Jujuy distinguió a 21 empresas locales con el sello Origen Jujuy

Un total de 21 empresas y emprendimientos jujeños recibieron el Sello Distintivo Origen “Jujuy Energía Viva”, una identificación destinada a reconocer productos y servicios vinculados con la provincia y contribuir a su posicionamiento comercial. La entrega se realizó durante la última jornada de la ExpoJuy 2026, junto con certificados de créditos destinados a distintos proyectos productivos.
La actividad, organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, también permitió conocer los datos de financiamiento del Consejo de la Microempresa. Según informó el Gobierno provincial, durante 2026 se otorgaron más de 150 créditos por un monto superior a los $2.700 millones.
Qué es el sello Origen Jujuy y para qué sirve
El Sello Distintivo Origen “Jujuy Energía Viva” es una herramienta de identificación para empresas y emprendimientos de la provincia. Su finalidad es destacar la procedencia jujeña de productos y servicios, fortalecer su reconocimiento y acompañar su llegada a nuevos mercados.
El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, explicó que el reconocimiento busca mejorar las posibilidades comerciales de los emprendimientos locales, tanto dentro como fuera del país.
“Jujuy en el exterior está muy bien posicionada, por eso a través de este sello lo que buscamos hacer es darle la posibilidad de que tengan herramientas para mejorar su competitividad y con eso poder competir en el mundo”, sostuvo.
La distinción alcanzó a actividades de distintos rubros, entre ellos gastronomía, hotelería, turismo, indumentaria, artesanías, tecnología y servicios.
Cuáles son las 21 empresas que recibieron el sello Origen Jujuy
Las empresas y emprendimientos distinguidos durante la ExpoJuy 2026 fueron:
Más de $2.700 millones en créditos para emprendimientos jujeños
Otro de los puntos de la jornada fue la entrega de certificados de financiamiento del Consejo de la Microempresa, organismo que dispone de herramientas crediticias para acompañar proyectos productivos y comerciales.
Según el balance difundido por el Gobierno de Jujuy, durante 2026 se otorgaron más de 150 créditos por un monto superior a los $2.700 millones. El gobernador Carlos Sadir señaló que el financiamiento destinado al sector se acercó a los $3.000 millones y estuvo asociado con la generación de más de 300 puestos de trabajo directos. Entre las herramientas disponibles se mencionó la Línea Especial de Contingencia para el Sector Comercial, orientada a sostener la actividad de los comercios jujeños.
Durante el encuentro, Sadir explicó que la intención es acompañar a las empresas que ya están en funcionamiento, pero también a quienes se encuentran en las primeras etapas de sus proyectos.
“Lo que buscamos es, más allá de colaborar con aquellos que ya están consolidados, apoyar sobre todo a los que recién empiezan, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas”, expresó.
Qué proyectos recibieron certificados de créditos
Durante la actividad se entregaron certificados a diez proyectos de diferentes sectores económicos:
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Hostal Espejismo.
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Ñaña Arte en sus Manos.
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Agropecuaria General.
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Punto Pasta, Pastas al Paso y Café.
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Adquisición Cincel.
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Bogado Shashiquen.
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Coworking Gráfico y Local Comercial.
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Che Cabrón.
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Willma Boutique.
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Hilandería y Tejeduría Warmi y Mao Gráfica.
ExpoJuy 2026: participación de empresas y vínculos comerciales
La entrega de las distinciones se realizó en el cierre de la ExpoJuy 2026, un encuentro que reunió a empresas, emprendedores y representantes de diferentes actividades económicas. Durante la exposición participaron delegaciones y representantes de Salta, Tucumán, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia. La presencia regional permitió generar contactos comerciales y mostrar productos y servicios de la provincia ante potenciales compradores y socios.
El ministro de Desarrollo Económico y Producción destacó el trabajo de quienes sostienen sus actividades productivas en Jujuy. “Detrás de cada empresa y de cada emprendimiento hay mucho esfuerzo, dedicación y compromiso”, afirmó durante la ceremonia.
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