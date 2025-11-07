Inauguraron la primera academia y club de Esports de Jujuy.

Este viernes quedó oficialmente inaugurado “Diablos Azules”, el primer club y academia de Esports de la provincia de Jujuy. El lanzamiento forma parte de una iniciativa conjunta que cuenta con el acompañamiento de la Fundación Jujuy Vóley y Desafío Jujuy, mientras que Canal 4 provee el servicio de internet, un insumo clave para el entrenamiento y la competencia online.

El espacio funciona en el barrio Huaico, en la calle Delfo Cabrera 60, y abrirá sus puertas con academias de distintas disciplinas: FC 25, Fortnite, Free Fire, NBA 2K, juegos de pelea, Clash Royale, eFootball Mobile y Brawl Stars. Cada una tendrá profesionales especializados que brindarán clases y acompañamiento técnico durante toda la formación.

Luis Pérez, embajador de Esports, habló con Canal 4 y expresó la satisfacción por concretar un proyecto que venían impulsando hace tiempo: “Muy felices, se cumplió el sueño de un trabajo que venimos desde hace mucho tiempo. Construir el ecosistema de los Esports hace falta de todas las aristas y nos hacía falta la parte formativa y profesionalizante”, explicó.

Destacó además el rol de la fundación: “Pudimos cumplir este sueño de que haya un espacio donde los chicos se formen, que haya acompañamiento de ejercicio, de toda la parte competitiva , de un coach, de una psicóloga, que realmente los chicos no solo se formen en videojuegos, se formen como personas”.

Las actividades se desarrollarán de lunes a viernes, entre las 15 y las 23, y combinarán formación competitiva con acompañamiento físico y emocional. El objetivo central es que los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades, participar en competencias y alcanzar un rendimiento integral con el apoyo de un equipo de coaching.

Pérez detalló que habrá entrenadores y referentes de nivel: mencionó la presencia de un profesor que integró el top 9 del mundo y viajó a Arabia el año pasado para representar a FIFA, jugadores destacados de Fortnite, y profesionales de Clash Royale y FC 25 que incluso formaron a los chicos que ganaron la medalla de oro en los Juegos Evita. “Es una propuesta enorme”, resumió.

Para quiénes y cómo participar

La academia está abierta a todas las personas desde los 13 años en adelante, que es la edad en la que se compite oficialmente en la mayoría de los juegos. Sin embargo, ante el interés de las familias, también se sumará la modalidad “Minigamer”, pensada para chicos y chicas menores, con una propuesta más lúdica, deportiva y exploratoria, sin foco competitivo.

Además, los participantes podrán aspirar a integrar una selección que competirá como “Diablos Azules” en torneos locales, nacionales e internacionales. Para la preparación física se incorporará también un espacio de gimnasio con horario gamer los martes y jueves de 19 a 20.

Pérez subrayó la importancia de la conectividad en este tipo de proyectos: “Acá venimos a entrenar, es el elemento más importante si se tiene que competir con juegos online. Si vos querés entrenar fútbol, necesitás una cancha; acá pasa lo mismo con el internet, y por suerte tenemos internet de Canal 4”.

Para más información y consultas, los interesados pueden comunicarse por WhatsApp al 3885793203, por correo a [email protected] o en Instagram: @diablosazulesjujuy.