Una estudiante sorprendió por su insólita forma de estudiar y el video se hizo viral.

Una peculiar técnica de estudiar ganó rápidamente popularidad y se hizo viral en redes luego de que una grabación realizada en el ámbito doméstico mostrara en qué consistía. Todo comenzó cuando una joven se encontró con el singular procedimiento que utilizaba su hermana para prepararse de cara a las evaluaciones de la universidad .

Sorprendida por aquella metodología , decidió filmar el momento y publicarlo en sus redes sociales , donde despertó la curiosidad de numerosos usuarios.

En lugar de recurrir a los métodos habituales de preparación, como estudiar mediante material impreso o repasar textos y anotaciones, la joven optó por una alternativa digital desde su celular .

El video muestra una aplicación con formato de videojuego , cuya mecánica consiste en superar un recorrido con diversos obstáculos. Mientras un avatar se desplaza por diferentes caminos, se presentan interrogantes con varias respuestas posibles, todas relacionadas con los contenidos de la asignatura Introducción a la Psicología .

Para avanzar de nivel y acumular una mayor cantidad de puntuación, la estudiante tiene que dirigir al avatar hacia el carril que presenta la respuesta acertada.

A lo largo del video aparecen distintas preguntas relacionadas con los contenidos de la carrera, entre ellas, los aportes de la amígdala al proceso de aprendizaje y las distinciones entre términos como homeostasis y alostasis. De esta manera, debe poner a prueba sus conocimientos y elegir la opción adecuada en cuestión de segundos, sin interrumpir el desarrollo del juego.

La joven que registró la particular escena acompañó la publicación con un mensaje en el que expresó su asombro ante el método de preparación de su hermana: "Acabo de ver cómo estudia mi hermana y estoy en shock".

Con un tono divertido y entre carcajadas, también manifestó su sorpresa por la iniciativa de convertir el estudio universitario en una actividad recreativa: "De todas las cosas estudia jugando, no me lo puedo creer".

Viral: el video que fue furor en redes

Este recurso se enmarca dentro de una corriente cada vez más extendida que apuesta por incorporar la tecnología al aprendizaje. Plataformas como Kahoot!, Educaplay y StudyQuest permiten transformar documentos, apuntes digitales y material bibliográfico en cuestionarios, competencias y actividades lúdicas que facilitan el repaso de los contenidos.

La grabación tuvo una amplia repercusión en las redes, donde consiguió miles de visualizaciones y generó numerosas reacciones, especialmente de alumnos interesados en conocer qué aplicación utilizaba la joven para poner en práctica este método y aplicarlo en su preparación de cara a los próximos exámenes universitarios.