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2 de noviembre de 2026 - 15:46
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Papa León XIV: evalúan una cadena nacional en la misa central del lunes 9

El Gobierno analiza una cadena nacional para la misa del Papa León XIV del lunes 9 de noviembre a las 11:30, en Palermo, Buenos Aires.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La información fue adelantada por Martín Buratti, cronista de Canal 4 en Buenos Aires, durante una recorrida por la zona donde se prepara el escenario principal para recibir al Pontífice.

"Se está deliberando en estos momentos en el Gobierno nacional para que sea cadena nacional" "Se está deliberando en estos momentos en el Gobierno nacional para que sea cadena nacional"

Hasta el momento, la posibilidad continúa bajo análisis y no se anunció oficialmente si la transmisión abarcará toda la celebración o solamente determinados momentos de la visita.

Qué se sabe sobre la posible cadena nacional

La alternativa de utilizar la cadena nacional también fue mencionada por el secretario de Culto y Civilización, Agustín Caulo, en declaraciones periodísticas realizadas durante los preparativos del viaje.

Desde el Gobierno se analiza la transmisión oficial de algunos de los momentos más importantes de la estadía del Papa, que comenzará el domingo 8 de noviembre con su llegada al Aeroparque Jorge Newbery. Entre las actividades que podrían formar parte de una transmisión especial aparece la misa del lunes 9 en Palermo, donde está prevista la presencia del presidente Javier Milei y de integrantes del Gabinete nacional.

De concretarse, la cadena nacional permitiría seguir la celebración a través de los medios de comunicación de todo el país, aunque todavía resta conocer el alcance y la modalidad que definirán las autoridades.

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El lunes 9 de noviembre será feriado nacional con motivo de la visita de León XIV. Durante esa jornada, el Pontífice comenzará sus actividades en el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde mantendrá un encuentro con trabajadores y personas asistidas.

Posteriormente, se trasladará hacia Palermo para encabezar la misa de las 11:30 frente al Monumento a los Españoles.

Para esa celebración se prepara un importante operativo de seguridad y asistencia sanitaria, además de la instalación de pantallas gigantes sobre la avenida del Libertador para que los fieles puedan seguir la ceremonia desde distintos sectores.

Según mostró Martín Buratti para Canal 4, está previsto que León XIV realice el último tramo de su recorrido en el papamóvil, atravesando aproximadamente 2,5 kilómetros hasta llegar al escenario principal.

Durante la tarde, el Papa continuará con reuniones institucionales y religiosas en Buenos Aires, antes de viajar el martes 10 a Córdoba y finalizar su visita el miércoles 11 en Luján.

Por ahora, la posible transmisión por cadena nacional sigue siendo una de las definiciones pendientes del Gobierno en la semana previa a la llegada del Pontífice.

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