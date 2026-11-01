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1 de noviembre de 2026 - 09:16
Jujuy.

Un bailarín jujeño se prepara para actuar ante el Papa León XIV: su historia y la emoción por la invitación

Agustín Gerónimo integra el Ballet Sumampa y estudia danza en Buenos Aires. Contó cómo vive la convocatoria y su orgullo por representar a Jujuy.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Agustín Gerónimo integra el Ballet Sumampa
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“Muy orgulloso de poder representar a mi provincia, de poder representar a la fe católica, que es a la cual pertenezco, a la cual creo”, expresó durante la entrevista.

Gerónimo explicó que la convocatoria llegó al ballet y que los preparativos se mantienen bajo reserva porque parte de la propuesta será una sorpresa. Para él, la oportunidad reúne dos aspectos importantes de su vida: la danza y la fe.

De Jujuy a Buenos Aires para estudiar danza

Actualmente, Agustín vive en la Ciudad de Buenos Aires y cursa la licenciatura y el profesorado en Danzas Folclóricas y Tango en la Universidad Nacional de las Artes. Además de integrar Sumampa, participa del ballet de la universidad y de otros grupos artísticos.

Al recordar su llegada a Buenos Aires, contó que su recorrido tuvo cambios y que debió combinar distintas actividades laborales. En ese camino conoció a Adrián y Marlén, directores de Sumampa, a quienes les reconoce un papel fundamental en su continuidad dentro de la danza. “Ellos fueron un poco los que me rescataron de nuevo para el mundo del arte, de nuevo un poco para el mundo de la danza”, relató.

También destacó el acompañamiento de su familia y de los docentes que lo formaron. “Hoy en día creo que soy lo que soy, en gran parte, gracias a ellos”, sostuvo sobre las personas que lo apoyaron durante su carrera.

Una presentación que une el arte y la fe

La expectativa creció cuando comenzó a conocer a los demás artistas que participarían de la celebración. Entre ellos, según contó, encontró el nombre de Tati Domínguez, otra artista jujeña, que estará cantando. Gerónimo vinculó la invitación con su historia personal y religiosa. Recordó que una persona le había dicho que Dios tenía un plan para cada uno y que, en algún momento, volvería a llamarlo.

“Yo creo que, en este caso, desde el arte, desde la danza, me permite estar ahí”, expresó. Su deseo, agregó, es aportar desde su trabajo artístico y representar a su provincia.

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