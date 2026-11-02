El Gobierno prepara la visita del papa León XIV y busca evitar su politización

El Gobierno acelera los preparativos para recibir al papa León XIV y pide evitar la politización de la visita.

A menos de una semana de la llegada del papa León XIV a la Argentina , el Gobierno avanza con los detalles finales de la organización junto con la Iglesia y las autoridades de las tres jurisdicciones incluidas en la agenda del sumo pontífice . En paralelo, desde la Casa Rosada mantienen su postura de no atribuirle un significado político a la visita.

Dicha decisión se contrapone a las interpretaciones que puedan plantear la oposición u otros sectores. Con el objetivo de consolidar las tareas desarrolladas durante los últimos meses, este lunes por la tarde arribará al país el tercer y último grupo de representantes de la Santa Sede .

La delegación estará conformada por 26 integrantes del Vaticano , quienes permanecerán en la Argentina hasta la llegada del papa, programada para el domingo 8 de noviembre a las 16.30, en el Aeroparque Jorge Newbery . En el Aeroparque Jorge Newbery , el pontífice será recibido por las autoridades episcopales y por el presidente Javier Milei , quien aguardará su llegada al pie del avión .

La delegación del Vaticano estará liderada por Alessandro Gallo , responsable de coordinar el viaje del sumo pontífice a la Argentina . También formarán parte del grupo integrantes de la Gendarmería Vaticana y ceremonieros pontificios .

Desde Balcarce 50 resumieron el objetivo de esta visita previa: “Llega la avanzada y va a haber varias reuniones en los lugares ajustando todos los detalles”.

La primera reunión está prevista para este lunes a las 17 en el Palacio San Martín. Participarán funcionarios de segunda línea de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad y la Cancillería, junto con representantes del Episcopado argentino.

A lo largo de la semana, continuarán las reuniones en las diferentes localidades que formarán parte del itinerario de León XIV durante su visita a la Argentina: la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján.

“La idea es hacer recorridos en cada uno de los lugares. Lo más importante que estamos viendo con la avanzada es que se pueda cumplir la agenda con los tiempos que tenemos”, señalaron desde la Secretaría de Culto, encabezada por Agustín Caulo.

Según explicaron, la prioridad es evitar retrasos que reduzcan el tiempo destinado a los recorridos en el Papamóvil, una instancia que permite a los fieles acercarse al sumo pontífice. Para asegurar el correcto desarrollo de la visita, el Gobierno llevará adelante simulacros de la “coreografía” prevista en cada uno de los puntos del itinerario.

Por su parte, desde la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) señalaron que la delegación previa inspeccionará los espacios que recorrerá el Papa. Entre las tareas previstas, verificarán el estado de los altares, cuya preparación está “muy avanzada”, y mantendrán reuniones con los equipos de seguridad y los responsables de organizar la liturgia de las misas y demás ceremonias.

Una de las prioridades del Gobierno: que no se politice la visita del papa

Tanto desde el ámbito eclesiástico como desde el Gobierno remarcaron que buscan evitar que la visita del sumo pontífice quede ligada a las tensiones políticas y partidarias de la Argentina. “El mensaje del Papa y la masividad de la convocatoria se va a llevar puesto absolutamente todo a nivel comunicacional”, vaticinaron fuentes del Ejecutivo.

Aunque en el oficialismo reconocieron que algunos referentes opositores podrían interpretar los mensajes pastorales desde una perspectiva política, descartaron que el Papa vaya a dirigir críticas explícitas al Gobierno nacional o al presidente Javier Milei.

En cambio, prevén que el pontífice transmita un mensaje de alcance general, acorde con la posición que la Iglesia sostuvo históricamente en defensa de los grupos más vulnerables, entre ellos las personas en situación de pobreza y quienes tienen alguna discapacidad. También esperan referencias a los planteos de su encíclica Magnifica Humanitas sobre el impacto de la inteligencia artificial y la importancia de preservar la dignidad humana.

“Va a ser un poco forzada cualquier lectura que quieran hacer”, señalaron. Desde la Conferencia Episcopal también insistieron en que el propósito del viaje es estrictamente pastoral.

La aclaración se produjo después de que, la semana pasada, el secretario general de la institución, Raúl Pizarro, señalara que la organización de la visita había asumido el compromiso de “no entrar en la grieta”. “Queremos trascender las peleas coyunturales, muy propias de la sociedad argentina, queremos preservar y cuidar la figura del santo padre”, expresó.

En la misma línea, desde la CEA subrayaron que las palabras del pontífice estarán dirigidas al conjunto de la sociedad. Como fundamento, señalaron que el itinerario de León XIV incluirá acercamientos a distintos sectores del país, desde las administraciones provinciales y el ámbito laboral hasta las personas con discapacidad, las comunidades más pobres, el sector económico y el empresariado.

“No hay ninguna posibilidad de politizar porque el que no va a politizar es el Papa. Cuando se habla de politizar, se está subestimando en cierta manera lo que es la generosidad del santo padre. Si alguien cree que el Papa trae un mensaje político es que no conoce cómo se gesta y se trabaja una visita apostólica”, insistieron desde la CEA.

