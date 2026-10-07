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7 de octubre de 2026 - 12:34
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Quini 6 hoy: pozo, horario y todo sobre el sorteo del miércoles 7 de octubre

El Quini 6 sortea este miércoles 7 de octubre un pozo estimado de $10.100 millones. Conocé el horario, modalidades y cómo jugar.

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Quini 6 - Sorteo Este miércoles vuelve a sortearse el Quini 6, con $10.100 millones en juego. A qué hora comienza y cuáles son los pozos por modalidad.

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El importante monto acumulado se explica porque en el último sorteo no hubo ganadores con seis aciertos en las principales modalidades, por lo que los pozos quedaron vacantes y continuaron creciendo.

¿Cuánto es el pozo del Quini 6 para hoy?

Para el sorteo de este miércoles 7 de octubre, Lotería de Santa Fe informó un pozo total estimado de $10.100 millones.

Los montos estimados se distribuyen de la siguiente manera:

  • Tradicional Primer Sorteo: $1.920 millones.
  • La Segunda: $5.010 millones.
  • Revancha: $2.600 millones.
  • Siempre Sale: $370 millones.
  • Premio Extra: $200 millones.

La cifra puede resultar especialmente atractiva por La Segunda, que concentra más de $5.000 millones del pozo previsto para esta noche.

¿A qué hora sortea el Quini 6 hoy?

El sorteo del Quini 6 de este miércoles 7 de octubre comenzará a las 21:15, según confirmó oficialmente Lotería de Santa Fe.

Los sorteos se realizan en la sala oficial de la institución en Santa Fe y pueden seguirse a través de diferentes señales televisivas y del canal oficial de YouTube de la Lotería.

¿Qué días se sortea el Quini 6?

Esta es una de las búsquedas más frecuentes alrededor del juego: el Quini 6 se sortea dos veces por semana, los miércoles y domingos a las 21:15.

De esta manera, después del concurso de este miércoles, el próximo sorteo regular será el domingo 11 de octubre de 2026.

¿Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6?

Para los sorteos de los miércoles, la captura de apuestas está habilitada hasta las 19:45. Para los concursos de los domingos, el cierre habitual es el sábado a las 21.

Por eso, quienes quieran participar del sorteo de este miércoles deberán realizar su apuesta antes del horario de cierre establecido.

¿Cómo se juega al Quini 6?

La mecánica principal es sencilla: cada apostador debe seleccionar seis números entre el 00 y el 45.

El juego cuenta con distintas modalidades: Tradicional Primer Sorteo, La Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. La participación depende del tipo de apuesta realizada.

El Quini 6 es un juego poceado, lo que significa que los montos destinados a premios están relacionados con la cantidad de apuestas y con los pozos que puedan quedar acumulados de concursos anteriores.

¿Qué pasó en el último sorteo del Quini 6?

El domingo 4 de octubre no hubo ganadores con seis aciertos en las principales modalidades, situación que permitió que el pozo estimado creciera hasta los $10.100 millones para este miércoles.

En el Siempre Sale, en cambio, hubo 45 ganadores de distintas provincias que acertaron cinco números y se repartieron más de $499,8 millones. Entre las provincias con apostadores premiados estuvo Jujuy.

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