Selección Argentina: Scaloni prepara una nueva formación para el último partido del año

La selección nacional afrontará su último compromiso del año con un nuevo partido de preparación. Este martes, a partir de las 20 , el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes , en Córdoba . El encuentro será una oportunidad para recuperarse del traspié por 2-1 ante Uruguay , sufrido en La Bombonera , y despedir el calendario con una victoria.

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Tras el encuentro frente a Uruguay , el entrenador adelantó que introducirá modificaciones en la formación, pero no descartó conservar a algunos de los futbolistas que integraron el once inicial el viernes. El objetivo es continuar evaluando distintas alternativas y sumarles minutos de juego a los integrantes de la nueva etapa de la Selección argentina .

Scaloni adelantó que modificará parte de la formación para el próximo compromiso, aunque algunos jugadores podrían volver a integrar el equipo titular . “El martes haremos algunos cambios y algunos pueden repetir, hay chicos que me gustaron” , señaló el entrenador. También destacó la necesidad de que los integrantes del plantel compartan tiempo en cancha para afianzar el conocimiento entre ellos y mejorar el rendimiento grupal .

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Una de las variantes más relevantes podría darse en la zona central de la cancha. Nicolás Paz , quien frente a Uruguay integró el ataque junto a Julián Álvarez y Thiago Almada , tendría chances de abandonar ese rol más adelantado para ubicarse unos metros más atrás, cerca de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister .

Ese cambio de posición permitiría el ingreso de Gianluca Prestianni en la zona de ataque. A su vez, Matías Soulé y Franco Mastantuono también cuentan con posibilidades de integrar la línea ofensiva. Por su parte, Julián Álvarez tendría grandes chances de conservar su lugar como delantero central.

Los dos jugadores que podrían debutar en la Selección argentina

Además de los posibles cambios en el once inicial, el duelo de preparación frente a Costa Rica podría ofrecerles a dos jugadores la oportunidad de debutar con el seleccionado absoluto: Aaron Anselmino y Mariano Troilo.

El futbolista del Chelsea, de 21 años, y el defensor del Parma, de 23, son los únicos convocados que aún no hicieron su presentación oficial con la camiseta de la Selección argentina.

Anselmino se formó futbolísticamente en Boca y también integró el plantel del Borussia Dortmund. Sin embargo, atravesó varios inconvenientes físicos relacionados con lesiones musculares, que le impidieron alcanzar la regularidad y afianzarse en el fútbol del Viejo Continente.

En cambio, Troilo logró ganarse un lugar en el Parma y acumula 12 presentaciones entre la Serie A y la Copa Italia. El exjugador de Belgrano ya había formado parte de una convocatoria para una doble jornada de Eliminatorias, aunque todavía no pudo sumar sus primeros minutos con la camiseta argentina.

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El técnico argentino manifestó su intención de brindarles rodaje a los jugadores que están dando sus primeros pasos en el seleccionado, pero también consideró necesario respetar sus tiempos de adaptación, especialmente tras la caída frente a Uruguay.

“Queremos darles la oportunidad, que vayan agarrando ritmo de juego con esta camiseta. Tampoco es el plan que el equipo se desarme continuamente. Queremos darle un poquito de solidez a estos chicos”, había señalado el entrenador.

Los cambios que prepara Scaloni en la defensa

La defensa tampoco tendría asegurada su continuidad sin modificaciones. Agustín Giay podría meterse en el equipo desde el lateral derecho, desplazando a Gonzalo Montiel. Del otro lado, Nicolás Tagliafico y Román Vega se disputan un lugar por la banda izquierda, posición que en el cruce con Uruguay fue ocupada por Facundo Medina.

En el centro de la última línea, Leonardo Balerdi y Lisandro Martínez contarían con chances de mantenerse entre los once iniciales. A su vez, Gerónimo Rulli sería nuevamente el encargado de defender el arco argentino.

Lionel Scaloni (Foto: Conmebol)

La probable formación de Argentina vs. Costa Rica

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.