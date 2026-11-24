Cada 24 de noviembre se celebra el Día del Vino Argentino, una fecha que reconoce la importancia cultural, económica y productiva de esta bebida. En este marco, Pablo Guerrero, licenciado en Turismo y sommelier, visitó Arriba Jujuy para hablar sobre el crecimiento de la actividad vitivinícola en la provincia y brindar recomendaciones para quienes quieren comenzar a conocer el mundo del vino.

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El especialista destacó que, durante los últimos cinco años, Jujuy experimentó un cambio importante en el interés por la producción de vinos, los maridajes y las experiencias turísticas vinculadas a las bodegas.

“Antes no se hablaba nada del vino. Fue un boom que explotó y despertó el interés de las personas por conocer esta actividad vitivinícola”, sostuvo Guerrero, quien remarcó que actualmente existe una mayor valoración de los vinos de altura y de los maridajes con comidas regionales.

Guerrero explicó que la actividad también está generando nuevas oportunidades laborales, con más personas interesadas en estudiar sommellerie, profesionales que se incorporan a bodegas y nuevos emprendimientos.

Como integrante del Centro Enológico de Altura, trabaja con productores de la Quebrada de Humahuaca que elaboran vinos a pequeña escala, en algunos casos de aproximadamente 100 a 150 botellas. Además, participa en propuestas de formación y desarrolla talleres de maridaje e iniciación al mundo del vino.

Sobre la Ruta del Vino de Jujuy, señaló que todavía se encuentra en una etapa de crecimiento. Comparó el proceso con Salta, donde estimó que su consolidación demandó cerca de 20 años, mientras que en Jujuy se viene impulsando desde hace aproximadamente un año y medio o dos.

Para quienes recién comienzan a interesarse por el vino, el sommelier recomendó prestar atención a la etiqueta de cada botella, donde se informa la variedad de uva, el año de cosecha, la graduación alcohólica y una descripción de sus características.

También explicó que los vinos con menor porcentaje de alcohol suelen resultar más ligeros, mientras que otros pueden presentar mayor cuerpo y sensación de astringencia. Sin embargo, aclaró que estas características también dependen de la región productora, los métodos de elaboración y el paso por barrica.

Qué vino elegir por primera vez y cuánto conviene gastar

Una de las principales recomendaciones del especialista fue comenzar con variedades suaves, especialmente para quienes todavía no están acostumbrados a los vinos tintos.

ríamos por la uva criolla o el pinot noir. Son las dos primeras variedades tintas que recomiendo para arrancar, porque son ligeras y suaves, indicó Guerrero. ríamos por la uva criolla o el pinot noir. Son las dos primeras variedades tintas que recomiendo para arrancar, porque son ligeras y suaves, indicó Guerrero.

En cambio, consideró que el cabernet sauvignon puede resultar demasiado intenso para una primera experiencia, especialmente si se consume a temperatura ambiente elevada.

También sugirió probar vinos blancos y rosados que no sean necesariamente dulces, y explorar opciones de menor graduación alcohólica, como las de 9% o 10%. Según explicó, el contenido de alcohol también influye en el aporte calórico de la bebida. Otro de los puntos abordados fue la relación entre precio y calidad. Guerrero cuestionó la idea de que una botella más costosa siempre será mejor.

Es un mito. Hoy encontrás vinos de 15.000, 20.000 o 30.000 pesos de una calidad increíble. No hace falta comprar uno de 90.000 o 100.000, afirmó. Es un mito. Hoy encontrás vinos de 15.000, 20.000 o 30.000 pesos de una calidad increíble. No hace falta comprar uno de 90.000 o 100.000, afirmó.

Incluso mencionó que existen alternativas cercanas a los 6.000 pesos que pueden resultar agradables para compartir y disfrutar. De esta manera, el sommelier alentó a quienes sienten curiosidad por el vino a conocer sus diferentes variedades y características, sin considerar que el precio sea el único criterio para elegir una botella.