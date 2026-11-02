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2 de noviembre de 2026 - 14:04
Jujuy.

Juegos Evita 2026: La delegación jujeña ya llegó a Mar del Plata para representar a la provincia

La delegación jujeña que participará de los Juegos Evita ya llegó a Mar del Plata. Son más de 340 deportistas que representarán a la provincia de Jujuy.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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La delegación jujeña que participará de los Juegos Evita ya llegó a Mar del Plata. El equipo, compuesto por más de 340 deportistas que representarán a la provincia, hizo pie en Mar del Plata luego de un extenso recorrido.

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Los seis colectivos que trasladaron a la delegación de Jujuy ya arribaron a Mar del Plata para participar de los Juegos Nacionales Juveniles Evita.

Los deportistas y sus equipos quedaron alojados en los hoteles asignados y, luego de la cena, participaron de una reunión informativa con vistas al inicio de las actividades.

Durante el viaje, los jóvenes contaron con asistencia permanente del personal de la Secretaría de Deportes y del equipo médico del SAME.

El traslado se organizó con distintas paradas para atender las necesidades de cada vehículo, mientras que los seis colectivos avanzaron en conjunto, bajo una modalidad de desplazamiento coordinado para garantizar el acompañamiento y la seguridad de toda la delegación.

Jujuy participará del acto inaugural

Este lunes, desde las 18, el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata será escenario del acto inaugural de una nueva edición de los Juegos Nacionales Juveniles Evita, que reunirá a unos 7.000 jóvenes de distintos puntos del país.

La edición 2026 contempla 38 disciplinas, de las cuales 31 son convencionales y siete adaptadas.

La programación incluye atletismo, natación, básquet 3x3, vóley, hockey 7, rugby, judo, taekwondo, canotaje, esgrima, BMX freestyle, skate, breaking y e-sports, entre otras propuestas.

En las disciplinas adaptadas se competirán atletismo, natación, básquet 3x3, tenis de mesa, vóleibol sentado, boccia y goalball, en una propuesta que promueve la participación deportiva inclusiva.

El despliegue organizativo contempla más de 40 escenarios deportivos distribuidos en más de 30 sedes e instituciones, con cuatro grandes centros de competencia: CEF N.º 1, EMDER, Playa Popular y Punta Mogotes.

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