego presenta paisajes variados, desde montañas hasta escenarios ubicados en el cielo. Según Ortiz, es el más exigente de los tres en cuanto a los recursos del celular, por lo que puede necesitar un dispositivo con mejores prestaciones.

Videojuegos gratuitos para celular

Creatures of the Deep, un juego de pesca con un mensaje ambiental

La segunda propuesta es Creatures of the Deep, un videojuego que combina pesca, exploración, personalización y construcción. "Es un juego que va de pescar, pero no solo de pescar. La música es hermosa, artísticamente está muy bien logrado", describió el desarrollador.

Los jugadores pueden crear su propio personaje, recorrer diferentes escenarios y capturar peces para coleccionarlos o venderlos. Con las ganancias es posible adquirir herramientas y mejorar la isla. Ortiz explicó que la pesca tiene distintas mecánicas, ya que la efectividad depende de la caña utilizada y del tamaño de las criaturas que se intenta capturar.

Sin embargo, uno de los aspectos que más destacó fue su mensaje relacionado con el cuidado del ambiente. "Algo que es muy importante de este juego, me parece muy rescatable, es que vos podés pescar basura", comentó.

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El videojuego permite recolectar residuos y materiales que luego pueden reutilizarse para construir diferentes elementos dentro de la isla. "Tiene un mensaje, no profundiza demasiado en eso, pero está el mensaje ahí de que vos podés justamente juntar esa basura, venderla y, al venderla, reciclarla", explicó.

Para Ortiz, se trata de una propuesta que logra combinar entretenimiento, una estética atractiva y un mensaje sobre la reutilización de recursos. "Juego hermoso, súper recomendado", resumió.

Usagi Shima, una isla de conejos para jugar sin apuros

La tercera recomendación es Usagi Shima, un videojuego de estética artesanal que tiene como protagonistas a los conejos. Ortiz destacó que se trata de una producción desarrollada por una sola persona, identificada como Yes Yu, quien creó las ilustraciones a mano y posteriormente las digitalizó.

"Es un juego realmente hermoso. Artísticamente es precioso. Están hechas las criaturas a mano y después digitalizadas", expresó. Según explicó, su creadora utilizó herramientas gratuitas, entre ellas Godot, un motor de desarrollo de videojuegos de origen argentino.

La propuesta consiste en comenzar con una isla prácticamente vacía y transformarla en un espacio agradable para atraer conejos. "Tu objetivo en la isla es tratar de que se acerquen conejos, armar una isla agradable para conejos", detalló.

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El videojuego está inspirado en Okunoshima, una isla de Japón conocida por su gran población de conejos. Una de sus características principales es que no exige jugar durante períodos prolongados. Los usuarios pueden ingresar unos minutos, realizar algunas actividades y regresar más tarde para continuar con el desarrollo de su isla.

"Es un juego que vos podés jugar un ratito, lo dejás, volvés, y ya se iba avanzando. No es un juego que te demande estar todo el tiempo jugando. Es un juego más bien para llevarlo tranquilo", señaló. Además, Ortiz explicó que Usagi Shima es el más liviano de las tres recomendaciones, por lo que puede ser una alternativa para quienes buscan un entretenimiento sencillo.

Juegos gratuitos y sin publicidad invasiva

Finalmente, el desarrollador aclaró que los tres videojuegos permiten disfrutar de sus principales funciones sin necesidad de gastar dinero. Aunque ofrecen compras opcionales para acceder a determinados beneficios o acelerar algunos procesos, no es obligatorio pagar para avanzar.

"Son gratuitos realmente para jugar, podés tener procesos más lentos o más largos, dependiendo de la situación, pero no te obligan a pagar", sostuvo. También destacó que la publicidad no aparece de manera invasiva, como sucede en otros juegos para celulares. "La publicidad aparece opcional. Si vos querés más monedas, más tiempo, más algo, aparece la publicidad; si no, no aparece", explicó.

De acuerdo con Ortiz, los tres videojuegos tienen valoraciones superiores a 4,5 puntos y representan alternativas para quienes buscan descubrir experiencias diferentes en sus dispositivos móviles, desde la exploración cooperativa hasta la pesca y la construcción de una isla de conejos.