Gimnasia de Jujuy vs. Gimnasia y Tiro: precios de las entradas, dónde comprarlas y horarios para el clásico

Gimnasia de Jujuy confirmó los precios de las entradas para el clásico ante Gimnasia y Tiro. Conocé los valores, puntos de venta y horarios.

El clásico entre Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta se jugará este domingo 11 de octubre, desde las 16, en el estadio 23 de Agosto , y ya se conocen los precios de las entradas para los hinchas del Lobo. Walter Morales, presidente del club jujeño, también confirmó que habrá 2.500 localidades destinadas a los simpatizantes visitantes y detalló cómo se organizará la venta durante el fin de semana.

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La expectativa por el encuentro es importante, especialmente porque el partido contará con público de ambos equipos. Desde Gimnasia de Jujuy anticiparon que esperan una convocatoria multitudinaria y recomendaron a los simpatizantes comprar sus entradas con anticipación para facilitar el ingreso al estadio.

Para el encuentro del domingo se establecieron diferentes valores según la ubicación y la categoría del espectador. Además de los precios generales, el listado difundido contempla una columna de valores para pago en efectivo.

Precio en efectivo: $20.000

Popular jubilado

General: $25.000

Efectivo: $20.000

Popular menor

General:$25.000

Efectivo:$20.000

Preferencial general

General:$40.000

Efectivo:$25.000

Preferencial jubilado

General:$30.000

Efectivo:$20.000

Preferencial menor

General:$25.000

Efectivo:$20.000

Platea general

General:$50.000

Efectivo:$35.000

Platea jubilado

General:$40.000

Efectivo:$30.000

Platea menor

General:$25.000

Efectivo:$20.000

Cuántas entradas tendrán los hinchas de Gimnasia y Tiro de Salta

Walter Morales confirmó que, tras las conversaciones mantenidas con los dirigentes del club salteño, se acordó destinar un total de 2.500 localidades para los visitantes. La distribución será de 2.000 entradas populares y 500 plateas, una cantidad similar a la que recibió Gimnasia de Jujuy cuando disputó el clásico en Salta.

"Nosotros hemos puesto a la venta, coordinado con la gente de Gimnasia y Tiro, 2.000 populares y 500 plateas. Más o menos lo mismo que nos dieron ellos cuando fuimos a Salta" "Nosotros hemos puesto a la venta, coordinado con la gente de Gimnasia y Tiro, 2.000 populares y 500 plateas. Más o menos lo mismo que nos dieron ellos cuando fuimos a Salta"

La organización contempla sectores específicos para la hinchada visitante y un operativo policial que acompañará su llegada al estadio. Además, se trabaja en los accesos y en la infraestructura necesaria para recibir a los simpatizantes de ambos clubes.

Cuándo y dónde se venderán las entradas para los salteños

La venta de entradas para los hinchas de Gimnasia y Tiro comenzará este sábado 10 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, en el estadio del club salteño. Según confirmó Morales, la atención se extenderá hasta las 18, por lo que los simpatizantes tendrán esa franja horaria para adquirir sus localidades antes de viajar a Jujuy.

En caso de que no se agoten las 2.500 entradas disponibles, el remanente se venderá el domingo en las boleterías destinadas al público visitante del estadio 23 de Agosto.

"El remanente que quede va a ser acá en el estadio el domingo en las boleterías visitantes", precisó Morales. De esta manera, quienes viajen desde Salta sin entrada podrán adquirirla en Jujuy, siempre que todavía queden localidades disponibles.

El dirigente aclaró que la venta del domingo dependerá exclusivamente de la disponibilidad, por lo que no está garantizado que haya entradas para comprar el mismo día del partido.

Cómo será la venta de entradas para los hinchas de Gimnasia de Jujuy

Para los simpatizantes locales, la comercialización se mantendrá bajo la modalidad habitual que utiliza el club. Morales explicó que la venta se realizará de manera normal, a través de los canales oficiales de Gimnasia de Jujuy y las boleterías habilitadas.

El presidente no anunció modificaciones especiales para el público jujeño, aunque sí recomendó organizar la compra con anticipación debido a la expectativa que genera el clásico. El encuentro tendrá un marco particular por la presencia de hinchas visitantes y por la importancia deportiva y regional del enfrentamiento.

A qué hora abrirán las puertas del estadio 23 de Agosto

El partido entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro comenzará a las 16, mientras que la apertura de las puertas está prevista aproximadamente para las 13:30 o las 14. El horario fue anticipado por Walter Morales y podría ajustarse de acuerdo con la organización final del operativo de seguridad.

"Mirá, las puertas las vamos a habilitar como siempre. El partido es a las 16 y te calculo que a las 13:30, 14 se va a estar habilitando", señaló el dirigente.

El ingreso se realizará bajo un dispositivo especial coordinado con la Policía de Jujuy, que contará con aproximadamente 250 efectivos y controles en las inmediaciones del estadio. También habrá acompañamiento policial para los simpatizantes salteños durante su llegada y regreso a la provincia vecina.

Gimnasia de Jujuy espera una multitud para el domingo

"Que traigan globos blancos y celestes" "Que traigan globos blancos y celestes"

Desde el club jujeño estiman que el estadio podría presentar una convocatoria similar a la registrada en el último clásico disputado en Jujuy con una importante presencia de público. Morales recordó que aquella vez asistieron cerca de 22 mil personas y expresó su expectativa de repetir ese marco este domingo.

El dirigente también invitó a los hinchas del Lobo a acompañar al equipo con los colores tradicionales. "Que traigan globos blancos y celestes", pidió, al tiempo que insistió en la importancia de vivir el encuentro en un ambiente de tranquilidad.

Con la venta de entradas organizada, 2.500 localidades destinadas a los visitantes y un importante operativo de seguridad previsto para el domingo, Gimnasia de Jujuy ultima los preparativos para recibir a Gimnasia y Tiro de Salta en una nueva edición del Clásico del Norte.