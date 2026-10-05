Las acciones brasileñas se dispararon hasta 15% tras el triunfo de Flávio Bolsonaro

Las acciones de Brasil iniciaron la semana con una recuperación , luego de que el senador Flávio Bolsonaro obtuviera un desempeño superior al anticipado por las encuestas privadas y quedara al frente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales , realizada este domingo.

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva , actual presidente y principal adversario del senador, fueron los dos nombres que concentraron las mayores expectativas entre los 12 postulantes a la Presidencia. La campaña electoral estuvo atravesada por debates vinculados al encarecimiento de la vida , los casos de corrupción y la preocupación por el avance del delito y la inseguridad.

A las 10.30 , el índice Bovespa registraba una fuerte recuperación en la Bolsa de Valores de San Pablo, con un avance del 8% que lo ubicaba por encima de los 208.000 puntos . En Wall Street , en tanto, las principales acciones brasileñas también operaban con importantes incrementos durante el pre-market: Petrobras avanzaba 10,3%; Vale, 6,4%; Nu Holding, 12,2%; Bradesco, 15,2%; y Banco Itaú, 14,4% .

Flávio Bolsonaro , hijo del exmandatario Jair Bolsonaro —quien actualmente cumple una pena de 27 años de prisión por haber planificado un intento de golpe de Estado luego de su derrota electoral en 2022—, consiguió el 47% de los votos , un resultado que estuvo por encima de lo anticipado por los sondeos. De esta manera, disputará el balotaje con Lula , que obtuvo cerca del 45% de los sufragios , en una segunda vuelta prevista para finales de este mes.

Los sondeos previos ubicaban a Lula al frente de la primera vuelta, mientras que esperaban que Flávio Bolsonaro terminara en el segundo puesto. Tras conocerse el resultado, distintos analistas consultados por Reuters anticiparon una posible reacción favorable de los mercados brasileños, con expectativas de una mejora en las cotizaciones bursátiles y una apreciación del real.

“El mercado quiere cambios, quiere reformas, no quiere un déficit público elevado; con el actual Gobierno, todo esto continuará”, señaló a Reuters Pedro Galdi, analista de inversiones de AGF Investments. En esa línea, estimó que el mercado brasileño podría recuperarse, acompañado por una suba de las acciones y un fortalecimiento del real frente al dólar.

Durante la jornada de este lunes, el real registraba una suba del 1,4% frente al dólar, que cotizaba a 5,14 reales en el mercado cambiario brasileño, lo que representaba una caída de siete centavos para la moneda estadounidense.

Un antecedente similar se remonta a cuatro años atrás, cuando el real avanzó más de un 4% frente al dólar, mientras que el principal índice accionario del país, el Bovespa, escaló 5,5% al día siguiente de que el entonces presidente Jair Bolsonaro lograra un resultado electoral superior al previsto ante Lula durante la primera vuelta.

De acuerdo con Ivo Chermont, economista jefe de Quantitas, los mercados podrían repetir una reacción de características similares este lunes.

“Los inversionistas se despertarán el lunes con un repunte muy potente en todas las clases de activos”, dijo Chermont. “Probablemente estemos hablando de una caída del dólar de entre el 2% y el 4%, de una subida de las acciones de quizás entre el 4% y el 6%, y de un endurecimiento significativo tanto de las tasas de interés nominales como de las reales”, añadió.

El desempeño electoral de Flávio Bolsonaro durante la jornada del domingo podría contribuir a fortalecer, al menos en el corto plazo, la confianza de los inversores en los mercados de Brasil, consideró Bryan Harris, socio director de la firma de inteligencia política y empresarial Sabio.

“El mercado esperará señales claras por parte de Bolsonaro de que se toma en serio la resolución de los problemas del país”, afirmó Harris. No obstante, el analista también advirtió que el senador mostró escasa capacidad para desarrollar políticas económicas.

Por su parte, Antonina Tarassiouk, directora de análisis económico internacional de Reams Asset Management, entidad que administra US$34.000 millones, calificó el resultado como “una sorpresa bienvenida” en declaraciones a Bloomberg.

