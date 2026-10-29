Resultados del sorteo del Quini 6: acertó los seis números y se llevó un premio millonario

El sorteo número 3421 del Quini 6, realizado este miércoles 28 de octubre, dejó tres nuevos millonarios en la Argentina. El premio más importante fue para un apostador que acertó los seis números de la modalidad La Revancha y se llevó $1.080.516.153,60, mientras que otros dos jugadores ganaron más de $184 millones cada uno.
La jugada ganadora se realizó en una agencia de la localidad de Bosques, en la provincia de Buenos Aires. Los otros dos premios millonarios correspondieron a apuestas realizadas en Córdoba y Santa Fe, según los resultados difundidos tras el sorteo organizado por la Lotería de Santa Fe.
Quini 6: cuáles fueron los números ganadores del 28 de octubre
Los resultados de las cuatro modalidades del Quini 6 fueron los siguientes:
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Tradicional: 06 - 25 - 34 - 36 - 38 - 45.
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La Segunda: 09 - 19 - 26 - 29 - 33 - 44.
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La Revancha: 22 - 26 - 35 - 42 - 43 - 45.
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Siempre Sale: 20 - 22 - 26 - 35 - 36 - 37.
En la modalidad Tradicional, el pozo principal de $1.100 millones quedó vacante porque ningún jugador acertó los seis números. Sin embargo, cuatro apostadores lograron cinco aciertos y recibieron $10.273.986 cada uno, mientras que otros 474 ganaron $26.010,09 por acertar cuatro números.
La Segunda también quedó vacante en su premio mayor, que superaba los $1.500 millones. En esta categoría, 13 jugadores acertaron cinco números y cobraron $3.161.226,46 cada uno, mientras que 1.247 apostadores recibieron $9.886,75 por cuatro aciertos.
De dónde es el ganador que se llevó más de $1.080 millones
La mayor alegría de la noche llegó con La Revancha, donde una sola apuesta acertó los seis números: 22, 26, 35, 42, 43 y 45. El ganador realizó su jugada en Bosques, provincia de Buenos Aires, y obtuvo un premio de $1.080.516.153,60.
Por su parte, la modalidad Siempre Sale tuvo dos ganadores con cinco aciertos. Uno realizó su apuesta en Córdoba y el otro en Santa Fe, y cada uno obtuvo $184.382.730.
El Premio Extra también repartió dinero entre numerosos jugadores. En total, 369 apostadores resultaron ganadores y recibieron $542.005,42 cada uno.
Cuándo es el próximo sorteo del Quini 6
El próximo sorteo del Quini 6 se realizará el domingo 1 de noviembre, a las 21:15. Para esa jornada se anunció un pozo estimado de $4.750 millones.
El Quini 6 es organizado por la Lotería de Santa Fe y se sortea dos veces por semana, los miércoles y domingos. Para participar, los jugadores deben elegir seis números entre el 00 y el 45 y realizar sus apuestas en las agencias oficiales habilitadas.
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