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26 de octubre de 2026 - 15:44
Política.

Un jujeño contó cómo se vivió el triunfo de Lula da Silva en Brasil: "La grieta es muy fuerte"

Lucas Castillo, radicado en Río de Janeiro, relató los festejos por la reelección de Lula y habló sobre la división política y el turismo

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Un jujeño contó cómo se vivió el triunfo de Lula en Brasil: La grieta es muy fuerte

Un jujeño contó cómo se vivió el triunfo de Lula en Brasil: "La grieta es muy fuerte"

El jujeño Lucas Castillo, radicado en Río de Janeiro, contó cómo se vivieron las elecciones presidenciales de Brasil y los festejos tras la reelección de Lula da Silva. Desde Copacabana, donde trabaja en el sector turístico, describió las multitudinarias movilizaciones, la fuerte polarización política entre los brasileños y las expectativas económicas de cara a la próxima temporada de verano.

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El presidente brasileño logró su reelección este domingo 25 de octubre, al imponerse en segunda vuelta sobre Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL). Según los resultados oficiales del Tribunal Superior Electoral, Lula obtuvo el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21% de su adversario.

Cómo se vivió el triunfo de Lula en las calles de Río de Janeiro

Lucas Castillo relató que el fin de semana estuvo marcado por una intensa actividad en Río de Janeiro, tanto por los acontecimientos deportivos como por el cierre de la campaña electoral y la posterior definición presidencial.

Según contó, durante las últimas actividades de campaña del Partido de los Trabajadores (PT) se registraron grandes concentraciones de personas en las calles.

La movilización sorprendió incluso a quienes están acostumbrados al movimiento diario de una ciudad como Río de Janeiro. Lucas señaló que la cantidad de participantes fue mucho mayor de lo que imaginaban.

Después de conocerse los resultados electorales, simpatizantes de Lula salieron nuevamente a las calles para celebrar la victoria.

En ese contexto, Castillo describió una ciudad atravesada por los festejos políticos, pero también por las discusiones sobre el futuro del país.

"La grieta está muy fuerte": qué contó el jujeño sobre la división política

Uno de los aspectos que más destacó Lucas fue la polarización que existe entre los seguidores de Lula y los sectores que respaldan a Bolsonaro.

El jujeño explicó que las diferencias políticas forman parte de las conversaciones cotidianas entre vecinos, trabajadores y comerciantes, aunque en algunas oportunidades derivan en discusiones intensas.

"La grieta está totalmente fuerte" "La grieta está totalmente fuerte"

Según su experiencia, muchas personas defienden sus posiciones políticas con tal intensidad que resulta difícil conversar sobre las elecciones sin que aparezcan enfrentamientos verbales.

Castillo reconoció que, por esa razón, prefiere mantener sus opiniones políticas en el ámbito privado.

El jujeño también comparó lo que observa en Brasil con las diferencias políticas que existen en Argentina y señaló que, desde su percepción, en las grandes ciudades los debates pueden adquirir una intensidad particular.

Las discusiones, aseguró, también se trasladan a su ámbito laboral, donde conversa diariamente con colegas que tienen posturas diferentes sobre el gobierno.

Mientras algunos trabajadores consideran necesario un cambio en la orientación económica del país, otros sostienen su apoyo al Partido de los Trabajadores.

La economía y el turismo, entre las principales preocupaciones

Además de la polarización política, Lucas Castillo habló sobre la situación económica y sus posibles consecuencias para el turismo.

El jujeño trabaja vendiendo caipirinhas en Copacabana, una actividad que le permite mantener contacto permanente con turistas argentinos y brasileños.

Desde esa experiencia, explicó que una de las principales diferencias que observa está relacionada con la cotización del real frente al peso argentino.

Como ejemplo, señaló que una caipirinha grande que anteriormente representaba un gasto cercano a los 7.200 pesos argentinos ahora equivale aproximadamente a 8.600 pesos.

Según su relato, esta diferencia afecta principalmente a quienes llegan desde Argentina y deben convertir sus pesos para realizar consumos en Brasil.

Sin embargo, aclaró que en su actividad cotidiana no registró incrementos equivalentes en todos los productos que necesita para trabajar.

Mencionó que continúa comprando azúcar a precios similares y que las variaciones en el costo de las frutas dependen también de cuestiones vinculadas con la producción.

De todas maneras, explicó que existe incertidumbre sobre lo que pueda suceder en los próximos meses, especialmente ante la llegada de la temporada de verano, una de las etapas de mayor actividad para quienes trabajan con turistas.

La mirada de un jujeño que trabaja en Copacabana

Lucas también compartió cómo es su vida en Río de Janeiro y la relación que mantiene con otros argentinos que residen en la ciudad.

Su actividad laboral está vinculada con la venta de bebidas en una de las playas más reconocidas de Brasil, donde diariamente convive con visitantes de diferentes países.

Esa cercanía con el turismo le permite observar de primera mano cómo influyen los cambios económicos en los consumos de los viajeros.

Durante la entrevista, mencionó que mantiene conversaciones frecuentes con otros trabajadores sobre los precios, las condiciones laborales y las expectativas para los meses de mayor movimiento.

También hizo referencia a reclamos de vendedores que buscan mejorar sus condiciones de trabajo en la zona turística.

En ese escenario, explicó que la política es un tema presente incluso entre quienes comparten actividades laborales, pero que no necesariamente coinciden en sus preferencias electorales.

El fútbol argentino también se hizo sentir en Río de Janeiro

Más allá de las elecciones, Lucas Castillo recordó otro de los acontecimientos que marcaron sus últimos días en Brasil: la presencia de hinchas argentinos durante el encuentro entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

El jujeño contó que participó de las actividades previas al partido y compartió varias horas con los simpatizantes argentinos que llegaron hasta Río de Janeiro.

Según relató, comenzó a acompañar el movimiento de los hinchas alrededor de las 14 y continuó trabajando y compartiendo los festejos hasta las 5 de la mañana.

La experiencia tuvo un significado especial porque le permitió reencontrarse con costumbres y expresiones propias del fútbol argentino.

Castillo también habló de su vínculo con Gimnasia de Jujuy, club al que considera un símbolo de su provincia.

"Es el equipo de mi provincia, el equipo que amo y es lo que me hace sentir a Jujuy presente" "Es el equipo de mi provincia, el equipo que amo y es lo que me hace sentir a Jujuy presente"

Aunque aclaró que es hincha de Boca Juniors, aseguró que cada vez que utiliza una camiseta del Lobo siente que está representando a su tierra.

El jujeño destacó especialmente la emoción de escuchar los cánticos de los hinchas argentinos en el estadio Maracaná y de compartir momentos con compatriotas lejos de casa.

El vínculo con Jujuy pese a la distancia

Durante la comunicación, Lucas manifestó que extraña a Jujuy y que mantiene un vínculo permanente con la provincia, pese a encontrarse radicado en Brasil.

Contó que utilizar prendas de Gimnasia de Jujuy, encontrarse con argentinos y compartir tradiciones nacionales son algunas de las maneras en las que conserva ese sentimiento de pertenencia.

Su testimonio permitió conocer cómo se vivió desde Copacabana una jornada electoral que marcó el escenario político brasileño, pero también cómo los argentinos que trabajan en el país vecino observan sus posibles efectos económicos.

Con la reelección de Lula confirmada, Brasil comienza una nueva etapa política mientras trabajadores del sector turístico, como Lucas, siguen de cerca la evolución del real y las perspectivas para la próxima temporada de verano.

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