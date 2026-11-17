Exequiel Lello Ivacevich , presidente de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado ( JEMSE ), participó de una nueva emisión de Política a las Brasas , el programa conducido por Ana Inés Vargas y Silvina Sadir. Explicó cómo se financia la empresa estatal, cómo se pagará la deuda vinculada a su participación en Exar y por qué considera que debe revisarse el mecanismo para ejecutar las regalías mineras.

Lello Ivacevich explicó que la participación de JEMSE depende de las características de cada emprendimiento. “Hay proyectos que son 100% privados, lo es Aguilar, lo es Pirquitas. Hay proyectos donde estamos asociados, como es Sales, como es Exar. Tiene que ver con las necesidades y el tipo de inversión que se radica, el plazo, el monto”, señaló.

Consultado sobre la comercialización del litio, precisó: “JEMSE no vende directamente el carbonato de litio, sino que integra sociedades que venden”. El entrevistado estimó que Exar y Sales de Jujuy vendieron en conjunto entre 68.000 y 69.000 toneladas en 2025 y señaló que el precio de la tonelada rondó entre los 8.000 y los 9.000 dólares ese año.

Sobre el destino de esos ingresos, indicó que las compañías están en una etapa de ampliación e inversión. “Yo prefiero la reinversión que genere empleo a tener una cuota extraordinaria en JEMSE, porque de vuelta el objetivo nuestro es que haya actividad económica, que haya actividad minera”, sostuvo. Como ejemplo mencionó la segunda fase de Exar, con la que, según indicó, la empresa prevé alcanzar las 80.000 toneladas . En cuanto a la deuda vinculada al 8,5% de participación de JEMSE en Exar , explicó que se originó porque la empresa estatal no hizo el aporte inicial de capital. “Un porcentaje de ese dividendo va a la cancelación de la deuda que tiene JEMSE por no haber aportado en su momento para el proceso de inversión”, indicó. Agregó que “no es una deuda que se puede exigir de manera inmediata”.

De dónde salen los ingresos de JEMSE y cómo se usan las regalías

Al ser consultado por los ingresos de 2025 y 2026, Lello Ivacevich mencionó a la Zona Franca de Perico y a los parques solares entre las principales fuentes de recursos de la empresa, sin precisar montos. “Nosotros no recibimos aporte del Estado provincial. Con los recursos que tenemos administramos y desarrollamos nuestras actividades”, afirmó. Sobre el parque solar Cauchari, señaló que por el momento no distribuye dividendos a JEMSE porque sigue pagando el bono con el que se financió el proyecto.

Ante una pregunta sobre la publicación de los montos recaudados por regalías, Lello Ivacevich respondió: “Las regalías mineras corresponden a la provincia”. Según explicó, el régimen de distribución destina “una parte a rentas generales, otra parte a los municipios”. Dentro de la porción municipal, indicó que el 30% va a los municipios con incidencia directa de la minería.

El titular de JEMSE planteó que el mecanismo podría revisarse para que los fondos se utilicen con mayor rapidez. “Creo que tiene que ir a un esquema más sencillo de ejecución de las regalías”, sostuvo. También mencionó el anuncio provincial de obras hídricas financiadas con esos recursos. “Cuando uno habla con las comunidades, la preocupación más legítima viene por el agua”, afirmó.

Industrialización del litio y controles sobre el agua

Al hablar de la posibilidad de reservar litio para industrializarlo en Jujuy, Lello Ivacevich explicó que existe un acuerdo con Exar y Sales de Jujuy que permite solicitar el 5% de la producción si se presenta un proyecto de industrialización local. “Podemos solicitarlo y tenemos un derecho preferente”, explicó. También consideró que para avanzar en la fabricación de baterías se necesita desarrollar la demanda interna. “Somos el país que producimos litio y no tenemos ningún régimen de incentivo para cambiar los vehículos de combustible fósil a los vehículos eléctricos”, sostuvo al plantear la necesidad de una ley de electromovilidad.

Consultado sobre si podía garantizar que los proyectos mineros no comprometen el acceso al agua, el titular de JEMSE dijo que en los emprendimientos autorizados y en producción “se hacen monitoreos participativos con las comunidades”. En su respuesta reconoció que “hay un impacto, obviamente, en los recursos naturales cuando se hace cualquier actividad” y sostuvo que “hay un control permanente sobre la actividad minera”.

Energía solar en Jujuy: qué dijo sobre el contrato con EJESA

Ante las preguntas sobre el precio acordado con EJESA y los pedidos de informes, Lello Ivacevich sostuvo que los decretos y resoluciones vinculados al contrato están publicados en el Boletín Oficial. Según explicó, la licitación permitió instalar 48 megavatios de generación solar distribuida. “Lo que se buscaba era tener disponibilidad de energía y energía renovable”, señaló.

Sobre el precio pactado, afirmó que los parques solares reducen el costo promedio de compra si en el cálculo se incluye la energía que se usa para abastecer a las zonas fuera del sistema interconectado. Según explicó, esa energía “es más cara porque justamente es aislada”. Al referirse a la administración de la empresa y al acceso a los datos, sostuvo: “La información que necesiten está disponible. La oficina de JEMSE tiene las puertas abiertas”.