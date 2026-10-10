ExpoJuy 2026: la muestra continúa este sábado con propuestas para toda la familia

La 17º edición de la ExpoJuy 2026 transita su segunda jornada en Ciudad Cultural, en San Salvador de Jujuy. Con más de 200 espacios de exposición, la feria reúne a empresas, emprendedores, instituciones y organismos públicos, además de ofrecer gastronomía, entretenimiento y espectáculos musicales.

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Durante la segunda jornada de la ExpoJuy 2026, los visitantes compartieron sus impresiones sobre la muestra que se desarrolla en Ciudad Cultural.

Muchos están aprovechando el fin de semana largo para visitar la muestra en familia, pasar un lindo momento y comer algo rico aprovechando la gran oferta gastronómica que hay en el lugar.

Las opiniones del público permiten conocer cómo se vive la feria desde la experiencia de quienes recorren los stands y participan de las actividades.

Así se vive la segunda jornada de la ExpoJuy2026 en Ciudad Cultural

Una muestra que reúne a distintos sectores

La ExpoJuy 2026 abrió sus puertas el viernes 9 de octubre y continuará hasta el lunes 12, bajo el lema “Conectando países, creando oportunidades”.

Organizada por la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, la exposición busca mostrar el potencial productivo y comercial de la provincia, además de generar vínculos entre empresas locales, nacionales e internacionales.

En esta edición participan representantes de sectores como la industria, la minería, el comercio, los servicios, el turismo y la producción. También hay espacios para emprendedores, propuestas gastronómicas y sectores recreativos.

Rondas de negocios y presencia internacional

Uno de los ejes de esta edición es la generación de oportunidades comerciales. La agenda contempla rondas de negocios y encuentros entre empresarios, con el objetivo de facilitar contactos, promover acuerdos y explorar nuevos mercados.

Entre las participaciones internacionales se destaca una misión comercial integrada por 48 empresas de Chile, además de delegaciones de Bolivia y representantes de otros países de la región.

La propuesta también apunta a fortalecer la integración regional y los vínculos comerciales vinculados al Corredor Bioceánico de Capricornio.

Música en vivo durante la segunda jornada

La programación artística acompaña las actividades de la exposición. Este sábado, desde las 20, está prevista la presentación de La Kostumbre, Echevé, Tunay, Samira, Proyecto 2 y La Revelación.

Durante las siguientes jornadas también habrá espectáculos musicales y actividades especiales para el público.

El domingo 11 actuarán Coroico, Tati Domínguez, Los Copleros, Daniel Vedia y Amaranta. El lunes 12, en tanto, la agenda incluirá la elección de representantes y el desfile de diseños textiles “Origen entre mundos”, de Vistiendo Raíces, junto con otras presentaciones artísticas.

Horarios, entradas y lugar

La ExpoJuy se desarrolla en el predio de Ciudad Cultural, en el barrio Alto Padilla de San Salvador de Jujuy.

Fechas: del viernes 9 al lunes 12 de octubre.

Horario: de 15 a 24.

Entrada general: $9.000.

Espectáculos musicales: desde las 20.

La exposición continuará durante el fin de semana largo con propuestas comerciales, productivas, gastronómicas y culturales para visitantes de Jujuy y otras provincias.