Desde el entorno de un integrante del Gabinete de Javier Milei expresaron una postura similar, aunque con mayor prudencia: “Trataremos que no se politice. Al menos de nuestra parte. Con fe de que salga todo bien”.

El acuerdo con la Iglesia para “cuidar” los espacios de la política

Aunque tanto el Ejecutivo como la Iglesia buscan evitar que el viaje adquiera una connotación partidaria, el itinerario de León XIV por el país contempla actividades que podrían generar incomodidad en el oficialismo. Entre ellas figuran los encuentros con representantes del movimiento sindical y la visita al cottolengo Don Orione, en un contexto marcado por las controversias recientes en torno a las reducciones presupuestarias para el área de discapacidad incluidas inicialmente en el Presupuesto 2027, cuya reversión fue acordada por el Gobierno.

Frente a la posibilidad de que el sumo pontífice transmita algún mensaje que incomode al Gobierno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, afirmó el jueves pasado que el oficialismo no prevé ese escenario. En ese marco, subrayó que León XIV “no viene a hacer política partidaria”.

“Ni en la Argentina ni en ningún otro país del mundo”, expresó la funcionaria durante una entrevista con Radio Mitre y otros medios. Además, sostuvo que las interpretaciones políticas sobre el viaje dependen exclusivamente de “los periodistas o de cualquier otro actor de la sociedad que haga interpretaciones que no son válidas”.

De todos modos, ante la posibilidad de que la oposición busque instalar determinadas interpretaciones, fuentes del Gobierno señalaron a este medio que procurarán poner el acento en el carácter religioso y pastoral de aquellos puntos del itinerario que podrían quedar expuestos a una lectura política.

Por otra parte, durante los diálogos entre funcionarios del Ejecutivo y representantes de la Iglesia también se analizó de qué manera “preservar” los ámbitos en los que participará el Papa, especialmente en lo referido a la asistencia de dirigentes políticos.

“Distinguir en cada espacio donde tienen que haber autoridades políticas y dónde no. En los encuentros con los obispos o con los presos en la cárcel de Devoto, ahí no van a haber políticos”, ejemplificaron.

Uno de los espacios en los que sí se buscará reunir a referentes políticos será el Palacio Libertad. Allí, el Gobierno resolvió acompañar el llamado a la unidad que promueve la Iglesia mediante una convocatoria a los principales exponentes de la sociedad civil para la recepción oficial, prevista para el próximo domingo.

La invitación se extenderá al conjunto de los mandatarios provinciales, incluso aquellos enfrentados al Gobierno, además de legisladores nacionales de los distintos espacios políticos y miembros de la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo con la información que trascendió, también participará la vicepresidenta Victoria Villarruel.

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La agenda completa del papa León XIV en la Argentina

La agenda que difundió el Vaticano contempla una serie de actividades durante cuatro jornadas, entre el 8 y el 11 de noviembre. La Ciudad de Buenos Aires será el punto central de la visita, aunque también están previstas dos excursiones: una a Córdoba y otra a Luján. La escala argentina se enmarca en un recorrido más extenso por América Latina, que comprende además a Perú y Uruguay.

Luego de permanecer dos días en el país vecino, entre el 6 y el 8 de noviembre, León XIV viajará desde Montevideo hacia la Argentina. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín, con una ofrenda o visita al monumento ubicado en la plaza que lleva su nombre, en el barrio porteño de Retiro. Este gesto forma parte del protocolo que suelen cumplir los jefes de Estado cuando llegan al país.

Más tarde, formará parte del acto protocolar de recepción en la Casa Rosada, ocasión en la que mantendrá un encuentro con Javier Milei. La agenda de ese día concluirá en el Palacio Libertad, con una reunión que congregará a funcionarios, referentes de la sociedad civil y representantes del cuerpo diplomático.

Las actividades del lunes 9 comenzarán en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. Allí, el Pontífice se acercará a saludar tanto al equipo que trabaja en la institución como a las personas que reciben asistencia. Luego, a las 11.30, oficiará una misa en el Monumento de los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

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Durante la tarde, mantendrá un encuentro con referentes del ámbito laboral en la Universidad Católica Argentina y, posteriormente, recibirá a autoridades de distintas confesiones cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

El cierre de la jornada tendrá lugar en la Catedral Metropolitana, donde participará de la celebración de vísperas junto a los obispos y los equipos sinodales. Más tarde, compartirá una cena con los integrantes del episcopado.

El martes 10, León XIV se trasladará a Córdoba para celebrar una misa a las 10 en el predio de la Escuela de Aviación Militar. Durante la tarde, mantendrá una reunión en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, presbíteros, diáconos, integrantes de congregaciones religiosas, seminaristas y trabajadores pastorales.

Una vez finalizada esa actividad, regresará a Buenos Aires para liderar, a las 20.15, una vigilia junto a jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11 marcará el cierre de su estadía en la Argentina. Durante esa última jornada, el Pontífice recorrerá la cárcel de Devoto y, a las 10, oficiará una celebración eucarística en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

El acto de despedida está previsto para las 13.30 en el aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde despegará a las 14 con destino a Lima.