jueves 29 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2026 - 11:10
País.

Caso Nanci Godoy: las claves de la investigación por el femicidio de la maestra rural en Corrientes

Por Corrientes al Día

El cuerpo de Nanci Estela Godoy fue hallado en una zona de difícil acceso de Esquina y trasladado al Instituto Médico Forense para la autopsia. La Fiscalía investiga un posible femicidio y hay cinco detenidos con distintas imputaciones.

    • El cuerpo de la docente de 52 años fue encontrado este miércoles 28 de octubre, en una zona de difícil acceso conocida como Laguna Yacaré, en el departamento correntino de Esquina.
    • Fuentes del Ministerio Público Fiscal informaron a Corrientes al Día que el cuerpo fue trasladado al Instituto Médico Forense para la autopsia que permitirá determinar la causa y la fecha de muerte.
    • Hay 5 detenidos con prisión preventiva. Gremios docentes convocaron hoy a un paro nacional para exigir justicia por el femicidio.

    + Seguir en
    Policías en el lugar del hallazgo - foto: Policía de Corrientes

    Policías en el lugar del hallazgo - foto: Policía de Corrientes

    El hallazgo sin vida de Nanci Estela Godoy, la maestra rural cuyo último contacto familiar conocido fue el 7 de octubre, abre una nueva etapa en la investigación. Ahora, los estudios forenses y el análisis de las evidencias deberán establecer qué ocurrió con la docente y determinar las eventuales responsabilidades penales. Gremios docentes convocaron hoy a un paro nacional para exigir justicia por el femicidio.

    Lee además
    Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo.
    País.

    Resultados del sorteo del Quini 6: acertó los seis números y se llevó un premio millonario
    Presupuesto 2027 en educación - Alfabetización, jornada extendida y matemática
    Educación.

    Los futuros maestros argentinos dedican menos del 10% de su formación a Matemática

    Fuentes del Ministerio Público Fiscal señalaron a Corrientes al Día que el policía Pablo Aguirre encontró el cuerpo cuando recorría un sector que todavía no había sido rastrillado. Según la información oficial, el hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 hs., en la Laguna Yacaré.

    Desde la Policía de Corrientes también confirmaron que el cuerpo de Nancy Estela Godoy fue localizado durante los rastrillajes en la zona rural de Esquina, a unos 5 kilómetros al este del casco de la estancia y a más de 2 kilómetros al suroeste de la escuela. La fuerza precisó que se trata de un sector de bañados y vegetación densa, al que es necesario acceder a caballo, e informó que continúan las diligencias para establecer las circunstancias de la muerte.

    A unos 5 metros también encontraron un bolso. Entre sus pertenencias, se halló su teléfono.

    La falta de señal telefónica y las dificultades del terreno obligaron al efectivo a salir a caballo para comunicar la novedad. Las mismas fuentes indicaron que, aproximadamente a las 12:30 hs., las autoridades confirmaron que se trataba de la docente.

    El cuerpo fue enviado al Instituto Médico Forense para la autopsia correspondiente.

    El último contacto conocido fue el 7 de octubre

    De acuerdo con la información familiar incorporada a la investigación, Godoy llegó el 6 de octubre a la zona de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, donde cumplía una suplencia en la conducción del establecimiento. Al día siguiente mantuvo una comunicación por WhatsApp.

    El fiscal Javier Mosquera informó que un reporte de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) situó la última actividad del celular el 7 de octubre, alrededor de las 20:43 hs.

    La denuncia por desaparición se presentó el 15 de octubre, según la cronología informada por la Fiscalía. Las tormentas, los caminos anegados y la escasa conectividad habían dificultado que la familia conociera los movimientos de la maestra.

    La causa tiene 5 detenidos con distintas imputaciones

    Los fiscales Mosquera y María Andrea González apuntan a varios sospechosos, entre los que figura Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”. El 23 de octubre, el juez de Garantías Jorge Vallejos dispuso que Rosa Leguizamón, quien acompañaba a Godoy en sus traslados a caballo, y su pareja, Nahuel Rojas continúen en prisión preventiva hasta el juicio.

    Al día siguiente, también dispuso la prisión preventiva de Zarza y Dionisio Sandoval, un trabajador rural vinculado a la estancia, quienes se encuentran detenidos desde la noche del miércoles 21 de octubre.

    Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas fueron imputados como coautores de femicidio, mientras que Rosa Leguizamón fue imputada como coautora de homicidio simple.

    En todos los casos, la justicia fundó la medida en el artículo 233 del Código Procesal Penal provincial y puso el acento en la gravedad institucional del hecho, en la necesidad de evitar riesgos procesales y en la de resguardar las diligencias probatorias en curso

    Cómo y cuándo murió Nanci Godoy

    Todavía no se informaron resultados de autopsia que permitan establecer la causa de muerte, su fecha aproximada o las lesiones que pudiera presentar el cuerpo. Tampoco se informó si Godoy murió en el sitio donde fue encontrada o si su cuerpo fue trasladado, ni si el bolso hallado cerca contenía pertenencias identificadas como suyas.

    La reconstrucción de sus últimos movimientos y el análisis del lugar serán fundamentales para responder esos interrogantes.

    El Ministerio Público Fiscal remarcó que la situación de los detenidos se examina con respeto de las garantías constitucionales y de la presunción de inocencia, sin adelantar conclusiones definitivas.

    El hallazgo permite cerrar la búsqueda del paradero de Nanci Godoy, pero no la investigación que ahora está abocada a establecer qué le ocurrió y esclarecer el momento y las circunstancias de su muerte.

    Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

    Autora: Judith Cordova

    Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

    Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

    Si querés, podés activar las notificaciones.

    Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

    Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
    Seguí leyendo

    Resultados del sorteo del Quini 6: acertó los seis números y se llevó un premio millonario

    Los futuros maestros argentinos dedican menos del 10% de su formación a Matemática

    Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional y el CEDEMS de Jujuy adhiere al reclamo

    AUH en noviembre de 2026: cuánto se cobra con el aumento y cómo consultar la fecha de pago

    El pueblo de San Luis que combina vestigios prehistóricos, historia minera y sierras increíbles

    Lo que se lee ahora
    Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo.
    País.

    Resultados del sorteo del Quini 6: acertó los seis números y se llevó un premio millonario

    Por  Maria Eugenia Burgos

    Las más leídas

    La suspensión de clases será en los secundarios donde se tome el examen de ingreso. Los alumnos de primaria que deban rendir tendrán la inasistencia justificada.

    Ingreso a primer año 2027: este jueves no habrá clases en 14 colegios de Jujuy

    Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional.
    Medidas.

    Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional y el CEDEMS de Jujuy adhiere al reclamo

    Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre
    Jujuy.

    Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre

    Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes
    País.

    Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

    Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy video
    Jujuy.

    Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy

    Lo destacado

    Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
    País.

    Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

    Por  Victoria Marín
    Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
    Primera Nacional.

    Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

    Por  Maria Eugenia Burgos
    Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
    Río Blanco.

    Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

    Por  Victoria Marín
    El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
    Iglesia.

    Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

    Por  Redacción de TodoJujuy
    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
    Devoción.

    Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

    Por  Agustín Weibel