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3 de noviembre de 2026 - 09:44
Sociedad.

Salta prepara una jornada especial para seguir en vivo la llegada del papa León XIV

La actividad se realizará en Plaza España, donde instalarán una pantalla gigante y habrá proyecciones, propuestas recreativas y un espacio de encuentro.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
En Salta, se podrá ver la llegada del Papa León XIV por pantalla gigante.

En Salta, se podrá ver la llegada del Papa León XIV por pantalla gigante.

La visita del papa León XIV podrá seguirse en directo a través de una pantalla grande que se instalará en Plaza España, en la ciudad de Salta. El encuentro tendrá lugar el lunes 9 de noviembre e incluirá distintas propuestas antes de la emisión de la ceremonia religiosa.

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La programación arrancará con proyecciones audiovisuales, momentos de entretenimiento y una instancia para compartir entre los presentes. Luego, a las 11.30, se podrá ver en vivo la misa que se celebrará en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires.

Un evento organizado por el Equipo Interapostolado de Salta

La convocatoria será en Plaza España, ubicada en la esquina de Entre Ríos y Luis Burela, y está organizada por el Equipo Interapostolado de Salta.

Los organizadores propusieron que quienes asistan lleven mate, una reposera y algo para comer, con la idea de compartir un momento mientras aguardan el comienzo de la transmisión.

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