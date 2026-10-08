Clásico del norte: habrá 2500 entradas para los hinchas de Gimnasia y Tiro de Salta

El clásico del norte entre Gimnasia de Jujuy y Gimnasia y Tiro de Salta se vivirá con la presencia de ambas hinchadas en el estadio 23 de Agosto. Desde la dirigencia del Lobo confirmaron la cantidad de localidades que tendrán los simpatizantes del conjunto salteño, distribuidas entre el sector popular visitante y una parte de las plateas.

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La medida fue acordada entre las autoridades de ambos clubes y permitirá que los hinchas de Gimnasia y Tiro acompañen a su equipo en uno de los partidos más esperados por los simpatizantes de las dos provincias.

El presidente de Gimnasia de Jujuy, Morales, confirmó que el estadio 23 de Agosto contará con sectores especialmente habilitados para recibir a los visitantes.

" Vamos a habilitar el codo visitante , que tiene una capacidad de alrededor de 2000 personas, y vamos a habilitar un sector de platea también para la gente de Gimnasia y Tiro", explicó.

De esta manera, la distribución será de aproximadamente 2000 entradas populares y otras 500 plateas, hasta completar las 2500 localidades destinadas a los salteños.

El dirigente recordó que esta decisión responde a un acuerdo de reciprocidad entre las instituciones, ya que en el encuentro disputado en Salta también se permitió el ingreso de público jujeño. "Lo mismo que han hecho ellos con nosotros allá. Nos habilitaron un sector de popular y un sector de platea", destacó.

Cuándo y dónde se venderán las entradas para los hinchas salteños

La venta de entradas para los simpatizantes de Gimnasia y Tiro comenzará el sábado 10 de octubre, desde las 11 de la mañana, en el estadio del club salteño.

En caso de que no se agoten las localidades durante esa jornada, el remanente se pondrá a disposición el domingo 11 de octubre en las boleterías correspondientes al sector visitante del estadio 23 de Agosto.

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De esta manera, los hinchas salteños tendrán la posibilidad de adquirir sus entradas anticipadamente en su provincia y, si quedan localidades, también el día del encuentro en Jujuy.

Cómo comprar entradas para Gimnasia de Jujuy

En cuanto a los simpatizantes del Lobo jujeño, la venta se desarrollará mediante los canales habituales del club, tanto de manera digital como presencial.

"Normal, normal y habitual, a través de la página o por boletería, como se hace todos los partidos", señaló Morales.

De esta manera, los hinchas de Gimnasia de Jujuy podrán adquirir sus localidades a través de la plataforma oficial de venta o directamente en las boleterías del estadio.