Automovilismo: los pilotos jujeños se destacaron en la sexta fecha del Zonal del NOA

Los pilotos jujeños tuvieron una destacada participación en la sexta fecha del Zonal del NOA de automovilismo, organizada por el Auto Club Salta. La jornada reunió a numerosos competidores de la región y dejó importantes resultados para los representantes de la provincia, con podios, remontadas y actuaciones que los mantienen como protagonistas en la recta final del campeonato.

TP 1100: José Gurriere remontó 17 posiciones y terminó en el podio La categoría TP 1100 tuvo como ganador al salteño Esteban Cistola, reconocido por su trayectoria en el TC Pista y el Turismo Nacional. El piloto regresó a la actividad automovilística y consiguió quedarse con la victoria en una competencia exigente. El segundo lugar fue para Francisco Rivarosa, mientras que el jujeño José Gurriere protagonizó una de las actuaciones más destacadas de la jornada.

Automovilismo: los pilotos jujeños se destacaron en la sexta fecha del Zonal del NOA Gurriere largó desde la última posición de la grilla, en el puesto 20, y logró avanzar 17 lugares hasta finalizar tercero. Su remontada le permitió subir al podio después de una carrera marcada por la intensidad y las disputas en pista. Otro de los pilotos destacados fue Hernán Elías, quien también logró ubicarse entre los primeros lugares de la competencia. Por su parte, Enzo Flores finalizó en la posición 13, mientras que Ignacio Díaz fue excluido luego de protagonizar un choque con otro competidor durante la final.

TP 1600: los jujeños fueron protagonistas en las dos finales La categoría TP 1600 disputó dos finales durante la sexta fecha, ambas con victoria del salteño Pablo Vuyovich. Sin embargo, los representantes jujeños también consiguieron resultados importantes.

En la primera final, Samuel Haroian volvió a subir al podio después de varias fechas en las que no había podido alcanzar ese resultado. Ignacio Haroian también tuvo una actuación destacada al avanzar desde el décimo puesto de largada hasta finalizar cuarto. Entre los demás jujeños, Tomás Torres terminó sexto y Franco Balestrieri ocupó la séptima posición. Ignacio Haroian fue segundo y se acerca al título La segunda final de la TP 1600 dejó una de las mejores actuaciones jujeñas del fin de semana. Ignacio Haroian largó desde el puesto 11 y protagonizó una importante remontada, superando rivales vuelta tras vuelta hasta alcanzar el segundo lugar. El piloto mostró un gran ritmo durante toda la competencia y sumó un resultado fundamental para sus aspiraciones en el campeonato. Con esta actuación, quedó muy cerca de conseguir el título de la categoría TP 1600. Otro de los protagonistas fue Gino Vinciguerra, quien completó el podio en la tercera posición.Más atrás finalizaron Tomás Torres, en el séptimo lugar; Francisco Merlo, octavo; y Franco Balestrieri, noveno. Fuente: Zona Virtual.

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