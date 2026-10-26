Las acciones argentinas se desploman tras la caída de la Bolsa de Brasil

Las acciones argentinas registran fuertes pérdidas en Wall Street en medio de la crisis bursátil en Brasil. También aumentan el dólar y el riesgo país.

Las acciones argentinas registraron fuertes caídas este lunes 26 de octubre en Wall Street , en medio de la reacción de los mercados financieros tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales d e Brasil . Los papeles de empresas nacionales retrocedieron hasta un 12%, mientras que el índice S&P Merval perdió un 6,5% y el riesgo país alcanzó los 738 puntos básicos, su nivel más alto en un año.

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La jornada también estuvo marcada por una suba del dólar, que avanzó $10 y llegó a los $1.560 para la venta en el Banco Nación. En paralelo, los bonos soberanos argentinos en dólares registraron pérdidas promedio del 1,2% en Wall Street, según los datos del mercado correspondientes a las 11 de la mañana.

Entre las compañías que cotizan en Nueva York, Mercado Libre encabezó las pérdidas, con una caída cercana al 12%. La empresa fundada por Marcos Galperin tiene una importante participación en el mercado brasileño, por lo que sus acciones quedaron especialmente expuestas a la volatilidad financiera del país vecino.

Las entidades bancarias argentinas también sufrieron fuertes retrocesos, con bajas de hasta el 11%. En la Bolsa de Buenos Aires, el índice Merval descendió un 6,5% y se ubicó en 95.677 puntos durante las primeras horas de negociación.

Suben el dólar y el riesgo país en Argentina

El impacto financiero también se reflejó en el riesgo país, indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos.

Este lunes aumentó 30 unidades hasta alcanzar los 738 puntos básicos , e l valor más elevado desde el 24 de octubre de 2025.

, e Por su parte, el dólar oficial subió un 0,7% y llegó a los $1.560 para la venta en el Banco Nación.

Por qué la caída de Brasil afecta a Argentina

Brasil es el principal socio comercial de Argentina y una de las economías más importantes de América Latina. Por ese motivo, los movimientos bruscos de sus mercados financieros pueden repercutir en las empresas y los activos argentinos.

La fuerte caída de la Bolsa de San Pablo, que llegó a suspender temporalmente sus operaciones después de que el índice Bovespa retrocediera un 10%, generó un escenario de mayor volatilidad regional.

Los inversores reajustaron sus posiciones después del resultado electoral brasileño, lo que también afectó a las acciones y los bonos argentinos.

Dólar oficial

Compra: $1.500,00

Venta: $1.550,00

Dólar blue

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Última Actualización: 26/10/26, 11:39 hs.