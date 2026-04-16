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16 de abril de 2026 - 19:03
Economía.

Desde Jujuy, destacan el crecimiento de la minería y su impacto en la economía nacional

En el Foro Económico del NOA, el especialista Franco Mignacco remarcó el rol del sector en exportaciones, empleo e inversiones.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Franco Mignacco.

Franco Mignacco.

En el marco del Foro Económico del NOA (FENOA), que se desarrolla en San Salvador de Jujuy, referentes del sector minero destacaron el crecimiento sostenido de la actividad y su impacto en la economía nacional.

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El evento reúne a empresarios, analistas y dirigentes políticos para debatir el desarrollo productivo de la región, con foco en minería, energía e inversiones.

Minería, un sector que gana protagonismo

Durante la jornada, el empresario Franco Mignacco señaló que la minería atraviesa un momento de expansión en Argentina. “Ha cerrado un año con un récord en niveles de exportación”, afirmó.

En ese sentido, explicó que el sector ya se posiciona como uno de los principales complejos exportadores del país. “Se ha consolidado casi como el quinto complejo exportador, aportando más de 5.800 millones de dólares en divisas”, detalló en diálogo con TodoJujuy.

Además, destacó una característica clave de la actividad. “Son divisas netas, porque los niveles de importación son muy bajos”, puntualizó.

Mignacco también hizo hincapié en el impacto del sector en la generación de trabajo. “Estamos hablando de más de 100 mil empleos directos e indirectos en todo el país”, señaló. En este sentido aseguró que “es uno de los motores que Argentina necesita para salir adelante, junto con la energía y el agro”.

Inversiones y proyección a futuro

Uno de los puntos centrales del análisis fue el rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). “El RIGI tiene más de 25 proyectos presentados, de los cuales 15 son del sector minero”, indicó Mignacco.

En términos económicos, remarcó la magnitud de esas iniciativas: “Totalizan una inversión de más de 40 mil millones de dólares”. A partir de este escenario, planteó una proyección asegurando que “podemos llegar a niveles de exportación de entre 25 mil y 30 mil millones de dólares”.

Debate sobre regulaciones

En relación al marco normativo, el economista se refirió a los cambios vinculados a la ley de glaciares. “La modificación no afecta el control ni el cuidado de los glaciares”, aseguró el empresario.

Además, explicó que uno de los objetivos es dar mayor claridad a zonas donde existían restricciones. “Se busca clarificar zonas grises donde no se podía invertir, especialmente en áreas periglaciares”, sostuvo.

“Nos están viendo con muy buenos ojos las grandes compañías del mundo”, afirmó Mignacco, al referirse al interés internacional en el desarrollo minero del país.

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