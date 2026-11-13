Mauricio Pochettino será el DT del Manchester United tras su salida de la selección de EE.UU

Mauricio Pochettino asumirá la dirección técnica del Manchester United luego de que la institución resolviera poner fin al ciclo de Michael Carrick . La entidad británica y la selección de Estados Unidos confirmaron oficialmente el entendimiento.

De esta manera, el entrenador argentino finalizará su etapa al frente del equipo nacional estadounidense una vez concluida la actual Fecha FIFA y se trasladará a Inglaterra para tomar las riendas del conjunto en Old Trafford.

“Mauricio Pochettino ha aceptado convertirse en el entrenador del equipo masculino del Manchester United a partir del 18 de noviembre” , informaron los Diablos Rojos, que a su vez manifestaron que llegaron a un “acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas sus responsabilidades con la Selección Nacional Masculina” .

“La Federación de Fútbol de Estados Unidos anunció hoy que Mauricio Pochettino dejará su cargo como entrenador de la selección masculina de Estados Unidos tras la conclusión de la concentración actual para convertirse en entrenador del Manchester United. Pochettino y su cuerpo técnico dirigirán a la selección estadounidense en sus próximos partidos contra Haití, el 14 y el 17 de noviembre ”, indicaron del otro lado.

En el comunicado oficial, el Manchester United puso en valor la trayectoria de Mauricio Pochettino en el ámbito europeo y resaltó que su estilo de conducción se caracteriza por priorizar el ataque, exigir un ritmo de juego intenso y apostar al desarrollo de futbolistas.

La institución repasó los distintos equipos que estuvieron bajo su conducción: comenzó su camino como técnico en Espanyol y luego pasó por Southampton, Tottenham Hotspur, París Saint-Germain y Chelsea, hasta llegar a su reciente experiencia como seleccionador de Estados Unidos.

La descripción del Manchester United sobre Mauricio Pochettino

“El argentino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos fuertes y cohesionados, y su excelente trayectoria en el desarrollo de jugadores individuales”, argumentó el club de Inglaterra en su mensaje.

Desde el club inglés hicieron especial hincapié en la etapa de Pochettino al mando del Tottenham, equipo al que llevó a disputar la Champions League en cuatro ediciones seguidas y con el que alcanzó la primera final de su historia en la competencia europea, en 2019. Además, repasaron los trofeos que obtuvo durante su ciclo en el París Saint-Germain: la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones.

El desembarco de Mauricio Pochettino en Old Trafford marcará un hecho histórico, ya que se convertirá en el primer director técnico argentino en asumir la conducción del Manchester United. Su ciclo comenzará oficialmente el 18 de noviembre, después de completar sus compromisos con la selección estadounidense frente a Haití.

Los números de Mauricio Pochettino en la selección de Estados Unidos

Desde la Federación de Fútbol de Estados Unidos confirmaron que el entrenador seguirá dirigiendo al equipo nacional durante los dos encuentros programados contra el conjunto haitiano, que se disputarán el 14 y el 17 de noviembre. Una vez finalizada esa serie de partidos, viajará para sumarse a la institución inglesa.

Posteriormente, el seleccionado estadounidense realizará una concentración durante diciembre, bajo la conducción de Steve Cherundolo, en la que participará principalmente un grupo de jugadores que compiten en la Major League Soccer (MLS).

A lo largo de los poco más de dos años que estuvo al frente del equipo, el exdefensor registró 21 victorias, 12 caídas y dos igualdades en 35 partidos. En ese período, también consiguió que Estados Unidos llegara a la final de la Copa de Oro de la Concacaf 2025 y alcanzara los octavos de final del Mundial 2026, organizado en suelo norteamericano.

Estados Unidos finalizó en lo más alto de su zona durante el Mundial y volvió a conseguir una victoria en una instancia de eliminación directa por primera vez desde 2002. Gracias a los tres partidos que ganó en aquella competencia, Pochettino se convirtió en el entrenador que más triunfos consiguió al frente del seleccionado estadounidense en la historia de los mundiales.

