sábado 31 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
31 de octubre de 2026 - 08:40
Emprendimientos.

Jujuy distinguió a 21 empresas locales con el sello Origen Jujuy

    La Provincia informó créditos por más de $2.700 millones durante 2026 además de entregar el sello Origen Jujuy a 21 empresas jujeñas.

    + Seguir en
    Maria Eugenia Burgos
    Por  Maria Eugenia Burgos
    En el marco de la ExpoJuy 2026, el gobernador Carlos Sadir destacó las políticas de apoyo a la producción y el financiamiento para empresas y emprendedores.

    En el marco de la ExpoJuy 2026, el gobernador Carlos Sadir destacó las políticas de apoyo a la producción y el financiamiento para empresas y emprendedores.

    Lee además
    expojuy 2026 ya tiene fecha y lugar confirmado
    Jujuy.

    ExpoJuy 2026 ya tiene fecha y lugar confirmado
    Comenzóla ExpoJuy 2026
    Jujuy.

    Comenzó la ExpoJuy 2026: "Cada edición es más importante, es más trascendente"

    La actividad, organizada por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, también permitió conocer los datos de financiamiento del Consejo de la Microempresa. Según informó el Gobierno provincial, durante 2026 se otorgaron más de 150 créditos por un monto superior a los $2.700 millones.

    Qué es el sello Origen Jujuy y para qué sirve

    El Sello Distintivo Origen “Jujuy Energía Viva” es una herramienta de identificación para empresas y emprendimientos de la provincia. Su finalidad es destacar la procedencia jujeña de productos y servicios, fortalecer su reconocimiento y acompañar su llegada a nuevos mercados.

    El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud, explicó que el reconocimiento busca mejorar las posibilidades comerciales de los emprendimientos locales, tanto dentro como fuera del país.

    “Jujuy en el exterior está muy bien posicionada, por eso a través de este sello lo que buscamos hacer es darle la posibilidad de que tengan herramientas para mejorar su competitividad y con eso poder competir en el mundo”, sostuvo.

    La distinción alcanzó a actividades de distintos rubros, entre ellos gastronomía, hotelería, turismo, indumentaria, artesanías, tecnología y servicios.

    Cuáles son las 21 empresas que recibieron el sello Origen Jujuy

    Las empresas y emprendimientos distinguidos durante la ExpoJuy 2026 fueron:

    • Vertientes de Yala.

    • Antolina.

    • Terrenalia Amentos.

    • Hotel Termas de Reyes.

    • El Paso de la Reina.

    • Fernández Especias.

    • Juy Solar.

    • Manitos Tejedoras.

    • A mi Medida.

    • Canela Treck and Trip.

    • Bella Puna.

    • Eficenza.

    • Ivilandia.

    • Caviar SAS – Charky del Cóndor.

    • Soluciones Geoespaciales.

    • Alto Snak.

    • Fan.

    • Manantial de Granadas.

    • Pizzas Adictivas.

    • Jairo Indumentaria.

    • Ethonos.

    Más de $2.700 millones en créditos para emprendimientos jujeños

    Otro de los puntos de la jornada fue la entrega de certificados de financiamiento del Consejo de la Microempresa, organismo que dispone de herramientas crediticias para acompañar proyectos productivos y comerciales.

    Según el balance difundido por el Gobierno de Jujuy, durante 2026 se otorgaron más de 150 créditos por un monto superior a los $2.700 millones. El gobernador Carlos Sadir señaló que el financiamiento destinado al sector se acercó a los $3.000 millones y estuvo asociado con la generación de más de 300 puestos de trabajo directos. Entre las herramientas disponibles se mencionó la Línea Especial de Contingencia para el Sector Comercial, orientada a sostener la actividad de los comercios jujeños.

    Durante el encuentro, Sadir explicó que la intención es acompañar a las empresas que ya están en funcionamiento, pero también a quienes se encuentran en las primeras etapas de sus proyectos.

    “Lo que buscamos es, más allá de colaborar con aquellos que ya están consolidados, apoyar sobre todo a los que recién empiezan, los emprendedores, las pequeñas y medianas empresas”, expresó.

    Qué proyectos recibieron certificados de créditos

    Durante la actividad se entregaron certificados a diez proyectos de diferentes sectores económicos:

    • Hostal Espejismo.

    • Ñaña Arte en sus Manos.

    • Agropecuaria General.

    • Punto Pasta, Pastas al Paso y Café.

    • Adquisición Cincel.

    • Bogado Shashiquen.

    • Coworking Gráfico y Local Comercial.

    • Che Cabrón.

    • Willma Boutique.

    • Hilandería y Tejeduría Warmi y Mao Gráfica.

    ExpoJuy 2026: participación de empresas y vínculos comerciales

    La entrega de las distinciones se realizó en el cierre de la ExpoJuy 2026, un encuentro que reunió a empresas, emprendedores y representantes de diferentes actividades económicas. Durante la exposición participaron delegaciones y representantes de Salta, Tucumán, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia. La presencia regional permitió generar contactos comerciales y mostrar productos y servicios de la provincia ante potenciales compradores y socios.

    El ministro de Desarrollo Económico y Producción destacó el trabajo de quienes sostienen sus actividades productivas en Jujuy. “Detrás de cada empresa y de cada emprendimiento hay mucho esfuerzo, dedicación y compromiso”, afirmó durante la ceremonia.

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Temas
    Seguí leyendo

    ExpoJuy 2026 ya tiene fecha y lugar confirmado

    Comenzó la ExpoJuy 2026: "Cada edición es más importante, es más trascendente"

    ExpoJuy 2026: la muestra continúa este sábado con propuestas para toda la familia

    Día de los Fieles Difuntos: así se vive la tradición de las ofrendas en el norte de Jujuy

    Axel Kicillof en Jujuy: firmó siete convenios con Carlos Sadir y habló sobre Milei y las elecciones de 2027

    Lo que se lee ahora
    Día de los Fieles Difuntos: uno por uno el profundo significado de las ofrendas en Jujuy video
    Jujuy.

    Día de los Fieles Difuntos: así se vive la tradición de las ofrendas en el norte de Jujuy

    Por  Agustina Medina

    Las más leídas

    El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llegó esta mañana a la provincia de Jujuy video
    Política.

    Axel Kicillof en Jujuy: firmó siete convenios con Carlos Sadir y habló sobre Milei y las elecciones de 2027

    Paso de Jama.
    Frontera.

    Paso de Jama: Chile ordenó un nuevo cierre preventivo desde las 12

    Clima en Jujuy (imagen creada con IA).
    Pronóstico.

    Clima en Jujuy: en los próximos meses habrá temperaturas más altas y lluvias por debajo de lo normal

    Cómo funcionarán los servicios municipales en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa)
    Jujuy.

    Día de los Fieles Difuntos: cómo funcionarán los servicios municipales el lunes 2 de noviembre

    Encontraron a un hombre sin vida en un canal de riego en Perico
    Jujuy.

    Encontraron el cuerpo de un hombre en el canal de riego de Perico

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel