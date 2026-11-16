Scaloni anunció el regreso de Dibu Martínez para el último amistoso de la Selección Argentina. 

En medio de las modificaciones en la agenda del seleccionado por cuestiones climáticas, Lionel Scaloni cumplió con su compromiso ante la prensa y habló antes del duelo frente a Costa Rica en el Kempes.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador fue consultado por el presente del arquero campeón del mundo y confirmó que estará desde el arranque frente a Costa Rica .

“Bueno, Emiliano (Martínez), sí, va a atajar . A lo mejor estaba en condiciones también para el partido anterior, pero era un riesgo y, como confiamos en Gero (Rulli) también, optamos por cuidarlo. Tres días más era prudente hacerlo, así que sí, va a ataja r”, confirmó Scaloni.

La derrota frente a Uruguay dejó en claro que habría variantes en la formación de la Albiceleste y Scaloni volvió a confirmarlo en conferencia de prensa. “ Vamos a hacer cuatro o cinco cambios , depende del otro entrenamiento ahora, a ver qué idea tenemos. Pero, en principio, va a haber cuatro o cinco ”, aseguró.

Sobre el aforo en La Bombonera, el técnico manifestó que “lo de la gente, yo creo que la gente siempre es incondicional con la Selección. Sin duda, sea el proceso que sea, sea el momento que sea, y va a seguir estando. El partido de septiembre con Burkina Faso tampoco tuvo el estadio lleno, y también es una cuestión de que la gente valora si puede ir a una cancha o no, valora el gasto que tiene, y eso es cuestión de cada uno”.

Y agregó que “pero sabemos que, cuando las papas quemen, cuando los necesitemos, van a estar. La palabra no es reconquistar, pero tenemos que demostrar que este nuevo proceso seguirá contagiando entusiasmo, y eso dependerá de nosotros. Sabemos que la gente estará y hay que agradecerles a los que fueron, lógicamente”.

Sobre el partido ante Costa Rica, Scaloni declaró que “jugamos en Los Ángeles hace dos años con Alfaro. El primer tiempo nos llevamos una sorpresa, perdíamos y se nos hizo muy difícil. Con balón cambian el sistema de juego, es interesante, vimos cosas muy lindas que hace su equipo. Más allá de la Copa América, son rivales interesantes. Sin desmerecer al rival, los rivales somos nosotros y cómo afrontamos el partido".

Con respecto a la chance de que Messi integre el cuerpo técnico en 2030, el DT señaló que “Creo que va a seguir jugando. Va a seguir jugando más allá del 2030. En la Selección ya dijo que no, como futbolista ojalá siga hasta que pueda. Acá, si quiere venir, ningún problema, ahora que no está Walter...".

Cómo formará la Selección argentina ante Costa Rica

La formación que probó Scaloni de cara al amistoso ante Costa Rica es: Emiliano Martínez; Montiel o Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nico Paz, Gianluca Prestianni; José Manuel López y Julián Álvarez.