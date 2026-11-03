Tres videojuegos para relajarse y reducir el estrés: cuáles son y cómo funcionan

Los videojuegos no solo sirven para competir, superar niveles o vivir aventuras llenas de acción. También pueden convertirse en una alternativa para relajarse después de un día agotador. Pedro Aguilar Ortiz, desarrollador de videojuegos, estuvo en Arriba Jujuy y presentó tres propuestas que, según investigaciones científicas mencionadas durante la entrevista, pueden favorecer el bienestar emocional.

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Durante su participación en Arriba Jujuy, Pedro Aguilar Ortiz explicó que existen investigaciones que analizaron cómo determinados videojuegos pueden influir positivamente en el estado de ánimo de las personas.

Sin embargo, aclaró que los resultados no deben interpretarse como un beneficio garantizado para todos los jugadores.

"Los estudios son siempre a un número limitado de personas con un número limitado de condiciones. No es que a todo el mundo estos juegos lo van a relajar y calmar" "Los estudios son siempre a un número limitado de personas con un número limitado de condiciones. No es que a todo el mundo estos juegos lo van a relajar y calmar"

Además, señaló que dos de las investigaciones mencionadas se realizaron durante la pandemia, un contexto particular en el que los videojuegos también ofrecían espacios de interacción social.

Los tres títulos recomendados comparten algunas características: permiten avanzar a un ritmo relativamente tranquilo, completar tareas sencillas y experimentar satisfacción al alcanzar pequeños objetivos.

PowerWash Simulator: relajarse limpiando escenarios virtuales

El primer videojuego recomendado fue PowerWash Simulator, lanzado en 2022. Su propuesta es sencilla: utilizar una hidrolavadora para limpiar distintos escenarios virtuales.

Aunque pueda parecer extraño elegir un juego de limpieza después de una jornada de trabajo, Aguilar Ortiz explicó que su mecánica repetitiva puede generar una experiencia relajante.

El jugador controla el ritmo de las tareas, no tiene que competir contra un cronómetro y observa cómo los escenarios se transforman a medida que elimina la suciedad.

"Vas consiguiendo logros de una manera sencilla. Te va marcando cada zona que vas limpiando, te va dando recompensas y vas avanzando los escenarios" "Vas consiguiendo logros de una manera sencilla. Te va marcando cada zona que vas limpiando, te va dando recompensas y vas avanzando los escenarios"

Uno de sus principales atractivos es el progreso visual: observar cómo un espacio sucio queda completamente limpio puede producir una sensación de satisfacción.

El especialista mencionó investigaciones vinculadas con la Universidad de Oxford que analizaron los cambios en el estado de ánimo de quienes participaron en experiencias de juego de este tipo.

Animal Crossing: una isla para construir, pescar y socializar

El segundo título elegido fue Animal Crossing: New Horizons, un videojuego de Nintendo lanzado en 2020 que ganó popularidad durante la pandemia.

La propuesta consiste en desarrollar una vida virtual en una isla habitada por animales con los que se puede conversar e interactuar.

Los jugadores pueden pescar, construir, decorar espacios, recolectar recursos y organizar distintas actividades cotidianas.

Según explicó Aguilar Ortiz, estas pequeñas rutinas contribuyen a generar una experiencia agradable, especialmente cuando cada persona decide avanzar a su propio ritmo.

Otro de sus principales atractivos es el componente social, ya que permite visitar las islas de otros jugadores y compartir actividades.

Durante la pandemia, esta posibilidad adquirió una importancia particular debido a las restricciones que limitaban los encuentros presenciales.

"Hay estudios que demostraron durante la pandemia que no solo generaba esta satisfacción, esta sensación de calma, sino que encima cubría una necesidad de socializar" "Hay estudios que demostraron durante la pandemia que no solo generaba esta satisfacción, esta sensación de calma, sino que encima cubría una necesidad de socializar"

Stardew Valley: administrar una granja y disfrutar de pequeños logros

El tercer videojuego recomendado fue Stardew Valley, lanzado en 2016 y desarrollado originalmente por Eric Barone.

En este juego, el protagonista hereda la granja de su abuelo y debe encargarse de recuperarla y hacerla crecer.

Para lograrlo, puede sembrar, cosechar, criar animales, vender productos y relacionarse con los habitantes de un pueblo cercano.

A diferencia de los videojuegos de acción, gran parte de la experiencia se concentra en completar tareas cotidianas y observar los resultados del esfuerzo realizado.

Aunque también incluye exploración y enfrentamientos con enemigos, su propuesta ofrece múltiples actividades tranquilas.

Aguilar Ortiz destacó que es su favorito de los tres y explicó que las rutinas, los objetivos alcanzables y la posibilidad de desarrollar una granja propia pueden generar satisfacción.

"Esto de las tareas, la rutina, el ir cumpliendo objetivos generan no solo placer, sino una sensación de satisfacción y de calma" "Esto de las tareas, la rutina, el ir cumpliendo objetivos generan no solo placer, sino una sensación de satisfacción y de calma"

Por qué cumplir pequeñas tareas puede generar satisfacción

Una de las características que comparten estos videojuegos es la posibilidad de observar avances concretos sin necesidad de competir permanentemente con otros jugadores.

Limpiar un escenario, construir una casa, cosechar alimentos o mejorar una granja son objetivos que ofrecen recompensas dentro del juego.

Según explicó el especialista, estas mecánicas pueden contribuir a modificar momentáneamente el estado de ánimo, especialmente cuando se busca una actividad recreativa después de una jornada intensa.

De todas maneras, remarcó que la experiencia depende de cada persona y de la forma en que utiliza los videojuegos.

Durante la entrevista también surgió la posibilidad de dedicar una próxima columna a los mejores juegos gratuitos para celulares, una alternativa para quienes buscan entretenimiento durante un viaje en colectivo o en sus momentos libres.

La recomendación principal de Aguilar Ortiz fue explorar videojuegos que permitan disfrutar de la experiencia sin la presión constante de competir, perder o superar desafíos complejos.