Gimnasia de Jujuy ganaba 2 a 0, pero Gimnasia y Tiro se lo empató

Gimnasia de Jujuy ante Gimnasia y Tiro

Gimnasia de Jujuy no pudo quedarse con el clásico del norte ante Gimnasia y Tiro de Salta por la fecha 33 de la Primera Nacional y terminó empatando 2 a 2. El encuentro se jugó en el estadio 23 de Agosto con el arbitraje de Álvaro Carranza.

El primer tiempo fue parejo durante los minutos iniciales, con ambos equipos sin poder imponer condiciones. Sin embargo, Gimnasia de Jujuy comenzó a crecer cuando Cachi y Paradela se hicieron cargo de la pelota y el Lobo generó las situaciones más claras.

Paradela tuvo una gran oportunidad tras un error de la defensa visitante, pero el arquero le ahogó el grito de gol. Luego, el volante intentó conectar de cabeza un centro de Molina, aunque no logró darle precisión al remate.

En el segundo tiempo se vio lo mejor del partido. Gimnasia de Jujuy se puso en ventaja a los 16 minutos con un cabezazo de Cosaro y, ocho minutos después, amplió la diferencia luego de que el árbitro sancionara un penal por una falta sobre Gallardo. Francisco Molina se hizo cargo de la ejecución y convirtió el 2 a 0, un resultado que parecía encaminar la victoria del Lobo en el clásico del norte.

Sin embargo, Gimnasia y Tiro reaccionó y descontó a través de Rojas, quien conectó de cabeza un centro de Roca. Cuando el partido llegaba a su fin y parecía que el marcador no se movería, otro envío al área encontró a Guanini sin marca, quien definió de cabeza contra el palo derecho de Álvarez para sellar el 2 a 2. En los minutos finales, el Lobo buscó la victoria con más corazón que fútbol, pero no logró quebrar la resistencia visitante. El empate dejó un sabor amargo en Jujuy y le impidió sumar de a tres en la pelea por los primeros puestos. Gimnasia de Jujuy ante Gimnasia y Tiro Pese a esas aproximaciones, al equipo de Hernán Pellerano le costó generar peligro en ataque. Menéndez quedó demasiado aislado y Molina intentó desbordar por las bandas, aunque sin lograr imponerse con regularidad. Por su parte, Gimnasia y Tiro de Salta se acercó con algunos remates desde afuera del área, que no representaron mayores dificultades para el arquero Álvarez.

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