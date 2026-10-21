Quini 6: un jugador ganó más de $4.684 millones en La Revancha

Quini 6: un jugador ganó más de $4.684 millones.

El sorteo 3.419 del Quini 6 , realizado este miércoles 21 de octubre, dejó un nuevo millonario en la Argentina . Un apostador de la ciudad de Córdoba acertó los seis números de la modalidad La Revancha y ganó un premio de $4.684.503.197,80 .

Sociedad. El Quini 6 tuvo dos nuevos jugadores millonarios: repartió más de $5.300 millones entre ambos

Suerte. Quini 6: dos apostadores ganaron más de $1.418 millones este domingo 18 de octubre

La apuesta ganadora fue realizada en la agencia N.º 010778-000, ubicada en avenida General Bernardo O’Higgins 3369, en la capital cordobesa.

El ganador acertó la siguiente combinación en La Revancha:

11 - 14 - 33 - 02 - 28 - 01

Con los seis aciertos, se adjudicó el pozo completo de esta modalidad y se convirtió en el gran ganador de la jornada.

Los resultados del sorteo 3.419 del Quini 6

Estos son todos los números que salieron este miércoles para que los apostadores puedan revisar sus cartones.

Tradicional

Números: 05 - 39 - 04 - 32 - 44 - 40

Pozo: quedó vacante, con más de $1.164 millones.

La Segunda

Números: 45 - 42 - 21 - 04 - 20 - 24

Pozo: quedó vacante, con más de $1.164 millones.

La Revancha

Números: 11 - 14 - 33 - 02 - 28 - 01

Ganadores: uno, con seis aciertos.

Premio: $4.684.503.197,80.

Siempre Sale

Números: 42 - 13 - 21 - 39 - 45 - 43

Ganadores: 12 apostadores con cinco aciertos.

Premio: más de $31 millones para cada uno.

Doce apostadores también ganaron millones

Además del gran ganador cordobés, la modalidad Siempre Sale dejó 12 beneficiados que acertaron cinco números y recibirán más de $31 millones cada uno.

En cambio, los pozos de las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes y acumularon más de $1.164 millones cada uno para los próximos sorteos.