Coquitos caseros: cómo preparar esta receta dulce con solo tres ingredientes.

Quienes disfrutan del coco y las preparaciones dulces encontrarán en estos coquitos una opción irresistible. La receta requiere apenas tres ingredientes: coco rallado, azúcar y huevos. Con una breve cocción en el horno, se obtiene un bocado lleno de sabor, dorado y crocante en el exterior, pero tierno y delicado en su interior.

Estas pequeñas delicias son ideales para servir junto a una taza de café, disfrutar de algo rico durante la merienda o compartir en familia durante las celebraciones especiales.

Se trata de una golosina clásica que, tiempo atrás, podía encontrarse en bolsas en prácticamente todas las panaderías y confiterías. Sin embargo, no debe confundirse con el licor navideño tradicional de Puerto Rico, que lleva el mismo nombre, pero se prepara con una combinación de crema de coco, ron blanco, leche evaporada, leche condensada, canela y vainilla.

Para variar la receta, podemos incorporar un poco de piel de limón rallada a la preparación y potenciar su fragancia. Otra alternativa consiste en cubrir algunos de los coquitos con chocolate amargo derretido, que aportará una textura más crocante. Son pequeños cambios que enriquecen este delicioso postre, cuya elaboración resulta ideal para quienes recién comienzan a cocinar.

Receta de coquitos o bolitas de coco Los coquitos son bocaditos dulces preparados a partir de una mezcla húmeda de coco rallado, azúcar y huevo. Para hacerlos, basta con integrar los componentes, darles forma de pequeñas esferas del mismo tamaño y llevarlas al horno hasta que adquieran un tono dorado. Tiempo de preparación Tiempo total: 30 minutos, aproximadamente. Tiempo activo: 15 minutos. Tiempo de cocción: 12-15 minutos.

30 minutos, aproximadamente. Ingredientes 200 g de coco rallado

200 g de azúcar

3 huevos

Aceite para untar la placa del horno Cómo hacer coquitos o bolitas de coco, paso a paso Enciende el horno y ajusta la temperatura a 180 °C , seleccionando calor tanto en la parte superior como en la inferior.

Coloca el coco rallado en un bol de tamaño grande .

Incorpora el azúcar y remueve para distribuirlo de manera uniforme .

Rompe los 3 huevos y agrégalos al recipiente.

Amasa con las manos hasta integrar todos los componentes y conseguir una preparación húmeda y firme .

Evita trabajar la mezcla demasiado para que el coco mantenga parte de su consistencia original .

Separa pequeñas cantidades de masa y dales forma de esferas uniformes.

Compacta cada porción con firmeza para que conserve su forma mientras se cocina.

Engrasa una bandeja para horno con una pequeña cantidad de aceite. Distribuye los coquitos sobre la superficie, dejando espacio entre uno y otro.

Cocina en el horno durante 12 a 15 minutos , hasta que estén dorados por encima .

Presta atención a la cocción en la etapa final , ya que el azúcar puede tostarse demasiado en poco tiempo.

Saca los coquitos del horno y espera a que se enfríen antes de llevarlos a la mesa. ¿Cuánto tiempo se puede conservar? Una vez preparados, coloca los coquitos en un envase con cierre hermético y déjalos a temperatura ambiente, en un lugar seco y protegido de la humedad. De esta manera, se mantienen en buen estado durante 3 o 4 días, aunque con el transcurso del tiempo pueden volverse menos crocantes. Otra opción es llevarlos al congelador cuando ya estén fríos, donde pueden conservarse hasta un mes. Antes de consumirlos, déjalos descongelar a temperatura ambiente.

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