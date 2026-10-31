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31 de octubre de 2026 - 11:34
Jujuy.

Caso Jimena Salas: investigan qué pasó con un DVD que podría aportar pruebas a la causa

La Fiscalía de Salta investiga que ocurrió con un DVD con fotografías vinculadas a la familia Saavedra en la causa por el femicidio de la jujeña Jimena Salas.

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Claudio Serra
Por  Claudio Serra
Jimena Salas

Jimena Salas

El Ministerio Público Fiscal de Salta abrió una investigación para determinar el destino de un DVD que habría sido aportado por el comisario retirado Vicente Cordeyro en diciembre de 2017, en el marco de la causa por el femicidio de la jujeña Jimena Salas.

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El material contenía fotografías relacionadas con integrantes de la familia Saavedra y una perra de su entorno familiar. Según informó el organismo judicial, el soporte original no pudo ser localizado entre los elementos de prueba incorporados al expediente y tampoco figuraba en los registros institucionales. Aunque se recuperó una copia digital de su contenido, todavía se desconoce dónde se encuentra el DVD original.

Cómo se detectó la ausencia del DVD

La situación salió a la luz el 13 de octubre de 2025, cuando el comisario general retirado Juan Ramón Miranda, quien se desempeñaba como comisionado coadyuvante del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), informó sobre la falta de localización del material.

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La presentación fue realizada ante el procurador general de Salta, Pedro García Castiella, quien tomó conocimiento de que el DVD presuntamente entregado por Cordeyro en 2017 no aparecía entre las pruebas ni en los registros oficiales. El soporte contenía imágenes que podían resultar de interés para la investigación del femicidio de Jimena Salas, particularmente por su vinculación con el entorno de la familia Saavedra.

Ordenaron una investigación administrativa

El 17 de octubre de 2025, mediante la Resolución N.º 1666, el procurador general dispuso la realización de una información sumaria administrativa para esclarecer qué ocurrió con el DVD y por qué no existían registros institucionales que permitieran establecer su ubicación.

En las actuaciones también se dejó constancia de que los investigadores lograron recuperar una copia digital del contenido, aunque el soporte físico original seguía sin aparecer. La investigación busca reconstruir las circunstancias relacionadas con la recepción, el registro y la conservación del material aportado.

Una nueva Unidad Fiscal investiga el destino del material

El 8 de julio de 2026, García Castiella ordenó remitir copias de las actuaciones administrativas a las unidades fiscales creadas mediante las resoluciones N.º 1328 y 1662, para que tomaran conocimiento de la situación y avanzaran con las medidas correspondientes. Finalmente, las actuaciones quedaron radicadas en una nueva Unidad Fiscal con sede en la Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM).

Esta investigación se desarrolla de manera independiente de la causa principal por el femicidio de Jimena Salas y tiene como objetivo esclarecer el destino del soporte original y las circunstancias de su falta de registro. Hasta el momento, el Ministerio Público Fiscal confirmó la recuperación de una copia digital, pero no informó que se haya encontrado el DVD físico.

La causa por el femicidio de Jimena Salas

Saavedra estaba detenido por la investigación del crimen de la jujeña Jimena Beatriz Salas, asesinada el 27 de enero de 2017 en su vivienda de Vaqueros, Salta. El 15 de septiembre de 2025 fue hallado gravemente herido dentro de la Alcaidía General de Salta, a horas del comienzo del juicio. Posteriormente murió.

Javier Nicolás Saavedra, uno de los acusados por el crimen de la jujeña Jimena Salas en Salta

Javier Nicolás Saavedra, uno de los acusados por el crimen de la jujeña Jimena Salas en Salta

La investigación oficial estableció meses después que sufrió una lesión vascular autoinfligida con un elemento cortante y descartó la intervención de terceros. Su fallecimiento produjo la extinción de la acción penal en su contra. En noviembre de 2025, el tribunal que juzgó a sus hermanos sostuvo en su sentencia que existían elementos para atribuirle la autoría material del crimen, pese a que Saavedra ya había fallecido.

Sin embargo, en julio de 2026 la Sala II del Tribunal de Impugnación anuló ese tramo del fallo al considerar que no correspondía mantener una declaración de responsabilidad penal sobre una persona que no pudo ser juzgada debido a que la acción penal se había extinguido por su muerte. También confirmó las absoluciones de Adrián y Carlos Saavedra por el beneficio de la duda. La investigación por el crimen de Jimena Salas continúa abierta respecto de otros posibles involucrados.

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