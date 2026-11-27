El viento casi arruina las fotos de su boda: el momento de una novia que se volvió viral.

Una producción de fotos de boda terminó en un episodio insólito y hasta cómico, luego de que se viralizara el video del imprevisto que tuvo como protagonista a una novia. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Bósforo, en Estambul, donde la mujer estuvo a punto de ser llevada por una fuerte ráfaga de viento mientras posaba con numerosos globos que formaban parte de la decoración.

La novia optó por un escenario de gran atractivo turístico en Turquía para inmortalizar su boda a través de una serie de fotografías con una estética romántica. Como parte de la puesta en escena, dispuso de una llamativa ornamentación con numerosos globos inflados de gran tamaño, que la acompañaban mientras posaba ante el lente.

El clima alteró la sesión de fotos No obstante, el clima terminó por complicar la sesión fotográfica. En cuestión de segundos, el viento empezó a sacudir con intensidad los globos, cuya resistencia ante las ráfagas generó una fuerza tal que la mujer tuvo dificultades para conservar el equilibrio y permanecer en el sitio.

La escena, que inicialmente había sido concebida para obtener postales elegantes y cargadas de romanticismo, dio un giro inesperado y se convirtió en un momento caótico, acompañado de carcajadas y maniobras para evitar que los globos terminaran perdiéndose en el aire.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MIL20 (@mil20ok) El video no tardó en acumular reproducciones y repercutir en las redes sociales. Las reacciones de los internautas estuvieron marcadas por las bromas y las ocurrencias, quienes consideraron que, pese al momento de tensión, los recién casados sumaron un episodio fuera de lo común que recordarán por siempre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