“Mauricio dejó una marca duradera en la Federación de Fútbol de Estados Unidos a través de su liderazgo, profesionalismo y compromiso con nuestros jugadores y nuestra cultura”, aseguró el director ejecutivo y secretario general de la entidad, JT Batson. “Lo que más nos enorgullece va más allá de los triunfos. Él y su cuerpo técnico elevaron los estándares, fortalecieron nuestra cultura y crearon conexiones más claras entre las selecciones juveniles y el equipo mayor”, agregó.

El técnico santafesino también hizo un balance positivo de su experiencia en Estados Unidos. “La oportunidad de representar el escudo de Estados Unidos fue uno de los mayores honores de mi carrera. Agradecemos a los jugadores por su compromiso, a los aficionados por su confianza y a la Federación por apoyar siempre a nuestro cuerpo técnico”, comentó.

Desde la federación destacaron que 75 jugadores fueron convocados al menos una vez durante el período en el que Pochettino estuvo al frente del equipo. Además, en la más reciente fecha de compromisos internacionales, 11 futbolistas que todavía no habían cumplido 21 años tuvieron su estreno en la selección absoluta.

La partida del entrenador argentino se concreta luego de que el Manchester United despidiera a Michael Carrick, quien había quedado confirmado como técnico principal en enero de 2025.

Pochettino no convocó a Messi para el partido del sábado. Twitter

Aunque el británico consiguió que el equipo volviera a clasificarse a la Champions League en la campaña anterior, los resultados del presente torneo fueron adversos: el conjunto quedó en puestos de descenso de la Premier League después de cosechar apenas ocho puntos en las primeras 10 jornadas.

Cabe recordar que, durante la temporada anterior, Carrick consiguió 12 triunfos en los 17 encuentros que restaban por disputarse, una campaña que le permitió al Manchester United finalizar en la tercera posición de la tabla y obtener la clasificación a la Champions League.

Sin embargo, la realidad del equipo es muy distinta en el campeonato actual. En las primeras 10 jornadas de la Premier League, apenas pudo ganar un partido, sumó ocho puntos y quedó ubicado en la zona de descenso, donde también aparecen Crystal Palace, con siete unidades, y Sunderland, que acumula la misma cantidad de puntos que los Diablos Rojos.

La única victoria del Manchester United en la actual edición de la liga se produjo el 30 de agosto, cuando derrotó por 5-2 al Ipswich Town. A partir de aquel resultado, el equipo atravesó una racha negativa en la que cosechó cinco igualdades y sufrió cuatro caídas, entre ellas las derrotas frente a Hull City, Chelsea, AFC Bournemouth y Manchester City.

El panorama tampoco fue favorable en los torneos de eliminación directa, donde su participación terminó prematuramente. En la tercera ronda de la Carabao Cup, el Brighton & Hove Albion se impuso por 3-2 en condición de visitante, en un partido disputado en Manchester, y dejó afuera a los Diablos Rojos.

Si se consideran todas las competiciones, el Manchester United apenas consiguió imponerse en uno de sus 11 encuentros más recientes. La única alegría llegó con el triunfo por 3-2 frente a la Roma en la Champions League, en un partido en el que logró revertir una diferencia de dos tantos. Después de disputarse cuatro jornadas de la fase de liga del torneo europeo, acumula seis unidades y se ubica en la 17.ª posición de la clasificación general.

El camino del conjunto inglés en el certamen continental había comenzado de manera auspiciosa, con una contundente victoria por 4-0 ante Sabah FK en septiembre. Sin embargo, el panorama se volvió adverso durante octubre, cuando sufrió dos caídas consecutivas como visitante: primero perdió 2-0 frente al Atlético de Madrid y luego fue goleado 4-1 por Como.