Conducía borracho por Alto Comedero, escapó de la Policía y atropelló a un efectivo

Detenido por atropellar a un policía.

Detenido por atropellar a un policía.

Un hombre que conducía alcoholizado atropelló a un policía durante un procedimiento realizado en inmediaciones de avenida Intersindical. El hecho ocurrió el domingo al mediodía y terminó con el conductor aprehendido.

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Según informaron desde la Policía, personal del Centro de Gestión para la Seguridad Ciudadana, dependiente de la Unidad Regional N° 7, realizaba recorridos preventivos cuando observó a un vehículo circular con maniobras zigzagueantes.

El conductor casi impactó contra un móvil policial y continuó su marcha hacia el sector de las 150 Hectáreas, donde ingresó en contramano y puso en riesgo la integridad física de otras personas.

Ante esa situación, los efectivos iniciaron un seguimiento y lograron alcanzar al vehículo. Allí le impartieron la orden de “alto policía”, pero el conductor la desestimó.

atropello a un policía (1) Detenido por atropellar a un policía.

Embistió a un policía

De acuerdo con el informe policial, el hombre embistió el motovehículo de un efectivo, quien salió despedido y cayó a algunos metros.

Luego del hecho, el vehículo fue localizado sobre calle 9 de Julio del barrio Che Guevara, donde se procedió a la aprehensión del conductor.

El policía fue asistido

El hombre presentaba indicios de ingesta de alcohol, por lo que fue trasladado a la dependencia policial para realizar las medidas correspondientes.

En tanto, el policía lesionado fue llevado al nosocomio local, donde recibió la atención médica necesaria.