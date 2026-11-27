La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió las fechas en las que abonará los haberes de diciembre de 2026 a jubilados y pensionados. Los beneficiarios percibirán sus prestaciones con una suba del 2,17%, correspondiente al mecanismo de movilidad que toma como referencia la inflación.
A su vez, se informó que también cobrarán la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC). En diciembre, los adultos mayores recibirán junto con sus prestaciones habituales el medio aguinaldo, cuyo monto representa la mitad del mejor ingreso mensual cobrado entre julio y diciembre.
También continuará vigente el refuerzo económico de hasta $70.000 destinado a quienes perciben las jubilaciones más bajas, aunque todavía resta que la medida sea formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial.
Luego de aplicarse el incremento correspondiente, el haber mínimo se ubicará en $453.796,70. Al incorporar el aguinaldo y el adicional de $70.000, el monto total que cobrarán los beneficiarios ascenderá a $750.695,05.
Jubilaciones de ANSES: todas las fechas de pago de diciembre
La distribución de las fechas de cobro de diciembre de 2026 presenta modificaciones debido a los feriados del lunes 7 y el martes 8. Por este motivo, ANSES concentró en determinados días los pagos correspondientes a beneficiarios con distintas terminaciones de DNI.
Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobran en diciembre de 2026
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 9 de diciembre.
- DNI terminados en 2 y 3: jueves 10 de diciembre.
- DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9: viernes 11 de diciembre.
Quienes reciben pensiones por invalidez o por vejez cobrarán un monto aproximado de $317.657,69. Al incorporar el medio aguinaldo y el adicional de $70.000, la suma total ascenderá a $546.486,54.
Por su parte, las beneficiarias de la pensión destinada a madres de siete hijos o más percibirán el mismo importe que quienes cobran la jubilación mínima. Si se agregan el SAC y el bono extraordinario, el ingreso final será de $750.695,05.
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo: cuándo cobran en diciembre de 2026
- DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.
- DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.
- DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.
- DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): cuándo cobran en diciembre de 2026
- DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.
- DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.
- DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.
- DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) representa el 80% de la jubilación mínima y pueden acceder a ella las personas mayores de 65 años que reúnan las condiciones exigidas por ANSES. Tras el incremento de diciembre, la prestación alcanzará los $363.037,36 por mes. A esa cifra se sumará un aguinaldo de aproximadamente $181.518,68 y el refuerzo de $70.000, por lo que el ingreso bruto total será de $614.556,04.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar, cuándo cobram en diciembre de 2026
- DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.
- DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.
- DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.
- DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
ANSES: quiénes cobran hoy, 8 de septiembre, según la terminación del DNI
Asignación Universal por Embarazo (AUE), cuándo cobran en diciembre de 2026
- DNI terminados en 0: miércoles 9 de diciembre.
- DNI terminados en 1: jueves 10 de diciembre.
- DNI terminados en 2: viernes 11 de diciembre.
- DNI terminados en 3: lunes 14 de diciembre.
- DNI terminados en 4, 5 y 6: martes 15 de diciembre.
- DNI terminados en 7, 8 y 9: miércoles 16 de diciembre.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo cobran en diciembre de 2026
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 17 de diciembre.
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 18 de diciembre.
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 21 de diciembre.
- DNI terminados en 6 y 7: martes 22 de diciembre.
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 23 de diciembre.
Jubilados ANSES: calendario de pagos y aumento de septiembre 2026.
Así, ANSES finalizará el cronograma de acreditaciones de jubilaciones, pensiones y Pensiones No Contributivas (PNC) el miércoles 23 de diciembre, de modo que todos los beneficiarios habrán recibido sus haberes antes de las fiestas navideñas.
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