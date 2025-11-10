De Jujuy al Esports de AFA: la historia de Mariano Mercado Allende

El jujeño Mariano Mercado Allende es caster y relator de Esports . Ahora de AFA Esports. “No sé qué tan avanzada está la movida del casteo. Sé que por ahí es muy difícil encontrar, porque creo que tiene que ver con un tema de animarse más que nada ”, dijo en su visita a Todo Se Ve por Canal 4 .

En la jerga de los deportes electrónicos o esports, un caster es la persona encargada de transmitir la emoción del juego a quienes lo están viendo , describiendo las jugadas en tiempo real y aportando comentarios con información relevante. En esencia, cumple el mismo rol que un relator deportivo tradicional, pero aplicado al universo de los videojuegos.

Es relator oficial en las clasificatorias al Mundial 2025 para el canal de Twitch de AFA Esports con experiencia en torneos provinciales y nacionales. “Voy paso a paso” , dijo y agregó: “Creo que la presencia es muy importante, sobre todo en la voz”.

Mariano Mercado Allende

Fue la voz de la final de la Liga Jujeña eSport y del desafío de eventos de Desafío Jujuy, además de en los Diablos Azules eSport. “El relato cambia mucho el partido según cómo lo estás escuchando. Para mí es lo mismo en el juego. Tenés que convencer a alguien de escuchar algo y tampoco tan tradicional, sino algo divertido”.

Los comienzos de Mariano

Detalló que “vengo originalmente del freestyle rap. Hice seis años, siete años de mi vida freestyle. Viajé por muchas provincias, lo disfruté un montón y de ahí es que me conocen como MP, que es mi seudónimo. Fui tratando de ver qué es lo que me hacía más feliz”, destacó.

“Dejé de rapear, empecé a organizar competencias, a castearlas también, en este caso es host, el maestro de ceremonia. Y descubrí ahí Desafío Jujuy, hablé con Luis, él me apadrinó en todo, me enseñó todas las cosas de los esports, me hizo castear y me gustó. Y le mandé para adelante nomás”.

Mariano Mercado Allende es caster y relator de Esports Mariano Mercado Allende es caster y relator de Esports

Su pasión por los Esports

“Yo de hecho viceo muy de chico, Play 2, y ahí yo creo que la pasión empieza por ahí, porque me ponía a la Liga Máster, y empezaba a relatar yo los partidos en mi casa. Ponía en silencio. Me divertí un montón y le daba un poquito de show ahí al modo carrera”, indicó.

“Si bien la remuneración por ahora no es algo que me deje vivir totalmente de esto, creo que es algo que para futuro va bien encaminado”, y subrayó que “yo le meto la misma pasión, las mismas ganas que un trabajo y lo disfruto también como un trabajo”.

“Creo que el stream es la clave para empezar de todo. Te sacás la vergüenza, van entrando personas, interactuás con el chat, te vas sacando como ese estigma por ahí de que es muy difícil. Pero tiene que sonar divertido, tiene que sonar como que realmente lo hacés porque te gusta y porque estás relajado”, cerró.