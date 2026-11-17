La Ruta 66 tendrá cortes parciales e intermitentes de tránsito este domingo 22 de noviembre, entre las 8 y las 18 horas, debido a los trabajos de construcción del intercambiador vial ubicado a la altura de avenida Intersindical, en San Salvador de Jujuy. Las interrupciones afectarán ambos sentidos de circulación y podrán extenderse entre 20 y 30 minutos.
La Policía de la Provincia de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial, informó que las tareas se realizarán en el sector de la Federación Gaucha, donde se encuentra en ejecución una obra de infraestructura vial.
Durante la jornada se implementarán desvíos transitorios para permitir el desarrollo de los trabajos y garantizar la seguridad de los conductores y del personal que se encuentre en el lugar.
Por qué habrá cortes en la Ruta Nacional 66
Las restricciones se deben al montaje de vigas premoldeadas, una tarea que requerirá la utilización de grúas y equipos pesados y debido a las características de los trabajos, será necesario interrumpir temporalmente la circulación en diferentes momentos de la jornada.
Los cortes serán recurrentes y tendrán una duración estimada de entre 20 y 30 minutos cada uno.
Durante el operativo, la transitabilidad estará limitada a media calzada, con circulación bajo estrictas medidas de precaución. Las autoridades solicitaron a quienes deban desplazarse por este sector que tengan en cuenta las posibles demoras y, en la medida de lo posible, eviten la zona.
Cuál es la ruta alternativa para evitar las demoras
La Dirección de Tránsito y Seguridad Vial recomendó utilizar la Ruta Provincial 1 como vía alternativa durante el horario establecido para los trabajos.
La medida busca reducir la circulación de vehículos por el sector afectado y evitar congestionamientos mientras se desarrollan las tareas de montaje. Se solicita especialmente a los conductores prever sus recorridos y respetar los desvíos transitorios que se implementen.
Recomendaciones para circular por la zona de obras
Vialidad Nacional y la Policía de Jujuy difundieron una serie de medidas de seguridad para quienes necesiten transitar por el lugar.
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Respetar la velocidad máxima permitida de 20 kilómetros por hora.
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No realizar maniobras de sobrepaso en el sector afectado.
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Evitar circular por las banquinas.
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No detenerse dentro del tramo donde se desarrollan los trabajos.
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Respetar las señales viales y las indicaciones del personal de tránsito.
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