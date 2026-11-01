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1 de noviembre de 2026 - 11:42
País.

Javier Milei convocó a la clase política para recibir al papa León XIV en el Palacio Libertad

La convocatoria de Javier Milei incluye a Villarruel, los 23 gobernadores y legisladores de todos los bloques para el encuentro con León XIV.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
El Papa junto a Javier Milei&nbsp;

El Papa junto a Javier Milei 

El presidente Javier Milei dispuso convocar a representantes de todo el arco político argentino para participar de la recepción oficial que se realizará en honor al papa León XIV durante su visita al país.

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La invitación alcanza a la vicepresidenta Victoria Villarruel, al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, a los 23 gobernadores y a diputados y senadores nacionales de todos los partidos políticos.

La decisión adquiere relevancia en el contexto de las diferencias políticas que mantienen Milei y Villarruel, quienes comparten fórmula presidencial desde 2023, pero atraviesan un período de distanciamiento.

La convocatoria fue confirmada por el Gobierno nacional en el marco de los preparativos para la visita apostólica. La inclusión de la vicepresidenta también fue informada por fuentes de la Casa Rosada.

Cuándo será la recepción oficial en el Palacio Libertad

El encuentro está previsto para el domingo 8 de noviembre, a las 18.30, en el Palacio Libertad (ex Centro Cultural Kirchner), en la Ciudad de Buenos Aires.

Según el programa oficial difundido por la Santa Sede, León XIV mantendrá allí un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La actividad formará parte de la primera jornada de su visita a la Argentina, que comenzará con su llegada a Aeroparque, prevista para las 16.30. Luego tendrá una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y una reunión con el presidente Milei.

La agenda del Papa en Argentina

León XIV permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días desarrollará actividades institucionales, religiosas y pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Entre las principales actividades previstas se encuentran:

  • Lunes 9: visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, misa en el Monumento de los Españoles y encuentro con representantes del mundo del trabajo.

  • Martes 10: viaje a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con religiosos y seminaristas. Por la noche participará de una vigilia con jóvenes en Buenos Aires.

  • Miércoles 11: visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y celebración de una misa en la Basílica de Luján, antes de continuar su viaje hacia Perú.

Un llamado a la unidad en medio de las diferencias políticas

La convocatoria amplia impulsada por el Gobierno se produce en el marco de una visita que tendrá un fuerte componente institucional y religioso.

La presencia de la vicepresidenta, los gobernadores y los representantes parlamentarios de distintos espacios políticos permitirá reunir a buena parte de la dirigencia nacional en un mismo ámbito durante la recepción del Pontífice.

El encuentro también estará atravesado por las distintas miradas sobre cuestiones sociales y económicas que forman parte del pensamiento de León XIV y de la agenda política argentina.

De esta manera, la recepción en el Palacio Libertad se perfila como uno de los momentos institucionales centrales de la visita papal, en una jornada que buscará reunir a las principales autoridades del país.

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