Con la ilusión de convertirse en futbolista profesional, Leonel Galian, un joven jujeño de 15 años, lanzó una rifa solidaria para reunir el dinero necesario y viajar a Buenos Aires, donde tendrá la oportunidad de probarse en Barracas Central, club de la Primera División del fútbol argentino.

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Tal como lo contó en una nota con Fm Imagen, la prueba está programada para el lunes 23 de noviembre, a las 8 de la mañana, y el joven necesita la colaboración de la comunidad para poder concretar el viaje.

Según relató Leonel, todo comenzó cuando una persona se comunicó con él para comentarle sobre la posibilidad de realizar una prueba en el club de Primera División.

"Ahí se comunicó un señor conmigo y bueno, yo le dije a mi papá y ahí hablaron bien con mi papá y todo eso. Así comenzó todo", explicó sobre el contacto que abrió la posibilidad de viajar a Buenos Aires.

Desde ese momento, el joven comenzó a organizarse para conseguir los recursos económicos que le permitan presentarse a la prueba.

La fecha está cada vez más cerca y su intención es viajar entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre, para llegar con anticipación al compromiso deportivo.

Leonel vende rifas para poder viajar y necesita la ayuda de los jujeños

Para afrontar los gastos del traslado, Leonel decidió organizar una rifa y ofrecer números a quienes quieran acompañarlo en este desafío.

"Sí, comprándome un numerito de la rifa porque ahora el jueves o viernes ya, digamos, quiero viajar", expresó al explicar cómo pueden ayudarlo.

Si bien destacó que la venta avanza, también reconoció que todavía necesita reunir más dinero para concretar el viaje. "Va bien, pero me faltan muchos numeritos que vender", señaló.

Con la fecha de la prueba cada vez más cerca, el joven espera contar con el apoyo de los jujeños para poder presentarse en Barracas Central y demostrar sus condiciones futbolísticas.

Cómo colaborar con Leonel Galian para que cumpla su sueño

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Leonel para adquirir un número de la rifa o consultar cómo brindarle ayuda.

Teléfono: 3886524633.

Alias: 32.galiann.

"Me gustaría que me colaboren para cumplir mis sueños", expresó Leonel en su pedido a la comunidad.