Quini 6: un jugador ganó más de $4.684 millones en La Revancha

El sorteo 3.419 del Quini 6, realizado este miércoles 21 de octubre, dejó un nuevo millonario en la Argentina. Un apostador de la ciudad de Córdoba acertó los seis números de la modalidad La Revancha y ganó un premio de $4.684.503.197,80.
La apuesta ganadora fue realizada en la agencia N.º 010778-000, ubicada en avenida General Bernardo O’Higgins 3369, en la capital cordobesa.
Quini 6: los seis números que le dieron el premio millonario
El ganador acertó la siguiente combinación en La Revancha:
11 - 14 - 33 - 02 - 28 - 01
Con los seis aciertos, se adjudicó el pozo completo de esta modalidad y se convirtió en el gran ganador de la jornada.
Los resultados del sorteo 3.419 del Quini 6
Estos son todos los números que salieron este miércoles para que los apostadores puedan revisar sus cartones.
Tradicional
La Segunda
La Revancha
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Números: 11 - 14 - 33 - 02 - 28 - 01
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Ganadores: uno, con seis aciertos.
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Premio: $4.684.503.197,80.
Siempre Sale
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Números: 42 - 13 - 21 - 39 - 45 - 43
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Ganadores: 12 apostadores con cinco aciertos.
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Premio: más de $31 millones para cada uno.
Doce apostadores también ganaron millones
Además del gran ganador cordobés, la modalidad Siempre Sale dejó 12 beneficiados que acertaron cinco números y recibirán más de $31 millones cada uno.
En cambio, los pozos de las modalidades Tradicional y La Segunda quedaron vacantes y acumularon más de $1.164 millones cada uno para los próximos sorteos.
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