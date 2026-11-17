Se les prendió fuego la casa y piden ayuda para volver a comenzar.

Una familia de Libertador General San Martín , Jujuy, atraviesa una difícil situación luego de que un incendio afectara gravemente su vivienda, ubicada en el barrio 40 Hectáreas. Las llamas provocaron importantes daños materiales y dejaron a los damnificados sin gran parte de sus pertenencias, por lo que iniciaron un pedido de ayuda a la comunidad para poder recuperar lo perdido.

Jujuy. Tres videojuegos gratuitos para celular que vale la pena probar, según un desarrollador

Jujuy. Ruta 66: el domingo habrá cortes parciales a la altura de la Federación Gaucha

Joaquín Enrique Machicado y su padre, Jorge Alberto Castillo, son los afectados por el siniestro que dañó gran parte de su hogar. Ambos perdieron muebles, electrodomésticos, ropa y otros elementos que habían adquirido con esfuerzo a lo largo de los años.

Tal como marca el medio FM Imagen, el fuego provocó importantes pérdidas materiales dentro de la vivienda familiar, dejando a Joaquín y a su padre frente a la difícil tarea de reconstruir su casa y recuperar los elementos necesarios para la vida cotidiana.

Entre las pertenencias afectadas se encuentran muebles, electrodomésticos, prendas de vestir y distintos objetos de uso diario.

Ante este panorama, los damnificados decidieron hacer público su pedido de colaboración con la esperanza de recibir ayuda de vecinos y personas que puedan acompañarlos en este momento.

Qué necesita la familia de Libertador para reconstruir su hogar

La familia solicita donaciones de materiales de construcción que permitan avanzar con las reparaciones de la vivienda. También necesitan ropa, alimentos, muebles, electrodomésticos y cualquier otro elemento que pueda resultar útil para comenzar nuevamente.

No se trata únicamente de recuperar los objetos perdidos, sino también de conseguir los recursos indispensables para volver a habitar su hogar en condiciones adecuadas. Desde el entorno familiar remarcaron la importancia de difundir este pedido solidario para llegar a la mayor cantidad posible de personas dispuestas a colaborar.

Cómo ayudar a la familia afectada por el incendio

Quienes deseen realizar donaciones o brindar cualquier tipo de colaboración pueden comunicarse directamente con los damnificados.