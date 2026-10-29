jueves 29 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
29 de octubre de 2026 - 11:12
País.

Resultados del sorteo del Quini 6: acertó los seis números y se llevó un premio millonario

El Quini 6 dejó un ganador de más de $1.080 millones en La Revancha. Conocé los números del sorteo y cuánto cobraron los demás premiados.

+ Seguir en
Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo.

Quini 6: de dónde es y cuántos millones se llevó el ganador del sorteo.

Lee además
Quini 6: los resultados del sorteo 3420 del domingo 25 de octubre.
Sociedad.

Quini 6: qué números salieron en el sorteo 3420 y quiénes se llevaron los premios
Quini 6: un jugador ganó más de $4.684 millones. 
Suerte.

Quini 6: un jugador ganó más de $4.684 millones en La Revancha

La jugada ganadora se realizó en una agencia de la localidad de Bosques, en la provincia de Buenos Aires. Los otros dos premios millonarios correspondieron a apuestas realizadas en Córdoba y Santa Fe, según los resultados difundidos tras el sorteo organizado por la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: cuáles fueron los números ganadores del 28 de octubre

Los resultados de las cuatro modalidades del Quini 6 fueron los siguientes:

  • Tradicional: 06 - 25 - 34 - 36 - 38 - 45.

  • La Segunda: 09 - 19 - 26 - 29 - 33 - 44.

  • La Revancha: 22 - 26 - 35 - 42 - 43 - 45.

  • Siempre Sale: 20 - 22 - 26 - 35 - 36 - 37.

En la modalidad Tradicional, el pozo principal de $1.100 millones quedó vacante porque ningún jugador acertó los seis números. Sin embargo, cuatro apostadores lograron cinco aciertos y recibieron $10.273.986 cada uno, mientras que otros 474 ganaron $26.010,09 por acertar cuatro números.

La Segunda también quedó vacante en su premio mayor, que superaba los $1.500 millones. En esta categoría, 13 jugadores acertaron cinco números y cobraron $3.161.226,46 cada uno, mientras que 1.247 apostadores recibieron $9.886,75 por cuatro aciertos.

De dónde es el ganador que se llevó más de $1.080 millones

La mayor alegría de la noche llegó con La Revancha, donde una sola apuesta acertó los seis números: 22, 26, 35, 42, 43 y 45. El ganador realizó su jugada en Bosques, provincia de Buenos Aires, y obtuvo un premio de $1.080.516.153,60.

Por su parte, la modalidad Siempre Sale tuvo dos ganadores con cinco aciertos. Uno realizó su apuesta en Córdoba y el otro en Santa Fe, y cada uno obtuvo $184.382.730.

El Premio Extra también repartió dinero entre numerosos jugadores. En total, 369 apostadores resultaron ganadores y recibieron $542.005,42 cada uno.

Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6

El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 1 de noviembre, a las 21:15. Para esa jornada se anunció un pozo estimado de $4.750 millones.

El Quini 6 es organizado por la Lotería de Santa Fe y se sortea dos veces por semana, los miércoles y domingos. Para participar, los jugadores deben elegir seis números entre el 00 y el 45 y realizar sus apuestas en las agencias oficiales habilitadas.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Quini 6: qué números salieron en el sorteo 3420 y quiénes se llevaron los premios

Quini 6: un jugador ganó más de $4.684 millones en La Revancha

Caso Nanci Godoy: las claves de la investigación por el femicidio de la maestra rural en Corrientes

Los futuros maestros argentinos dedican menos del 10% de su formación a Matemática

Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional y el CEDEMS de Jujuy adhiere al reclamo

Lo que se lee ahora
Policías en el lugar del hallazgo - foto: Policía de Corrientes
País.

Caso Nanci Godoy: las claves de la investigación por el femicidio de la maestra rural en Corrientes

Las más leídas

La suspensión de clases será en los secundarios donde se tome el examen de ingreso. Los alumnos de primaria que deban rendir tendrán la inasistencia justificada.

Ingreso a primer año 2027: este jueves no habrá clases en 14 colegios de Jujuy

Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional.
Medidas.

Crimen de Nancy Godoy: CTERA convocó a un paro nacional y el CEDEMS de Jujuy adhiere al reclamo

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027 en Jujuy: las 14 escuelas que tendrán examen este jueves 29 de octubre

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes
País.

Encontraron el cuerpo de Nancy Godoy, la docente que estaba desaparecida en Corrientes

Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy video
Jujuy.

Ingreso a primer año 2027: largas filas y expectativa en los 14 colegios que toman examen en Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel