Resultados del sorteo del Quini 6: acertó los seis números y se llevó un premio millonario

Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo.

El sorteo número 3421 del Quini 6, realizado este miércoles 28 de octubre , dejó tres nuevos millonarios en la Argentina. El premio más importante fue para un apostador que acertó los seis números de la modalidad La Revancha y se llevó $1.080.516.153,60, mientras que otros dos jugadores ganaron más de $184 millones cada uno.

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La jugada ganadora se realizó en una agencia de la localidad de Bosques, en la provincia de Buenos Aires. Los otros dos premios millonarios correspondieron a apuestas realizadas en Córdoba y Santa Fe, según los resultados difundidos tras el sorteo organizado por la Lotería de Santa Fe.

Los resultados de las cuatro modalidades del Quini 6 fueron los siguientes:

En la modalidad Tradicional, el pozo principal de $1.100 millones quedó vacante porque ningún jugador acertó los seis números. Sin embargo, cuatro apostadores lograron cinco aciertos y recibieron $10.273.986 cada uno, mientras que otros 474 ganaron $26.010,09 por acertar cuatro números.

Siempre Sale: 20 - 22 - 26 - 35 - 36 - 37.

La Revancha: 22 - 26 - 35 - 42 - 43 - 45.

La Segunda: 09 - 19 - 26 - 29 - 33 - 44.

Tradicional: 06 - 25 - 34 - 36 - 38 - 45.

La Segunda también quedó vacante en su premio mayor, que superaba los $1.500 millones. En esta categoría, 13 jugadores acertaron cinco números y cobraron $3.161.226,46 cada uno, mientras que 1.247 apostadores recibieron $9.886,75 por cuatro aciertos.

De dónde es el ganador que se llevó más de $1.080 millones

La mayor alegría de la noche llegó con La Revancha, donde una sola apuesta acertó los seis números: 22, 26, 35, 42, 43 y 45. El ganador realizó su jugada en Bosques, provincia de Buenos Aires, y obtuvo un premio de $1.080.516.153,60.

Por su parte, la modalidad Siempre Sale tuvo dos ganadores con cinco aciertos. Uno realizó su apuesta en Córdoba y el otro en Santa Fe, y cada uno obtuvo $184.382.730.

El Premio Extra también repartió dinero entre numerosos jugadores. En total, 369 apostadores resultaron ganadores y recibieron $542.005,42 cada uno.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 1 de noviembre, a las 21:15. Para esa jornada se anunció un pozo estimado de $4.750 millones.

El Quini 6 es organizado por la Lotería de Santa Fe y se sortea dos veces por semana, los miércoles y domingos. Para participar, los jugadores deben elegir seis números entre el 00 y el 45 y realizar sus apuestas en las agencias oficiales habilitadas.