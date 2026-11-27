ANSES: cuánto cobrarán los jubilados en diciembre con el aguinaldo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) definió las fechas en las que abonará los haberes de diciembre de 2026 a jubilados y pensionados . Los beneficiarios percibirán sus prestaciones con una suba del 2,17% , correspondiente al mecanismo de movilidad que toma como referencia la inflación.

Sociedad. Jubilados y pensionados de ANSES: de cuánto será el aumento de noviembre

A su vez, se informó que también cobrarán la segunda parte del Sueldo Anual Complementario ( SAC ). En diciembre , los adultos mayores recibirán junto con sus prestaciones habituales el medio aguinaldo , cuyo monto representa la mitad del mejor ingreso mensual cobrado entre julio y diciembre .

También continuará vigente el refuerzo económico de hasta $70.000 destinado a quienes perciben las jubilaciones más bajas , aunque todavía resta que la medida sea formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial .

Luego de aplicarse el incremento correspondiente, el haber mínimo se ubicará en $453.796,70 . Al incorporar el aguinaldo y el adicional de $70.000 , el monto total que cobrarán los beneficiarios ascenderá a $750.695,05 .

Jubilaciones de ANSES: todas las fechas de pago de diciembre

La distribución de las fechas de cobro de diciembre de 2026 presenta modificaciones debido a los feriados del lunes 7 y el martes 8. Por este motivo, ANSES concentró en determinados días los pagos correspondientes a beneficiarios con distintas terminaciones de DNI.

Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobran en diciembre de 2026

DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.

Quienes reciben pensiones por invalidez o por vejez cobrarán un monto aproximado de $317.657,69. Al incorporar el medio aguinaldo y el adicional de $70.000, la suma total ascenderá a $546.486,54.

Por su parte, las beneficiarias de la pensión destinada a madres de siete hijos o más percibirán el mismo importe que quienes cobran la jubilación mínima. Si se agregan el SAC y el bono extraordinario, el ingreso final será de $750.695,05.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: cuándo cobran en diciembre de 2026

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cuándo cobran en diciembre de 2026

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) representa el 80% de la jubilación mínima y pueden acceder a ella las personas mayores de 65 años que reúnan las condiciones exigidas por ANSES. Tras el incremento de diciembre, la prestación alcanzará los $363.037,36 por mes. A esa cifra se sumará un aguinaldo de aproximadamente $181.518,68 y el refuerzo de $70.000, por lo que el ingreso bruto total será de $614.556,04.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, cuándo cobram en diciembre de 2026

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

ANSES: quiénes cobran hoy, 8 de septiembre, según la terminación del DNI

Asignación Universal por Embarazo (AUE), cuándo cobran en diciembre de 2026

DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.

DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.

DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.

DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.

DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.

DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo cobran en diciembre de 2026

DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.

DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.

DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.

DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.

DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.

Jubilados ANSES: calendario de pagos y aumento de septiembre 2026.

Así, ANSES finalizará el cronograma de acreditaciones de jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas (PNC) el miércoles 23 de diciembre, de modo que todos los beneficiarios habrán recibido sus haberes antes de las fiestas navideñas.