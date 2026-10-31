Nahuel el Rap y su camino a los Premios Gardel: "Quiero que se vea lo que es Jujuy"

El artista urbano Nahuel el Rap prepara un nuevo videoclip musical grabado íntegramente en Jujuy , con el objetivo de participar en los Premios Gardel 2027 . La producción incluirá distintas locaciones de San Salvador de Jujuy y buscará mostrar la identidad de la provincia a través de la música y las imágenes.

Con 15 años de trayectoria independiente, Nahuel destacó el camino recorrido y las oportunidades que consiguió dentro de la escena del hip hop argentino. Además, compartió detalles sobre el trabajo de Movimiento HH, la academia de baile que se prepara para participar en la final nacional de The Showtime, en Tucumán.

El músico contó que durante este año decidió apostar a una producción de mayor nivel, tanto en lo musical como en lo audiovisual , con la intención de presentar su trabajo en una de las premiaciones más importantes de la música argentina. " Hace 15 años que vengo trabajando duro , gracias a Dios pudiendo dar mi show por todas las provincias, recorriendo el país independientemente", expresó.

El artista, que recibió una nominación a los Premios Maestro Vilca, adelantó en Canal 4: "Este año aposté un poquito más a la producción, tanto musical como audiovisual, y para mí es bueno decir que el año que viene voy a estar compitiendo en la categoría Hip Hop en los Premios Gardel 2027 ". La intención es presentar la producción para competir en la próxima edición de los premios, aunque su eventual nominación dependerá del proceso de selección.

Un videoclip que mostrará distintos lugares de Jujuy

La producción audiovisual contará con la participación de la modelo y promotora Dani Centeno, oriunda de Ledesma, y el productor musical Leito Elazi. Entre las locaciones elegidas aparecen el Cine Alfa, la Sociedad Italiana y la peatonal de San Salvador de Jujuy. Nahuel destacó el acompañamiento de quienes facilitaron los espacios para concretar las grabaciones.

"Quiero que se vea lo que es Jujuy, quiero que de acá salga este video", afirmó el cantante. También explicó que el lanzamiento tendrá distribución a través de plataformas digitales como Spotify, Apple Music y Amazon Music, lo que permitirá que su trabajo llegue a oyentes de distintos países.

"Alguien que está en otro país va a ver que esto es Jujuy y esto es Argentina. Eso a mí me llena mucho de orgullo, estoy representando lo mejor que puedo", sostuvo. Aunque no nació en la provincia, Nahuel aseguró que mantiene un vínculo muy fuerte con Jujuy: "Yo cuando salgo a otras provincias, 100% represento a Jujuy. Es una provincia que amo, no he nacido aquí, pero es algo que siento como propio".

“Pude llevar el rap de mi barrio a otro nivel”

Nahuel también reflexionó sobre sus comienzos y el crecimiento que consiguió a través del trabajo independiente. A lo largo de su trayectoria, tuvo la posibilidad de presentarse en escenarios como el Gran Rex, el Metropolitan, el Teatro La Barría y el Arena Maipú de Mendoza.

“El rap es barrio. Es bueno cuando alguien desde abajo puede hacer cosas independientemente y llevarlo a otro nivel. Yo considero que pude llevar el rap de mi barrio a otro nivel”, manifestó. Para el músico, estos logros son el resultado de años de dedicación y de la posibilidad de representar a Jujuy en distintos escenarios del país.

Nahuel el Rap y su camino a los Premios Gardel

Movimiento HH representará a Jujuy en una final nacional en Tucumán

Además de su carrera musical, Nahuel impulsa el trabajo de Movimiento HH, una agrupación de hip hop que reúne a alrededor de 100 integrantes y que se prepara para competir en la final nacional de The Showtime, en Tucumán. El grupo obtuvo su clasificación después de destacarse en la instancia provincial, donde consiguió reconocimientos por mejor coreografía, vestimenta y bailarina.

Para la final, preparan una coreografía que combinará seis canciones y diferentes estilos de hip hop, con cambios de vestuario para cada presentación. Sin embargo, Nahuel destacó que el trabajo del grupo va más allá de los resultados competitivos. “Nosotros somos una crew de baile, que significa una familia de baile. Lo manejamos con mucho más apoyo, más contención y confianza”, explicó. También resaltó el acompañamiento de las familias: “Capaz que estamos ensayando 20 pequeñas y tenemos 20 mamás en el lugar, apoyando a los chicos”.

Una academia que lleva ocho años representando a Jujuy

Nahuel lleva 11 años dando clases de baile y, desde hace ocho, Movimiento HH participa en competencias fuera de la provincia. El artista reconoció que sostener una agrupación numerosa requiere compromiso y organización, especialmente para afrontar viajes, ensayos y presentaciones. Actualmente, las clases se desarrollan de lunes a jueves, de 16 a 22, en el primer piso de la Sociedad Italiana de San Salvador de Jujuy.