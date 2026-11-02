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2 de noviembre de 2026 - 15:11
País.

Canal 4 en la previa de la visita del Papa León XIV: 10 mil policías y 33 pantallas gigantes

La visita del Papa León XIV moviliza un importante operativo en Buenos Aires. Preparan un escenario de más de 18 metros y hospitales móviles.

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Preparativos para la llegada del Papa Léon XIV a la Argentina

Preparativos para la llegada del Papa Léon XIV a la Argentina

Preparativos para la llegada del Papa Léon XIV a la Argentina

Preparativos para la llegada del Papa Léon XIV a la Argentina

Canal 4 recorrió los preparativos para la misa del Papa en Palermo. Habrá pantallas gigantes, hospitales móviles y un gran despliegue policial.

Canal 4 recorrió los preparativos para la misa del Papa en Palermo. Habrá pantallas gigantes, hospitales móviles y un gran despliegue policial.

PREPARATIVOS PARA LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV (2)
Canal 4 recorrió los preparativos para la misa del Papa en Palermo. Habrá pantallas gigantes, hospitales móviles y un gran despliegue policial.

Canal 4 recorrió los preparativos para la misa del Papa en Palermo. Habrá pantallas gigantes, hospitales móviles y un gran despliegue policial.

Buenos Aires avanza con los preparativos para recibir al papa León XIV, quien llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre. Una de las actividades centrales será la misa multitudinaria del lunes 9, a las 11:30, frente al Monumento a los Españoles, en Palermo, donde se prepara un importante despliegue de infraestructura, seguridad y asistencia sanitaria.

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Martín Buratti, cronista de Canal 4 en Buenos Aires, recorrió el lugar y mostró los trabajos que se realizan sobre la avenida del Libertador. El escenario principal supera los 18 metros y su estructura está prácticamente terminada, mientras se espera completar la instalación de sonido, iluminación y sistemas audiovisuales.

"Lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires en este momento nosotros no lo vimos nunca" "Lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires en este momento nosotros no lo vimos nunca"

Un escenario de 18 metros y pantallas gigantes en Palermo

Uno de los principales desafíos de la organización será permitir que los fieles puedan seguir la celebración desde distintos puntos de la zona, ante la expectativa de una convocatoria multitudinaria. Según detalló Martín, se instalaron 33 estructuras destinadas a sostener pantallas gigantes y equipos de sonido a lo largo de aproximadamente 2,5 kilómetros de la avenida del Libertador.

También se prepara una estructura elevada de dos pisos, con capacidad para unas 500 personas, destinada a los trabajadores de prensa. En paralelo, avanzan los espacios previstos para representantes religiosos y otras personas que participarán de la ceremonia.

Pero la infraestructura no será el único aspecto importante de la jornada. El despliegue de seguridad y salud tendrá un papel central debido a la cantidad de asistentes que se espera.

Buratti informó que está previsto un operativo con aproximadamente 10 mil efectivos de la Policía de la Ciudad, a los que se sumarán fuerzas federales y los equipos encargados de la protección directa del Pontífice.

Además, se prevé la instalación de seis hospitales móviles y un importante número de ambulancias para atender posibles emergencias entre los asistentes, sin necesidad de trasladarlos inicialmente a hospitales alejados del lugar.

Respecto de la salud de León XIV, el cronista explicó que todavía no se informaron modificaciones específicas en el esquema de asistencia médica del Papa, luego de los problemas de salud que atravesó en las últimas semanas.

Cómo será el recorrido del papamóvil antes de la misa

El lunes 9 de noviembre, la primera actividad del Pontífice será una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde mantendrá un encuentro con el personal y las personas asistidas.

Posteriormente, se dirigirá hacia Palermo para celebrar la misa de las 11:30. Según explicó Buratti, el traslado se realizará inicialmente en un vehículo blindado hasta las inmediaciones del túnel de avenida del Libertador y Olleros.

Desde ese sector, el Papa abordará el papamóvil para recorrer aproximadamente 2,5 kilómetros hasta el escenario principal, por un trayecto que contará con vallados y espacios organizados para el público.

"El papamóvil va a circular desde ese lugar a cinco kilómetros por hora, con la posibilidad de frenar en algún lugar para poder saludar" "El papamóvil va a circular desde ese lugar a cinco kilómetros por hora, con la posibilidad de frenar en algún lugar para poder saludar"

La organización busca que los fieles puedan observar el paso de León XIV y seguir la celebración mediante las pantallas gigantes instaladas en la zona.

Mientras tanto, una delegación de avanzada del Vaticano participa de la coordinación de los últimos detalles de seguridad, logística y ceremonial junto a las autoridades argentinas.

Otro de los puntos que todavía está en evaluación es la posibilidad de transmitir la misa por cadena nacional. Según adelantó Martín Buratti, el Gobierno analiza esta alternativa, aunque hasta el momento no se anunció una decisión definitiva.

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