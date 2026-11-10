Así fue el festejo privado de Boca tras ganar la tabla anual

El título obtenido por Boca en la tabla anual 2026 también tuvo un festejo privado. Una vez finalizados los festejos en el campo de juego, los futbolistas, integrantes del cuerpo técnico y sus familiares se trasladaron el domingo por la noche al hotel Marriott de Ezeiza , habitual lugar de concentración del equipo, para compartir un encuentro reservado.

La musicalización del festejo estuvo a cargo, entre otros, del DJ Ramiro Pedemonte , quien tuvo la oportunidad de disfrutar de una noche muy especial desde su lugar de simpatizante de Boca .

“Fue espectacular haber vivido esa experiencia. Tuve la posibilidad de musicalizar dentro de la cancha y en otras celebraciones de Boca, pero ayer fue algo hermoso porque fue íntimo , con la familia. Ver a todos los jugadores unidos y contentos fue maravilloso ”, manifestó Pedemonte en diálogo con la prensa.

El repertorio de la noche estuvo marcado por la cumbia y el reggaetón , dos estilos que suelen escuchar los jugadores. Además, la celebración contó con la participación especial de “ La T y La M ”, que se encargó de ponerle ritmo a uno de los momentos del encuentro. Al compás de los temas más populares, los futbolistas formaron círculos para bailar, saltar y cantar mientras levantaban el trofeo .

Uno de los que más disfrutó de la fiesta fue Miguel Merentiel, quien sorprendió al aparecer con una máscara de Chucky. El delantero uruguayo, que habitualmente mantiene un perfil más reservado, tuvo un papel destacado durante los festejos.

Sebastián Villa también se acercó al sector del DJ para solicitar algunos temas. “Los más pedidores de temas fueron Villa y Merentiel. Se acercaron y pidieron el tema del que hicieron la coreografía, ‘Dame hombro’”, contó Pedemonte.

Los jugadores de BOCA y su festejo en el TROPITANGO luego de consagrarse campeón de la Liga 2026. https://t.co/Ji3vdk4TUB — TyC Sports (@TyCSports) November 9, 2026

Uno de los momentos que más repercusión generó en las redes sociales llegó cuando Villa se incorporó al baile junto a Enner Valencia, quien había sido clave para conseguir el título gracias al tanto agónico que convirtió el sábado frente a Defensa y Justicia, en la Bombonera.

Una de las postales más conmovedoras de la noche se produjo cuando los futbolistas rodearon el trofeo, que se mantuvo levantado mientras todos saltaban y entonaban canciones para celebrar la conquista.

En pleno clima de algarabía, los jugadores fueron a buscar a Rodolfo Arruabarrena, quien permanecía sentado, y lo invitaron a sumarse al festejo en el medio del círculo. “Lo volvieron loco, lo hicieron saltar como loco. Estuvo buenísimo, muy lindo y muy emotivo”, rememoró Pedemonte.

Los festejos continuaron hasta aproximadamente las 2 de la madrugada y permitieron conocer una faceta más reservada de la celebración del campeón: un grupo de jugadores unido, acompañado por sus seres queridos y feliz por una conquista que representó un enorme alivio para todo el mundo xeneize. No obstante, quien no estuvo presente en el encuentro fue el presidente de la institución, Juan Román Riquelme.

EL SHOW DE BOCA CAMPEÓN Con la presencia de 'La T y La M', Boca festejó el título obtenido en la tabla anual ¿Quién se animó a cantar con la máscara de Chucky? Sólo respuestas incorrectas https://t.co/IMhgysEuAx — Diario Olé (@DiarioOle) November 9, 2026

“Ojalá vengan más campeonatos”, expresó con entusiasmo el DJ, quien guardará el recuerdo de esta celebración entre las experiencias más significativas de su trayectoria profesional.

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