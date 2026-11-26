Un docente jujeño presenta en Italia una investigación para elaborar vinos con menos alcohol

La investigación científica de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) continúa ganando espacio en escenarios internacionales. En esta oportunidad, Cristian Burgos, docente de la Facultad de Ciencias Agrarias, participa de las Giornate del CUIA in Italia 2026.

El encuentro científico y académico que se desarrollan en la Universidad de Verona, reúne a representantes de Argentina e Italia y constituye un espacio de intercambio de conocimientos y experiencias.

La investigación del docente jujeño sobre los vinos Malbec Burgos presentará su trabajo denominado “Reducir el alcohol a través de la fermentación: levaduras autóctonas para vinos Malbec de menor contenido alcohólico”, desarrollado en el marco de su tesis de maestría en Enología y Viticultura.

Un docente jujeño presenta en Italia una investigación para elaborar vinos con menos alcohol La investigación propone explorar alternativas biotecnológicas para elaborar vinos con menor graduación alcohólica y responder a las demandas actuales de la industria vitivinícola. La iniciativa busca aprovechar el potencial de las levaduras autóctonas, generar nuevas alternativas productivas y fortalecer la identidad vitivinícola de la región mediante la aplicación del conocimiento científico.

La ciencia jujeña en un encuentro internacional en Italia La participación del docente se concretó a partir de una invitación del profesor Giuseppe De Mastro, director de la sección de Biociencias y Biotecnologías (BIOS) del CUIA, perteneciente a la Universidad de Bari Aldo Moro. Desde la Facultad de Ciencias Agrarias destacaron la oportunidad de compartir las investigaciones desarrolladas en Jujuy en ámbitos académicos internacionales y promover la innovación dentro de la actividad vitivinícola.

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