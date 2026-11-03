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3 de noviembre de 2026 - 10:31
Sociedad.

Tucumán: encontraron agujas y metales en las golosinas de Halloween dada a los chicos

Vecinos de Aguilares difundieron fotos de los dulces que recibieron chicos en los festejos y advirtieron sobre objetos que podrían poner en riesgo su salud.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Al momento de revisar sus golosinas se percataron de diferentes metales entre otros objetos en las golosinas, dijo un padre.

"Al momento de revisar sus golosinas se percataron de diferentes metales entre otros objetos en las golosinas", dijo un padre.

La tradicional consigna de "¿dulce o truco?" volvió a hacerse presente en Tucumán, donde la celebración de Halloween tuvo una fuerte repercusión este año. Una multitud de chicos tucumanos recorrió las calles con disfraces de sus personajes favoritos. La propuesta también convocó a adolescentes y jóvenes, que se sumaron a los festejos.

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En términos generales, las actividades se desarrollaron en espacios abiertos y transcurrieron sin inconvenientes. Sin embargo, en Aguilares ocurrió un episodio que generó sorpresa y preocupación entre los vecinos.

Según publicó el medio Movida Aguilares, un residente de la localidad manifestó su malestar y contó la situación que atravesaron varios chicos que habían recorrido distintos sectores de la ciudad para recolectar golosinas.

Los padres publicaron en redes las fotos de los metales y las agujas

De acuerdo con lo informado por el portal, al inspeccionar los dulces que habían recibido, encontraron fragmentos de metal y otros elementos extraños entre los productos.

El caso tomó mayor repercusión luego de que circulara en redes sociales la imagen de un caramelo que tenía una aguja incrustada. A partir de esa publicación, otros usuarios compartieron fotografías de golosinas con características similares y de distintos objetos que podían representar un peligro para los menores si los ingerían accidentalmente.

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