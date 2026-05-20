ExpoJuy 2026 ya tiene fecha y lugar confirmado

La ExpoJuy 2026 ya tiene fecha confirmada : se realizará del 9 al 12 de octubre en Ciudad Cultural , con una nueva modalidad más corta, pero con mayor intensidad de actividades. La presentación oficial se concretó en Jujuy y marcó el puntapié inicial de una edición que buscará sostener el perfil productivo, comercial, institucional e internacional del evento.

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Jorge Gurrieri, presidente de la Cámara de Comercio Exterior , destacó que esta edición tendrá un formato diferente al de años anteriores. “ Antes eran dos semanas y ahora simplemente van a ser cuatro días, pero va a ser muy intenso porque se va a duplicar la actividad ”, explicó.

"Van a ser cuatro días, pero va a ser muy intenso porque se va a duplicar la actividad" "Van a ser cuatro días, pero va a ser muy intenso porque se va a duplicar la actividad"

Cómo será la ExpoJuy 2026

La nueva edición se desarrollará durante cuatro jornadas en Ciudad Cultural. Según detalló Gurrieri, la actividad ya no se concentrará solo durante la tarde, sino que habrá movimiento durante la mañana y la tarde.

“Antes la actividad se realizaba por la tarde y ahora va a ser a la mañana y a la tarde. La ronda de negocios y a la tarde va a ser la Expo en sí”, indicó.

El objetivo de la organización es mejorar la experiencia de la edición anterior, que fue considerada exitosa por la convocatoria y la cantidad de expositores. En la última ExpoJuy participaron más de 240 stands, y para este año estiman superar los 200 stands, pese al contexto económico.

“El objetivo es que sea mejor que el anterior, que fue un éxito total. Más de 240 stands participaron y pretendemos, si podemos lograr algo más en los tiempos difíciles que vivimos, bienvenido sea”, señaló Gurrieri.

“El objetivo es que sea mejor que el anterior" “El objetivo es que sea mejor que el anterior"

Uno de los cambios centrales será la reducción de la duración del evento. Desde la organización explicaron que la decisión responde, en parte, a la necesidad de hacer más accesible la participación para empresas, emprendedores, prestadores de servicios y organismos.

“La idea también pasa por lo económico, porque no es lo mismo tener un stand por cuatro días que por diez días. Queremos que haya mayor participación”, sostuvo el presidente de la Cámara de Comercio.

Gurrieri remarcó que esta modalidad ya despertó interés en prestadores de servicios mineros de otras provincias, ya que el formato de cuatro días facilita el traslado, la estadía y la participación.

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La minería tendrá un lugar importante

La minería será uno de los ejes destacados de esta edición, especialmente por el crecimiento del sector en Jujuy y por la demanda de servicios vinculados a proyectos de litio.

Gurrieri explicó que las rondas de negocios y los espacios de vinculación tendrán un fuerte componente minero y de servicios. “No nos olvidemos que se aprobó un RIGI para una empresa como Exar, que va a duplicar su producción de litio en 45.000 toneladas”, remarcó.

En ese sentido, sostuvo que el crecimiento de la actividad minera abre nuevas oportunidades para empresas locales. “Eso va a demandar una nueva obra, duplicado lo que tiene, y eso va a generar muchas posibilidades de trabajo para los jujeños, fundamentalmente, que tienen que aprovechar las oportunidades”, expresó.

Presentaciones en otras provincias y países

La presentación oficial comenzó en Jujuy, pero la intención es llevar la promoción de la ExpoJuy a otras provincias y también al exterior, con una mirada puesta en el Corredor Bioceánico de Capricornio.

Gurrieri adelantó que buscarán realizar presentaciones en Salta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires, además de países como Chile y Paraguay.

“Queremos ir a Córdoba, Buenos Aires, hacerla en algún otro país también, posiblemente en Chile y Paraguay, para invitar, para que la gente participe y que este sea un evento internacional también ligado al Corredor Bioceánico de Capricornio”, explicó.

La ExpoJuy 2026 buscará consolidarse como un espacio de encuentro para empresas, prestadores de servicios, emprendedores, instituciones, productores y representantes de distintos sectores económicos.

Además de la presencia local, se espera la llegada de delegaciones de otras provincias y países, con el objetivo de potenciar oportunidades comerciales y mostrar el perfil productivo de Jujuy.

“Seguramente habrá delegaciones que vengan, que nos visiten y que aprovechen lo bonito que es Jujuy”, afirmó Gurrieri.

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