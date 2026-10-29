Caso Nanci Godoy: las claves de la investigación por el femicidio de la maestra rural en Corrientes

Policías en el lugar del hallazgo - foto: Policía de Corrientes

El hallazgo sin vida de Nanci Estela Godoy , la maestra rural cuyo último contacto familiar conocido fue el 7 de octubre, abre una nueva etapa en la investigación. Ahora, los estudios forenses y el análisis de las evidencias deberán establecer qué ocurrió con la docente y determinar las eventuales responsabilidades penales. Gremios docentes convocaron hoy a un paro nacional para exigir justicia por el femicidio.

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Fuentes del Ministerio Público Fiscal señalaron a Corrientes al Día que el policía Pablo Aguirre encontró el cuerpo cuando recorría un sector que todavía no había sido rastrillado. Según la información oficial, el hallazgo ocurrió alrededor de las 9:30 hs., en la Laguna Yacaré.

Desde la Policía de Corrientes también confirmaron que el cuerpo de Nancy Estela Godoy fue localizado durante los rastrillajes en la zona rural de Esquina, a unos 5 kilómetros al este del casco de la estancia y a más de 2 kilómetros al suroeste de la escuela. La fuerza precisó que se trata de un sector de bañados y vegetación densa, al que es necesario acceder a caballo, e informó que continúan las diligencias para establecer las circunstancias de la muerte.

A unos 5 metros también encontraron un bolso. Entre sus pertenencias, se halló su teléfono.

La falta de señal telefónica y las dificultades del terreno obligaron al efectivo a salir a caballo para comunicar la novedad. Las mismas fuentes indicaron que, aproximadamente a las 12:30 hs., las autoridades confirmaron que se trataba de la docente.

El cuerpo fue enviado al Instituto Médico Forense para la autopsia correspondiente.

El último contacto conocido fue el 7 de octubre

De acuerdo con la información familiar incorporada a la investigación, Godoy llegó el 6 de octubre a la zona de la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, donde cumplía una suplencia en la conducción del establecimiento. Al día siguiente mantuvo una comunicación por WhatsApp.

El fiscal Javier Mosquera informó que un reporte de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) situó la última actividad del celular el 7 de octubre, alrededor de las 20:43 hs.

La denuncia por desaparición se presentó el 15 de octubre, según la cronología informada por la Fiscalía. Las tormentas, los caminos anegados y la escasa conectividad habían dificultado que la familia conociera los movimientos de la maestra.

La causa tiene 5 detenidos con distintas imputaciones

Los fiscales Mosquera y María Andrea González apuntan a varios sospechosos, entre los que figura Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí”. El 23 de octubre, el juez de Garantías Jorge Vallejos dispuso que Rosa Leguizamón, quien acompañaba a Godoy en sus traslados a caballo, y su pareja, Nahuel Rojas continúen en prisión preventiva hasta el juicio.

Al día siguiente, también dispuso la prisión preventiva de Zarza y Dionisio Sandoval, un trabajador rural vinculado a la estancia, quienes se encuentran detenidos desde la noche del miércoles 21 de octubre.

Zarza, Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas fueron imputados como coautores de femicidio, mientras que Rosa Leguizamón fue imputada como coautora de homicidio simple.

En todos los casos, la justicia fundó la medida en el artículo 233 del Código Procesal Penal provincial y puso el acento en la gravedad institucional del hecho, en la necesidad de evitar riesgos procesales y en la de resguardar las diligencias probatorias en curso

Cómo y cuándo murió Nanci Godoy

Todavía no se informaron resultados de autopsia que permitan establecer la causa de muerte, su fecha aproximada o las lesiones que pudiera presentar el cuerpo. Tampoco se informó si Godoy murió en el sitio donde fue encontrada o si su cuerpo fue trasladado, ni si el bolso hallado cerca contenía pertenencias identificadas como suyas.

La reconstrucción de sus últimos movimientos y el análisis del lugar serán fundamentales para responder esos interrogantes.

El Ministerio Público Fiscal remarcó que la situación de los detenidos se examina con respeto de las garantías constitucionales y de la presunción de inocencia, sin adelantar conclusiones definitivas.

El hallazgo permite cerrar la búsqueda del paradero de Nanci Godoy, pero no la investigación que ahora está abocada a establecer qué le ocurrió y esclarecer el momento y las circunstancias de su muerte.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Autora: Judith Cordova