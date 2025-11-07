viernes 07 de noviembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de noviembre de 2025 - 20:59
Gamer.

Inauguraron la primera academia y club de Esports de Jujuy

“Diablos Azules” es un espacio pensado para entrenar y competir en videojuegos como FC 25, Fortnite y Free Fire, con profesores, apoyo físico y emocional.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Inauguraron la primera academia y club de Esports de Jujuy.

Inauguraron la primera academia y club de Esports de Jujuy.

Lee además
se extiende mas dias la muestra emociones peligrosas del artista jujeno martin gonzalez video
Arte.

Se extiende más días la muestra "Emociones Peligrosas" del artista jujeño Martín González
Dónde denunciar maltrato animal en Jujuy. 
Crueldad.

Denunciá maltrato animal en Jujuy: dónde y cómo actuar rápido

El espacio funciona en el barrio Huaico, en la calle Delfo Cabrera 60, y abrirá sus puertas con academias de distintas disciplinas: FC 25, Fortnite, Free Fire, NBA 2K, juegos de pelea, Clash Royale, eFootball Mobile y Brawl Stars. Cada una tendrá profesionales especializados que brindarán clases y acompañamiento técnico durante toda la formación.

Luis Pérez, embajador de Esports, habló con Canal 4 y expresó la satisfacción por concretar un proyecto que venían impulsando hace tiempo: “Muy felices, se cumplió el sueño de un trabajo que venimos desde hace mucho tiempo. Construir el ecosistema de los Esports hace falta de todas las aristas y nos hacía falta la parte formativa y profesionalizante”, explicó.

Destacó además el rol de la fundación: “Pudimos cumplir este sueño de que haya un espacio donde los chicos se formen, que haya acompañamiento de ejercicio, de toda la parte competitiva, de un coach, de una psicóloga, que realmente los chicos no solo se formen en videojuegos, se formen como personas”.

WhatsApp Image 2025-11-07 at 20.37.56 (1)
Inauguraron la primera academia y club de Esports de Jujuy.

Inauguraron la primera academia y club de Esports de Jujuy.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, entre las 15 y las 23, y combinarán formación competitiva con acompañamiento físico y emocional. El objetivo central es que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades, participar en competencias y alcanzar un rendimiento integral con el apoyo de un equipo de coaching.

Pérez detalló que habrá entrenadores y referentes de nivel: mencionó la presencia de un profesor que integró el top 9 del mundo y viajó a Arabia el año pasado para representar a FIFA, jugadores destacados de Fortnite, y profesionales de Clash Royale y FC 25 que incluso formaron a los chicos que ganaron la medalla de oro en los Juegos Evita. “Es una propuesta enorme”, resumió.

Para quiénes y cómo participar

La academia está abierta a todas las personas desde los 13 años en adelante, que es la edad en la que se compite oficialmente en la mayoría de los juegos. Sin embargo, ante el interés de las familias, también se sumará la modalidad “Minigamer”, pensada para chicos y chicas menores, con una propuesta más lúdica, deportiva y exploratoria, sin foco competitivo.

Además, los participantes podrán aspirar a integrar una selección que competirá como “Diablos Azules” en torneos locales, nacionales e internacionales. Para la preparación física se incorporará también un espacio de gimnasio con horario gamer los martes y jueves de 19 a 20.

Pérez subrayó la importancia de la conectividad en este tipo de proyectos: “Acá venimos a entrenar, es el elemento más importante si se tiene que competir con juegos online. Si vos querés entrenar fútbol, necesitás una cancha; acá pasa lo mismo con el internet, y por suerte tenemos internet de Canal 4”.

Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3885793203, por correo a [email protected] o en Instagram: @diablosazulesjujuy.

Embed - Luis Perez - embajador de Esports

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Se extiende más días la muestra "Emociones Peligrosas" del artista jujeño Martín González

Denunciá maltrato animal en Jujuy: dónde y cómo actuar rápido

La industria en Argentina registró una caída en septiembre: los sectores más afectados

Cómo serán los servicios municipales el sábado por el Día del Empleado Municipal

Vocación y servicio: llaman a hombres y mujeres a integrar Bomberos Voluntarios San Florián

Lo que se lee ahora
Escuela Legado Belgraniano - Campo Verde
Protocolo.

Evacuaron a los alumnos de la Escuela Legado Belgraniano por amenaza de bomba

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Accidente en La Quiaca
Policiales.

Dos conductores murieron en un choque fatal en La Quiaca

Licencia de conducir video
Trámites.

Licencia de conducir en Jujuy: qué documentación hay que llevar, cómo sacar turno y cuánto cuesta

La plataforma SUBAST.AR asigna cada unidad al mejor postor, que debe documentar su capacidad de pago para cerrar la operación
Sociedad.

Remate de casas ProCreAr: paso a paso para participar, requisitos y qué se sabe para Jujuy

Convocatoria para ser payaso de hospital.
Solidaridad.

Convocan a voluntarios para ser payaso de hospital que visita a niños y abuelos

gimena accardi en un nuevo romance 
Romance.

Gimena Accardi y su nueva relación con un joven trapero 14 años menor

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel