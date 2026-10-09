Comenzó la ExpoJuy 2026: "Cada edición es más importante, es más trascendente"

Este viernes 9 de octubre comenzó la ExpoJuy 2026 , uno de los eventos productivos, comerciales y culturales más importantes de la provincia. La 17ª edición se desarrolla en Ciudad Cultural de San Salvador de Jujuy y se extenderá hasta el lunes 12 de octubre, con la participación de empresas, emprendedores, organismos públicos y delegaciones internacionales.

La apertura oficial contó con la presencia del gobernador Carlos Sadir, autoridades provinciales, representantes empresariales e invitados de distintos países . Durante la jornada, se destacó la importancia de la exposición como espacio para impulsar la producción jujeña, fortalecer los vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocios.

Durante la inauguración, el gobernador Carlos Sadir resaltó la continuidad del evento a pesar del contexto económico y puso en valor el esfuerzo del sector privado para sostener esta propuesta. “Más allá de las vicisitudes de la economía, la Expo siempre se organiza, se hace, porque esto muestra la fuerza de nuestros empresarios, de nuestra producción , nos permite mostrar al mundo lo que es Jujuy en materia productiva”, expresó.

El mandatario también destacó la presencia de representantes de Brasil, Paraguay, Chile y Bolivia, y aseguró que estos encuentros permiten ampliar las relaciones comerciales de la provincia. En ese sentido, remarcó que la exposición representa una oportunidad para profundizar la integración regional y fortalecer el desarrollo del Corredor Bioceánico de Capricornio.

Comenzó la ExpoJuy 2026

“Es una oportunidad para relacionarnos, para trabajar conjuntamente, para darle más fuerza al corredor bioceánico, que viene creciendo y mucho”, sostuvo. Sadir señaló además que las relaciones comerciales con otros países continúan ampliándose y manifestó su expectativa de que ese crecimiento se traduzca en beneficios para la economía provincial y la calidad de vida de los jujeños.

Una ExpoJuy con todos los stands ocupados

Por su parte, Jorge Gurrieri, presidente de la Cámara de Comercio Exterior de Jujuy, expresó su satisfacción por la convocatoria de esta edición y confirmó que se ocuparon todos los espacios disponibles para los expositores. “Estamos tremendamente felices y contentos por la respuesta de la gente en querer participar. Hemos llenado todos los stands que teníamos disponibles, con participación tanto adentro como afuera”, destacó.

El dirigente también hizo referencia a la trayectoria de la exposición, que cumple 34 años desde su primera realización y alcanza su 17ª edición. “Hoy es un día histórico para nosotros, para Jujuy también, porque la Expo es algo que le pertenece a los jujeños. Ya son 34 años, 17 ediciones, no es poco, no es una cosa pasajera, esto es una cosa que vino para quedarse ”, afirmó.

Gurrieri aseguró que el evento logró consolidarse como una referencia para el sector empresarial y productivo del norte argentino, con una convocatoria que supera los límites provinciales. “Cada edición es más importante, es más trascendente, y lo podés ver en la participación. Esto ha hecho que realmente se convierta en un lugar de mucha trascendencia para el noroeste argentino”, señaló.

Más de 200 espacios y delegaciones internacionales

La ExpoJuy 2026 reúne más de 200 espacios destinados a empresas de servicios, comercios, emprendimientos, minería, producción y organismos públicos. La propuesta incluye también un polo gastronómico, sectores de juegos y espacios cubiertos y descubiertos para recorrer durante las cuatro jornadas.

Una de las principales novedades es la participación de una misión comercial integrada por 48 empresas de Chile, además de delegaciones de Bolivia y representantes de otros países de la región.

Durante la exposición se desarrollarán rondas de negocios entre empresas locales, nacionales e internacionales, con el objetivo de generar contactos comerciales, abrir nuevos mercados y promover alianzas estratégicas.

Estas actividades también buscan fortalecer el Corredor Bioceánico de Capricornio, considerado una herramienta clave para potenciar la conexión comercial de Jujuy con otros mercados.

Cuánto cuesta la entrada y hasta cuándo se puede visitar

La ExpoJuy 2026 se desarrolla en Ciudad Cultural y permanecerá abierta hasta el lunes 12 de octubre, durante el fin de semana largo. El horario de ingreso es de 15 a 24 horas, mientras que los espectáculos musicales comienzan a partir de las 20. La entrada general tiene un valor de $9.000 y permite acceder a una propuesta que combina producción, comercio, gastronomía, entretenimiento y espectáculos artísticos.