“Había una asimetría en el resultado: o continuaba el statu quo con Lula o se daba un desenlace favorable al mercado con Bolsonaro, centrado en la consolidación fiscal. Esto da luz verde a los inversionistas para ampliar sus posiciones largas”, acotó.

El ajuste fiscal, en el centro del debate

Desde la perspectiva de los inversores, Bolsonaro ofrece mayores expectativas de avanzar con un programa de ajuste fiscal, una medida que los mercados consideran fundamental para que Brasil pueda comenzar a bajar las elevadas tasas de interés que actualmente impactan sobre empresas y hogares.

En contraste, Lula evitó asumir compromisos concretos respecto de una reducción del gasto público y, hacia el tramo final de la campaña, el incremento de los planes de asistencia social y de determinados subsidios profundizó las dudas entre los inversores acerca de su voluntad de reducir el déficit fiscal.

Los comicios del domingo dejaron dos resultados inesperados para los mercados, de acuerdo con Guilherme Abbud, de Persevera Asset Management: por un lado, la ventaja conseguida por Bolsonaro y, por otro, el buen desempeño de los postulantes de derecha en las elecciones para las gobernaciones y para ambas cámaras del Congreso, tanto Diputados como el Senado.

La elección de Flávio Bolsonaro como principal contendiente de Lula hacia finales de 2025, impulsada por su padre, el exmandatario Jair Bolsonaro, había generado inicialmente decepción entre los inversores.

La sucesión de informaciones vinculadas con su relación con el cuestionado banquero Daniel Vorcaro, señalado como una figura clave en el mayor fraude bancario registrado en Brasil, profundizó el rechazo de los mercados hacia su postulación.

No obstante, durante las últimas semanas, el crecimiento de las expectativas en torno a Bolsonaro coincidió con un escenario adverso para Lula, marcado por sus propios escándalos y por una economía que perdió dinamismo. Este contexto contribuyó al avance de los activos brasileños: en septiembre, el índice Bovespa acumuló una ganancia del 5% medida en dólares, lo que lo ubicó entre las bolsas con mejor rendimiento a nivel global durante ese mes.

El antecedente de 2022

En aquella segunda vuelta, Jair Bolsonaro fue derrotado por Lula y, posteriormente, recibió una condena por su intento de impulsar un golpe de Estado con el objetivo de desconocer los resultados de las elecciones.

Antes de la jornada electoral del domingo, dirigentes cercanos a Lula expresaron su preocupación ante la posibilidad de que la administración de Donald Trump no reconociera un eventual triunfo del actual mandatario. Como argumento, señalaron el freno a una propuesta destinada a permitir el envío de observadores electorales estadounidenses a Brasil.

Aunque Donald Trump no manifestó públicamente su apoyo oficial a ninguno de los postulantes antes de los comicios, tiempo atrás había recibido a Flávio Bolsonaro en la Casa Blanca y había expresado elogios hacia el senador brasileño.

Las advertencias sobre una posible intervención extranjera también habían surgido desde otros sectores. Reuters informó la semana pasada que los organismos de inteligencia de Brasil habían comunicado a funcionarios de Francia y Alemania la existencia de una presunta injerencia de Estados Unidos y Rusia de cara a las elecciones, una acusación que el Gobierno estadounidense negó.

Las controversias que marcaron a los principales postulantes durante la primera etapa de la campaña podrían volver a ocupar un lugar central en la segunda vuelta, en un escenario en el que el electorado manifiesta su malestar frente a los casos de corrupción.

El caso del extinto Banco Master terminó involucrando a distintos sectores de la política brasileña luego de que Daniel Vorcaro, quien estaba al frente de la entidad, fuera arrestado este año y acusado de participar en un esquema de fraude por miles de millones de dólares.

Lula da Silva y Flavio Bolsonaro son los principales candidatos a presidente de Brasil (Imagen: Clarín).

La pesquisa puso el foco en las relaciones que el banquero habría mantenido con distintas figuras de relevancia, entre ellas el magistrado del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes y Flávio Bolsonaro, quien actualmente se encuentra bajo investigación de la Policía Federal por un presunto caso de lavado de dinero vinculado con este expediente. Ambos negaron las acusaciones formuladas en su contra.