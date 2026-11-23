La misionera Daiana Pereyra deslumbró en Miss Universo con vestidos inspirados en la Argentina.

En la previa de la gran final de Miss Universo , que se realizará este martes en Puerto Rico, Daiana Pereyra se convirtió en una de las figuras destacadas del concurso. La argentina compite por la corona junto a otras 115 participantes de todo el mundo.

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Con 28 años, la representante argentina divide su tiempo entre el modelaje y su labor como tripulante de cabina . Sin embargo, fue su vestuario para el desfile de trajes típicos lo que captó todas las miradas: un diseño de Juan Bertero inspirado en el escudo argentino.

La publicación que Daiana Pereyra compartió en Instagram incluye una descripción simbólica del atuendo y de los elementos que lo componen. “Cuenta la historia que, en una tierra donde el cielo se viste de celeste y blanco , nació una mujer destinada a llevar consigo el espíritu de toda una nación. En su cabeza lleva el Sol de Mayo (...)”, comienza el texto que acompaña las imágenes.

“Camina llevando los colores de su bandera, con la fuerza de quienes la precedieron y la esperanza de quienes vendrán. Porque una nación no se construye solamente con héroes, sino también con mujeres que se atreven a escribir su propia historia. Y hoy, ella no solo representa a Argentina: ella es Argentina”.

El diseño estuvo a cargo del diseñador venezolano Carlos Hernández, quien compartió en sus redes sociales parte del proceso creativo.

En el marco de su 75.º aniversario, Miss Universo dio a conocer la corona que recibirá la nueva ganadora del concurso. La pieza lleva el nombre “El Resplandor del Legado Eterno” y fue diseñada especialmente para esta edición.

El diseño estuvo a cargo de George Wittels, quien trabajó junto a Maison dOR, firma especializada en alta joyería con sede en París. La pieza está realizada en oro blanco de 18 quilates y lleva incrustados 3.150 diamantes de talla brillante.

La corona rinde tributo a las candidatas que formaron parte de Miss Universo a lo largo de los años y refleja la evolución del concurso desde su creación.

El modelo Iguazú de Daiana Pereyra

En la pasada de vestidos de gala, la argentina sorprendió con Iguazú, un modelo cubierto por hileras de canutillos en tonos celestes y dorados.

El vestido, diseñado por Dhey Galaviz, venezolano instalado en Buenos Aires, combinó un escote pronunciado con un efecto de transparencias.