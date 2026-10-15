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15 de octubre de 2026 - 09:58
Sociedad.

El Quini 6 tuvo dos nuevos jugadores millonarios: repartió más de $5.300 millones entre ambos

Dos jugadores de Santiago del Estero y Santa Fe acertaron los seis números de La Segunda y se repartieron una suma millonaria. ¿De cuánto será el próximo pozo?

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
El Quini 6 repartió más de $5.300 millones entre dos ganadores de Santiago del Estero y Santa Fe.&nbsp;

El Quini 6 repartió más de $5.300 millones entre dos ganadores de Santiago del Estero y Santa Fe. 

Hay costumbres de todos los días en las que se mezclan la esperanza de tener suerte y el deseo de que un acontecimiento inesperado transforme la vida. Seleccionar una serie de cifras, aguardar el momento en que se realiza el sorteo del Quini 6 y consultar los resultados son prácticas que alimentan una ilusión: convertirse en millonario.

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La ilusión de obtener un premio millonario se concretó este fin de semana para dos jugadores que consiguieron una hazaña poco habitual: ser los únicos en acertar la combinación ganadora de una de las variantes más competitivas del sorteo.

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Una apuesta se realizó en la capital de Santiago del Estero y la otra en Ceres, una ciudad de Santa Fe situada cerca del límite con otra provincia. Como resultado, el premio acumulado de La Segunda se distribuyó en dos mitades idénticas, por lo que cada ganador recibirá exactamente $2.651.511.907,80. Ambos coincidieron con los seis números sorteados: 00, 04, 05, 06, 08 y 26.

Los resultados del sorteo no se limitaron a los dos premios principales. La edición N.º 3416 también repartió importantes sumas de dinero entre numerosos participantes de diferentes regiones del país.

En la categoría Siempre Sale, el monto acumulado se dividió entre 29 jugadas ganadoras correspondientes a once provincias: Buenos Aires, CABA, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. Cada uno de los apostadores favorecidos obtuvo una recompensa superior a los $17,6 millones.

Por otra parte, el Premio Extra distribuyó una suma adicional de $200 millones entre más de 1.300 jugadores, en tanto que las categorías Tradicional y Revancha no registraron ganadores.

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La posibilidad de obtener un premio vuelve a estar en juego sin pausa. Como las modalidades principales finalizaron esta edición sin apuestas ganadoras, la atención y las esperanzas de los participantes se concentran ahora en el sorteo previsto para el próximo miércoles.

  • Próximo sorteo: Miércoles 14 de octubre a las 21:15.
  • Organiza: Lotería de Santa Fe (desde su tradicional sala de sorteos).
  • Pozo estimado: Un pozo récord que arranca en $8.000 millones a repartir entre todas sus modalidades.
  • Cómo participar: Los interesados pueden acercarse a cualquier agencia oficial del país para elegir su combinación de la suerte antes de una nueva bolilla del Quini 6 que, como ya demostraron los recientes ganadores en Santiago del Estero y Santa Fe, puede cambiarlo todo.

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