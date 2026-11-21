Secuestraron más de 205 kilos de hojas de coca valuados en $9 millones en un cargamento que salió de Jujuy

Más de 205 kilos de hojas de coca en estado natural, valuados en más de $9 millones , fueron secuestrados por Gendarmería Nacional durante dos operativos realizados entre el viernes 20 y el sábado 21 de noviembre en Tucumán. Uno de los cargamentos había partido desde Jujuy con destino a Buenos Aires, mientras que el otro era trasladado en un colectivo que viajaba desde Salta hacia Mendoza.

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Los procedimientos estuvieron a cargo de efectivos del Escuadrón 55 “Tucumán” y contaron con la intervención de la Justicia Federal y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En total, los uniformados incautaron 205 kilos y 500 gramos de la mercadería vegetal.

El primero de los procedimientos se realizó durante la tarde del viernes 20 de noviembre, sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional 34, a la altura de la localidad tucumana de 7 de Abril. Efectivos de la Patrulla Eventual “7 de Abril” interceptaron un vehículo perteneciente a una empresa de transporte de encomiendas que había salido desde Jujuy con destino a Buenos Aires.

Durante la inspección, los uniformados detectaron cinco encomiendas enviadas por diferentes remitentes que contenían mercadería sospechosa. Ante esta situación, dieron intervención al Juzgado Federal N° 2 de Tucumán, que autorizó la apertura de los paquetes.

El procedimiento permitió constatar que las encomiendas contenían 59 kilos y 500 gramos de hojas de coca en estado natural, en infracción al Código Aduanero.

Un pasajero transportaba otros 146 kilos de hojas de coca

El segundo operativo se concretó durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre, sobre el kilómetro 1.358 de la Ruta Nacional 9, en Trancas.

En esa oportunidad, integrantes de la Patrulla Eventual “Trancas”, pertenecientes al mismo escuadrón de Gendarmería, inspeccionaron un colectivo de larga distancia que realizaba el recorrido entre Salta y Mendoza. Durante el control, los efectivos constataron que uno de los pasajeros transportaba ocho bultos con un total de 146 kilos de hojas de coca en estado natural.

Con conocimiento de la autoridad judicial interviniente y la colaboración de personal de ARCA, se procedió al secuestro de la totalidad de la mercadería.

Los dos operativos

Primer procedimiento: 59,5 kilos de hojas de coca.

Segundo procedimiento: 146 kilos.

Total secuestrado: 205,5 kilos.

Valor estimado de la mercadería: más de $9 millones.

Rutas intervenidas: nacionales 34 y 9.

Por el momento, no se informó sobre personas detenidas en el marco de estos procedimientos.